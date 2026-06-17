Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

Tекст: Ольга Никитина

Почему летом можно сократить расходы на ЖКХ

Лето – особый сезон для коммунальных платежей. С одной стороны, многие уезжают из города, что снижает фактическое потребление ресурсов. С другой – появляются сезонные возможности для экономии: длинный световой день, возможность проветривать помещения вместо использования кондиционеров, отключение горячей воды для профилактических работ.

Главные факторы, которые позволяют сократить расходы, – это сезонное отсутствие дома и возможность оформить перерасчет за период, когда в квартире никто не жил. Кроме того, снижается потребление электроэнергии из-за длинного светового дня, а также появляется возможность отказаться от дополнительных услуг, которые не используются летом. Главное правило: экономить на коммуналке можно без нарушения закона – достаточно знать свои права и правильно оформлять документы.

Можно ли сделать перерасчет коммунальных услуг при отъезде

Если коммунальные услуги начисляются по нормативу, а не по показаниям счетчиков, за период подтвержденного отсутствия жильца начисления могут уменьшить вплоть до полного исключения из платежки. Например, при длительном отъезде можно не платить за холодную и горячую воду, водоотведение или газ за дни, когда человек фактически не проживал в квартире. При этом плата за отопление, содержание жилья, капитальный ремонт и другие обязательные жилищные услуги сохраняется.

Что происходит на практике

Если услуга начисляется по нормативу на человека, то за период подтвержденного отсутствия из платежки убирают начисления за этого человека. То есть не скидка «на сколько-то процентов» и не произвольное уменьшение суммы.

Например: холодная вода – 300 рублей в месяц; горячая вода – 700 рублей в месяц; водоотведение – 400 рублей в месяц. Всего 1400 рублей начисляется по нормативу. Если человек отсутствовал весь месяц и оформил перерасчет, то эти 1400 рублей могут исключить из начислений полностью за период отсутствия. Если отсутствовал половину месяца, то уберут начисления только за соответствующие дни.

Какие документы нужны

По одному заявлению перерасчет оформляют максимум на шесть месяцев, однако при более длительном отсутствии его можно продлевать, подтверждая факт непроживания документами.

Для оформления перерасчета подойдут копии проездных билетов, копия путевки в санаторий или дом отдыха, справка из СНТ или дачного кооператива, командировочное удостоверение, справка о нахождении в больнице или иные документы, подтверждающие временное отсутствие.

Заявление подают в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию в течение 30 дней после возвращения. К заявлению прикладывают подтверждающие документы.

За какие коммунальные услуги можно платить меньше летом

Летние месяцы дают возможность пересмотреть расходы по нескольким статьям коммунальных платежей. Если в квартире установлены счетчики на холодную и горячую воду, вы платите только по фактическому потреблению – никаких перерасчетов не нужно, просто передавайте показания по факту.

Если счетчиков нет, при длительном отсутствии можно оформить перерасчет. Водоотведение рассчитывается исходя из объема потребленной воды, поэтому если вы оформили перерасчет по воде, водоотведение пересчитают автоматически.

По электроэнергии при наличии счетчика вы платите по фактическому потреблению. Летом световой день длиннее, и на освещение тратится меньше электроэнергии. Также можно снизить нагрузку на кондиционер, используя естественные способы охлаждения. Если газ используется только для приготовления пищи и нет счетчика, при длительном отсутствии можно оформить перерасчет. По вывозу мусора – самой спорной статье – по общему правилу плата начисляется, исходя из количества проживающих. Если жильцов нет, можно оформить перерасчет. Но в некоторых регионах действуют иные правила, поэтому лучше уточнить в своей управляющей компании.

Как снизить платежи за воду

Вода – одна из самых управляемых статей расходов. Летом, когда многие уезжают, можно существенно сократить платежи. Установка счетчиков – это самый эффективный способ платить по факту, а не по нормативам. Без счетчиков вы платите за норматив, который часто превышает реальное потребление. Окупаемость счетчиков составляет шесть-двенадцать месяцев.

Даже небольшая протечка в кране или бачке унитаза может давать перерасход до нескольких кубометров в месяц, поэтому перед отъездом обязательно проверьте сантехнику. Простые привычки также помогают сократить расход: закрывайте кран во время чистки зубов, принимайте душ вместо ванны, используйте посудомоечную машину – она расходует воды в два-три раза меньше, чем ручное мытье.

