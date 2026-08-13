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    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    Российские пловцы с рекордом завоевали золото чемпионата Европы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    13 августа 2026, 18:47 • Новости дня

    Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии

    ANSA: Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии

    Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На предприятии по производству боеприпасов среднего и крупного калибра, расположенном недалеко от Рима, произошел инцидент, спровоцировавший серьезное возгорание, сообщило агентство ANSA.

    Происшествие случилось на бывшем заводе Sammel Difesa, который в настоящее время принадлежит компании KNDS Ammo Italy, передает ТАСС.

    Мощный хлопок привел к сильному пожару на территории промышленного объекта. В ликвидации последствий задействованы несколько пожарных расчетов, однако борьба с огнем осложняется спецификой предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года на чешском оборонном заводе Policske strojirny вспыхнул пожар.

    В январе 2025 года на испанской фабрике боеприпасов Rheinmetall произошел взрыв порохового склада.

    В августе 2024 года мощный взрыв прогремел на предприятии германской оборонной компании Diehl Defence.

    14 августа 2026, 19:07 • Новости дня
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    В Берлине отменили мероприятие в недавно открывшемся общественном бассейне Volksbad, которое планировалось провести исключительно для чернокожих детей и подростков – инициатива вызвала резкую критику немецких политиков и общественности.

    Бассейн Volksbad, расположенный рядом с театром Volksbuhne, был открыт в начале августа. На его создание из общественных средств выделили около 300 тыс. евро. Объект позиционируется как бесплатный общественный бассейн, открытый для всех желающих, сообщает The New York Post.

    На пятницу было запланировано специальное мероприятие, организованное антидискриминационной организацией Each One Teach One (Каждый учит каждого). В этот день до 18.00 бассейн должен был быть доступен исключительно для чернокожих детей, после чего планировалось вновь открыть его для широкой публики.

    Инициатива вызвала критику со стороны представителей разных политических сил. «Апартеид как модель для Германии?» – возмутилась лидер правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она потребовала немедленно лишить проект государственного финансирования, отметив недопустимость запрета на вход белым людям.

    Умеренные политики также раскритиковали идею, указав, что название бассейна переводится как «народный бассейн». Кандидат от Христианско-демократического союза на выборах в парламент Берлина Штефан Эверс заявил, что не считает правильным разделение людей по цвету кожи. «Я понимаю “народный бассейн” как бассейн для всех», – сказал политик.

    Председатель Берлинской ассоциации налогоплательщиков Александр Краусс также выступил против мероприятия. По его словам, недопустимо, чтобы театр, получающий значительные государственные субсидии, использовал средства налогоплательщиков для организации подобного бассейна.

    Организаторы в итоге отменили мероприятие. В Each One Teach One заявили, что после скандала получили «расистские электронные письма с угрозами насилия и дискриминационные комментарии в социальных сетях». В театре Volksbuhne, при котором работает бассейн, заявили, что отмена была необходима из-за невозможности обеспечить участникам «расслабленный отдых». При этом организаторы назвали первоначальную инициативу позитивной мерой, направленной на поддержку групп населения, которые, по их оценке, находятся в «структурно-неблагоприятном положении».

    Бассейн Volksbad будет работать до 1 октября. Его организаторы подчеркивают, что объект является общественным и бесплатным для всех посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала миграционную политику властей ФРГ. В начале июля политика переизбрали на пост руководителя этой политической силы. До этого лидер оппозиции заявила о готовности возглавить политические преобразования в стране.

    Комментарии (7)
    14 августа 2026, 09:43 • Новости дня
    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов

    Telegraph сообщила о нехватке британских эсминцев для защиты судов от России

    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов
    @ PO PHOT Ray Jones/MOD

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острого дефицита современных эсминцев Королевский военно-морской флот больше не может гарантировать безопасность торговых судов на стратегически важных маршрутах, пишут СМИ.

    Британский военный флот испытывает острую нехватку огневой мощи для противостояния современным угрозам на море, передает издание The Telegraph.

