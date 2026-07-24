Минстрой опроверг слухи об изменении правил передачи показаний счетчиков

Tекст: Алексей Дегтярёв

Порядок передачи показаний счетчиков воды в России останется прежним с 1 августа 2026 года, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Распространяемые в интернете сведения о том, что с 1 августа 2026 года изменится порядок передачи показаний счетчиков воды, не соответствуют действительности. Согласно законодательству, нормативные акты, содержащие обязательные требования, вступают в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября календарного года», – заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что правила передачи сведений о расходе воды до 25-го числа каждого месяца действуют уже более десяти лет. Также давно применяется норма, по которой при отсутствии своевременных данных расчет проводится по среднему потреблению за предыдущие шесть месяцев.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как собственникам жилых помещений передавать показания индивидуальных приборов учета воды. При задержке сведений первые три месяца плата начисляется по среднему потреблению.