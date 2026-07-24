Варшава заявила о планах производить ракеты Patriot на Украине

Польша сообщила о желании производить ракеты Patriot на территории Украины

Tекст: Мария Иванова

Заместитель министра национальной обороны республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая обсудила этот вопрос с американскими коллегами в Пентагоне и Госдепартаменте США, передает РИА «Новости».

Она отметила крайнюю важность обеспечения безопасности будущего оборонного предприятия.

«Мы предложили, чтобы это было трехстороннее сотрудничество, то есть США, Украина, но и Польша, потому что речь идет о защите этого производства, чтобы это производство велось в безопасном месте», – сказала замминистра.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил передачу Киеву лицензии на выпуск ракет-перехватчиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт и делает любые подобные грузы законными целями для российских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

Позже депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о полном отсутствии у украинской армии запасов ракет-перехватчиков.

Накануне постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки боеприпасов для данных систем противовоздушной обороны.