    Аналитики предупреждают, что королевство больше не может гарантировать безопасность своих транспортных конвоев.

    «Мы достигли критической точки, когда количество доступных эсминцев не позволяет выполнять базовые задачи по защите судоходства», – сообщил источник газеты в оборонном ведомстве. Специалисты подчеркивают, что текущее состояние кораблей требует немедленных финансовых вливаний.

    Военный бюджет страны совершенно не успевает за растущими потребностями флота. Эксперты настоятельно призывают правительство пересмотреть стратегию развития военно-морских сил, чтобы избежать потери контроля над ключевыми морскими путями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти ожидают ответных действий Москвы на задержание нефтяного танкера Smyrtos.

    Ранее премьер-министр Кир Стармер разрешил военным задерживать санкционные суда «теневого флота».

    При этом аналитики указали на критическое истощение военно-морских ресурсов Соединенного Королевства.

    Комментарии (12)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57

    ОАК: Двухместный Су-57 станет пунктом управления дронами

    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит координировать действия интеллектуальных комплексов и отрабатывать боевой искусственный интеллект. Об этом сообщил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    Новая двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 дает возможность подойти к реализации одной из технологий шестого поколения и использовать его в качестве воздушного пункта управления беспилотными аппаратами, передает ТАСС.

    «Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения – это управление беспилотными летательными аппаратами в качестве воздушного пункта управления», – заявил руководитель в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

    Он подчеркнул важность нововведения для координации таких систем, как «Охотник», а также управления роевыми группами дронов. Пока оператор контролирует беспилотники, летчик сможет полностью сосредоточиться на выполнении основной боевой задачи, отметил Стрелец.

    Кроме того, новая версия самолета будет использоваться для отработки боевого искусственного интеллекта, который сейчас создается специалистами бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стартовали летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Второй пилот новой машины возьмет на себя руководство авиагруппой непосредственно в воздухе.

    Ранее шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан предрек высокий спрос на этот самолет среди иностранных заказчиков.

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    14 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезным дефицитом кадров при формировании военного контингента, который планируется разместить в балтийской республике к концу 2027 года.

    Бундесверу не удается полностью укомплектовать тяжелую бригаду в Литве из-за нехватки около двух тысяч добровольцев, передает РИА «Новости».

    По данным министерства обороны ФРГ, этот проект является важнейшим для армии со времен холодной войны.

    «На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% – таким образом, не хватает еще около двух тысяч солдат», – говорится во внутреннем документе ведомства.

    Находящиеся сейчас в Литве немецкие части заполнены примерно на 92%. Однако основная часть бригады, включая 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны, должна быть развернута только в 2027 году.

    Именно в этих подразделениях зафиксирован значительный недобор личного состава. Ожидается, что до конца этого года власти Германии примут решение о возможном принудительном призыве для комплектации контингента.

    Германия планирует разместить в Литве тяжелую бригаду общей численностью 5–6 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее сообщал о строительстве необходимой инфраструктуры.

    При этом многие литовские пользователи интернета считают размещение немецких военных пустой тратой денег, вспоминая фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет присутствие, прикрываясь заявлениями о сдерживании Москвы.

    В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу с блоком, настаивая на отказе Запада от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительной отправки солдат в Литву.

    Глава военного ведомства признал серьезные проблемы с поиском рядового состава и специалистов.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать прибалтийскую бригаду на обязательной основе.

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    14 августа 2026, 11:42 • Новости дня
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Сербии и указал на возрождение нацистских тенденций в Германии.

    «Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью «Вестям».

    Он выразил сомнение в том, что немецкий лидер осознает значение слова «опять» в данном контексте.

    Кроме того, руководитель МИД обратил внимание на беспрецедентное давление, оказываемое на сербского президента Александра Вучича. По словам министра, Евросоюз фактически издевается над Белградом, требуя признать независимость Косова и присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на ускорение процесса евроинтеграции.

