Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.4 комментария
Варшава заявила о планах производить ракеты Patriot на Украине
Польша сообщила о желании производить ракеты Patriot на территории Украины
Производство ракет для американских систем Patriot на украинской территории предложено наладить в формате трехстороннего сотрудничества с Польшей.
Заместитель министра национальной обороны республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая обсудила этот вопрос с американскими коллегами в Пентагоне и Госдепартаменте США, передает РИА «Новости».
Она отметила крайнюю важность обеспечения безопасности будущего оборонного предприятия.
«Мы предложили, чтобы это было трехстороннее сотрудничество, то есть США, Украина, но и Польша, потому что речь идет о защите этого производства, чтобы это производство велось в безопасном месте», – сказала замминистра.
Ранее американский президент Дональд Трамп допустил передачу Киеву лицензии на выпуск ракет-перехватчиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт и делает любые подобные грузы законными целями для российских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.
Позже депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о полном отсутствии у украинской армии запасов ракет-перехватчиков.
Накануне постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки боеприпасов для данных систем противовоздушной обороны.