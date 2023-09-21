Гана потребовала от Запада репараций Африке за работорговлю

Лидер Ганы Акуфо-Аддо потребовал от Запада выплатить Африке репарации за работорговлю

Tекст: Александра Юдина

По его словам, США и Европе пора признать, что огромное богатство, которым они пользуются, было получено из пота, слез, крови и ужасов трансатлантической работорговли и столетий колониальной эксплуатации, передает ТАСС.

Также Акуфо-Аддо отметил, что репарации должны восстановить историческую справедливость, так как деньги никогда не смогут компенсировать ужасы, но докажут, что зло было совершено, а именно, что миллионы африканцев «были вырваны из объятий континента и отправлены на работу в Америку без компенсации за их труд».

При этом лидер Ганы не назвал сумму, которую, по его мнению, должны выплатить страны Запада Африке.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель сообщили, что разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.