    Действия Брюсселя дипломат охарактеризовал как хамские и беспардонные, сравнив поведение европейских чиновников с политикой «четвертого рейха». При этом он подчеркнул, что Москва предлагает Сербии выгодные условия сотрудничества, в частности поставки газа, и просит лишь не участвовать в вооружении киевского режима.

    Ранее жители Германии потребовали уволить задавшего вопрос об убийстве русских журналиста Михаэля Мартенса.

    Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу приготовиться к последствиям европейского лидерства.

    Российский министр напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    14 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Трамп приказал вернуть старые катапульты на новые авианосцы

    Трамп поручил ВМС отказаться от электромагнитных катапульт в пользу паровых

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США поручил ВМС США убрать передовую систему запуска истребителей с новейших авианосцев и вернуться к традиционным паровым катапультам.

    Глава Белого дома распорядился демонтировать новейшую электромагнитную систему запуска самолетов (EMALS) с авианосцев класса Ford, передает Associated Press.

    Новое требование обойдется в миллиарды долларов и вернет самые современные корабли ВМС к системе, которая сложнее в обслуживании и требует большего экипажа.

    Меморандум предписывает Пентагону и ВМС в течение двух месяцев представить план отказа от EMALS. Кроме того, электромагнитные оружейные подъемники на авианосцах также должны быть заменены. Изменения коснутся четвертого корабля класса Ford – USS Doris Miller, тогда как уже построенные или находящиеся на продвинутой стадии строительства авианосцы останутся без изменений.

    Трамп критиковал новую технологию еще во время своего первого срока в 2017 году. «Вы перейдете на чертов пар», – заявлял он тогда журналу Time. При этом новейшие китайские авианосцы уже используют электромагнитные катапульты, а Франция планирует установить такую систему на свой новый корабль.

    Компания General Atomics, производитель EMALS, предупредила, что отказ от системы на USS Doris Miller требует тщательного пересмотра. Представители компании отметили, что работы по установке катапульт и тормозных механизмов на этом корабле уже выполнены наполовину, и смена курса приведет к серьезным рискам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Вирджинии после рекордного похода.

    Военно-морские силы США запланировали постройку новых крупных надводных кораблей с ядерной энергетической установкой. Американское ведомство рассчитывает получить 15 новейших линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

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    14 августа 2026, 16:14 • Новости дня
    Акции протеста фермеров против азотной политики прошли в Нидерландах

    Масштабный протест фермеров против азотной политики прошел на юге Нидерландов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владельцы сельскохозяйственной техники заблокировали дороги у здания правительства в Хертогенбосе в Нидерландах, выступая против решения властей отозвать лицензии у пяти птицефабрик из-за выбросов.

    Участники масштабной акции на тракторах направились к зданию провинциального правительства в Северном Брабанте в Нидерландах, спровоцировав автомобильные пробки. Аграрии выступают против жестких экологических мер руководства страны, отмечает РИА «Новости».

    «У здания провинциального управления в Хертогенбосе сегодня сотни фермеров протестуют против отзыва лицензий у пяти птицеводческих хозяйств», – сообщил местный телеканал NOS. В пятницу местный парламент проводит экстренные дебаты по вопросу выбросов азота.

    Власти провинции полагают, что текущих усилий птицефабрик по снижению загрязнений недостаточно. Окончательное решение об аннулировании разрешений пока не принято. Массовые выступления аграриев продолжаются по всей стране с конца июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовая акция протеста нидерландских фермеров привела к смертельному ДТП на трассе.

    Ранее аграрии на тракторах въехали на центральную площадь Амстердама для демонстрации.

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    14 августа 2026, 09:30 • Новости дня
    Цены на европейский газ выросли на лондонской бирже

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 726 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF подорожали почти на 1%, превысив отметку в 726 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки газа в Европе в пятницу утром продемонстрировали рост почти на 1%, достигнув 726 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Торги сентябрьскими фьючерсами по индексу TTF, расположенного в Нидерландах крупнейшего европейского распределительного центра, начались с отметки 721,7 доллара. К 9.05 по московскому времени этот показатель увеличился до 726,3 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 720 долларов за тысячу кубометров.

