Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии
ANSA: Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии
На предприятии по производству боеприпасов среднего и крупного калибра, расположенном недалеко от Рима, произошел инцидент, спровоцировавший серьезное возгорание, сообщило агентство ANSA.
Происшествие случилось на бывшем заводе Sammel Difesa, который в настоящее время принадлежит компании KNDS Ammo Italy, передает ТАСС.
Мощный хлопок привел к сильному пожару на территории промышленного объекта. В ликвидации последствий задействованы несколько пожарных расчетов, однако борьба с огнем осложняется спецификой предприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года на чешском оборонном заводе Policske strojirny вспыхнул пожар.
В январе 2025 года на испанской фабрике боеприпасов Rheinmetall произошел взрыв порохового склада.
В августе 2024 года мощный взрыв прогремел на предприятии германской оборонной компании Diehl Defence.