    Значительное удорожание газа на европейском рынке спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В марте средние биржевые цены увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Волатильность котировок сохраняется на протяжении всех последних месяцев: в июле расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара.

    Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров. Устойчиво высокие цены наблюдались в 2021-2022 годах, что стало беспрецедентным явлением за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских площадках опустилась до отметки 720 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее сентябрьские фьючерсы на газовом хабе в Нидерландах достигли уровня около 720 долларов.

    В начале месяца котировки на лондонской бирже ICE продемонстрировали рост до 696 долларов за тысячу кубометров.

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    14 августа 2026, 17:47 • Новости дня
    В Варшаве задержали подозреваемого в покушении на украинского рэпера Kyivstoner

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Польши правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в подготовке убийства украинского видеоблогера и музыканта Альберта Васильева, выступающего под псевдонимом Kyivstoner.

    Подозреваемый в подготовке убийства украинского рэпера Kyivstoner был задержан в Варшаве, сообщает польское издание RMF24.

    «Известный украинский видеоблогер и рэпер Kyivstoner предположительно стал мишенью киллера во время пребывания в Польше», – пишут журналисты. Отмечается, что музыкант является обладателем гражданства США и Украины.

    Ранее Альберта Васильева обвиняли в причастности к подготовке атаки беспилотников на промышленное предприятие в Московской области. Сам артист эти обвинения категорически отвергал, заявляя, что в момент нападения на территорию России находился дома и играл в видеоигру Dota. При этом ФСБ публиковала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Kyivstoner, обсуждает планируемый теракт в Подмосковье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании подозреваемого в подготовке покушения на гражданина США и Украины.

    Месяцем ранее пойманный ФСБ диверсант назвал Альберта Васильева спонсором сорванной атаки на подмосковный оборонный завод. Сам артист уехал в Европу еще в феврале 2022 года.

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    14 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Командование NORAD признало уязвимость США перед атаками дронов

    В NORAD заявили о неготовности США к внутренним атакам беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Американская система противовоздушной обороны оказалась неспособна отражать удары беспилотных летательных аппаратов, запускаемых непосредственно с территории страны.

    Соединенные Штаты не располагают достаточными возможностями для защиты от беспилотников, атакующих объекты изнутри страны, передает издание The War Zone.

    Заместитель командующего Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал-лейтенант Блез Фроули обратил внимание на серьезные пробелы в национальной безопасности.

    «Мы не готовы к угрозе, исходящей от малых беспилотных систем внутри нашей родины», – подчеркнул высокопоставленный военный. По его словам, текущие радары и системы перехвата ориентированы исключительно на внешние угрозы.

    Коммерческие дроны становятся все более доступными, что повышает риски диверсий против критической инфраструктуры. Военное руководство призывает к скорейшей модернизации систем обнаружения и нейтрализации подобных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия оказалась не готова к современной войне с применением беспилотников.

    Неизвестные дроны неоднократно нарушали воздушное пространство военных баз в Калифорнии и Огайо.

    Вооруженные силы США зафиксировали сотни полетов неопознанных аппаратов над своими объектами.

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    14 августа 2026, 12:23 • Новости дня
    Евросоюз в июне сократил закупки российского газа

    Импорт российского газа в страны Евросоюза сократился на 10%

    Tекст: Мария Иванова

    Поставки природного топлива из России в европейские страны снизились до 1,35 млрд евро после рекордных показателей предыдущего месяца.

    Объем поставок сжиженного и трубопроводного природного газа из России в государства Евросоюза в июне составил 1,35 млрд евро. Месяцем ранее этот показатель достигал рекордных 1,5 млрд евро, передает РИА «Новости». В годовом выражении закупки российского топлива выросли на 43%.

    Импорт сжиженного природного газа в начале лета составил почти 808,8 млн евро. Это на 13% меньше майских объемов, однако на 56% превышает показатели прошлого года. Закупки трубопроводного газа достигли 541,7 млн евро, показав снижение на 6% к маю и рост на 27% за год.

    Всего за первое полугодие европейские страны закупили газ из всех государств на 7,301 млрд евро. На сжиженный газ пришлось 4,43 млрд евро, а на трубопроводный – 2,87 млрд евро.

    Ранее Совет ЕС утвердил план постепенного отказа от российского топлива до конца 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость майских поставок российского природного газа в государства Евросоюза достигла рекордных 1,5 млрд евро.

    В середине июня в Евросоюзе стартовала реализация первого этапа запрета на импорт трубопроводного топлива из России.

    В июле Бельгия впервые с начала ближневосточного кризиса обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.

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    14 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Газ в Европе подорожал на фоне ближневосточного конфликта

    Стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже достигла 727 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF продемонстрировали рост на 1%, отражая сохраняющуюся нестабильность на энергетическом рынке.

    Торги на лондонской площадке ICE открылись повышением котировок, передает РИА «Новости».

    К середине дня показатель увеличился почти до 727 долларов за тыс. кубометров. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 720 долларов.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало существенное удорожание энергоносителей. В марте средние показатели подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В июле расчетная стоимость выросла еще на 20%, превысив отметку в 637 долларов.

    Исторический максимум стоимости топлива зафиксировали весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тыс. кубометров. Это стало абсолютным рекордом за все время работы европейских хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость сентябрьских фьючерсов снизилась до 720 долларов за тысячу кубометров.

    В начале недели биржевые котировки резко подскочили выше уровня 740 долларов.

    В первых числах августа цена голубого топлива зафиксировалась на отметке ниже 700 долларов.

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    14 августа 2026, 20:57 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон

    Силы ПВО за день сбили 221 украинский БПЛА над девятью регионами России

    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон
    @ Andrii Marienko/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные за день сбили 221 дрон над территорией страны и морскими акваториями, сообщили в военном ведомстве страны.

    Вооруженные силы России за день сбили 221 украинский беспилотник, об успешной работе систем противовоздушной обороны сообщило Минобороны.

    «В течение дня в период с 08.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские военные перехватили 553 вражеских дрона над 19 регионами страны.

    Ранее средства противовоздушной обороны сбили 147 украинских беспилотников. А 8 августа системы ПВО ликвидировали 360 аппаратов самолетного типа.

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    14 августа 2026, 11:49 • Новости дня
    Лавров: Турция искренне заинтересована в стабильности в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на стремление Анкары развивать отношения с Европой и Россией, отметив ее интерес к стабильности в Черноморском регионе.

    Лавров в интервью «Вестям» заявил, что Турция искренне стремится обеспечить стабильность в Черном море и развивать отношения с Россией.

    «Турция хочет быть и членом НАТО как крупнейшая армия блока и иметь отношения с Евросоюзом, хотя в глубине души она понимает, что ее никогда не примут в ЕС», – сказал министр.

    Глава МИД добавил, что Анкара хочет иметь хорошие отношения с Москвой. По его словам, страны объединяют многочисленные экономические проекты и общая история, связанная с Кавказом и Черным морем.

    В августе Турция предложила России и Украине мораторий на военные действия в Черном море.

    Месяцем ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан назвал свою страну центральным элементом архитектуры европейской безопасности.

    В июне Москва и Анкара договорились о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    14 августа 2026, 18:05 • Новости дня
    ВС России поразили портовую инфраструктуру ВСУ в Одессе и Южном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные продолжили наносить высокоточные удары по объектам инфраструктуры и морским судам, которые задействованы для обеспечения украинских вооруженных формирований, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешное поражение портовой инфраструктуры и судов, работающих в интересах украинской армии, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в течение минувшего дня российские военные применили высокоточное оружие воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В результате атаки в порту Одессы был уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения противника.

    Кроме того, успешный удар был нанесен по порту Южный. Там ликвидирован склад с вооружением, военной техникой и другим имуществом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска ударили по портам Очакова и Одессы, уничтожив патрульный катер и военное оборудование для разгрузки грузов.

    В среду российские военные также атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Очакове. А в начале августа Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим в одесской гавани.

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