Если вы уезжаете надолго, имеет смысл перекрыть краны на вводе в квартиру. Это не только снизит риск протечек, но и позволит избежать начислений по нормативу, если счетчиков нет. При наличии счетчиков перекрывать воду не обязательно – показания будут нулевыми.

Как платить меньше за электроэнергию

Летом можно существенно снизить расходы на электричество, используя естественные факторы. Главные «пожиратели» энергии в квартире – кондиционер (до 30% от общего потребления в жару), холодильник (работает интенсивнее в теплое время), электроплита и стиральная машина. Именно на них стоит обратить внимание при планировании экономии.

Отключение техники из розеток – один из самых простых способов экономии. В режиме ожидания приборы потребляют 5-10% от обычного расхода. Выключайте из розеток телевизоры, компьютеры, зарядные устройства, микроволновые печи. Удобно использовать розетки с кнопкой выключения.

Как экономить на кондиционере летом. Кондиционер – главный потребитель электроэнергии в летние месяцы, и именно на нем можно существенно сэкономить, если подойти к вопросу разумно. В первую очередь стоит использовать естественное проветривание в ночное время, когда воздух становится прохладнее, – это позволяет снизить нагрузку на технику и даже вовсе отказаться от ее включения в прохладные ночи. Днем же важно закрывать окна плотными шторами или использовать солнцезащитную пленку, чтобы солнце не нагревало комнаты и не заставляло кондиционер работать интенсивнее.

Когда кондиционер включен, обязательно убедитесь, что двери и окна плотно закрыты – холодный воздух не должен уходить через щели и открытые проемы, иначе прибор будет тратить энергию впустую.

При выборе техники стоит обратить внимание на инверторные модели: они тратят на 30% меньше энергии, чем обычные, за счет плавной регулировки мощности компрессора. И еще один полезный лайфхак: можно выключить кондиционер уже через час после начала работы – прохлада сохранится еще несколько часов, если помещение не нагревается солнцем, а это позволяет существенно сократить время работы прибора.

Многотарифные счетчики дают выгоду, если вы готовы перенести часть энергопотребления на ночное время. Двухтарифные счетчики позволяют платить за ночную электроэнергию в два-три раза дешевле. Летом это особенно актуально: можно запускать стиральную и посудомоечную машины ночью, а днем пользоваться естественным освещением. При покупке новой техники обращайте внимание на класс энергоэффективности (не ниже А). Холодильник должен стоять подальше от плиты и радиаторов отопления, не попадать под прямые солнечные лучи – тогда он будет потреблять меньше энергии.

Можно ли уменьшить плату за вывоз мусора

Этот вопрос вызывает много споров. По общему правилу, плата за вывоз твердых коммунальных отходов начисляется, исходя из количества проживающих. Если жильцов нет, можно оформить перерасчет. Однако в разных регионах правила могут отличаться.

При временном отсутствии (более пяти дней) можно подать заявление на перерасчет платы за вывоз мусора. Потребуются те же документы, что и для перерасчета по воде. Однако в некоторых субъектах РФ перерасчет за вывоз мусора не делают, даже если квартира пустует. Поэтому перед отъездом уточните правила в своей управляющей компании или у регионального оператора по обращению с ТКО.

Какие льготы по ЖКХ доступны в 2026 году

Если вы тратите на коммунальные услуги более 22% от совокупного дохода семьи (в некоторых регионах порог ниже), вы имеете право на субсидию. Также льготы положены отдельным категориям граждан.

Кто имеет право на льготы. На федеральном уровне льготы по оплате ЖКХ предоставляются:

ветеранам труда и ветеранам боевых действий;

инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;

участникам Великой Отечественной войны;

многодетным семьям;

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию;

лицам, пострадавшим от политических репрессий.

Региональные власти могут расширять этот список.

Субсидии на оплату ЖКУ. Если расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю дохода (обычно 22%, в Москве – 10%), можно оформить субсидию. Она предоставляется на шесть месяцев и продлевается по новому заявлению.

Для оформления субсидии или льготы обратитесь в МФЦ или в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Потребуются паспорт и СНИЛС, справка о составе семьи, справки о доходах всех членов семьи за последние шесть месяцев, документы, подтверждающие право на льготу, а также квитанции об оплате ЖКХ за последний месяц. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней.

Что делать, если коммунальные платежи начислены неправильно

Если вы заметили ошибки в квитанции, не стоит их игнорировать – за переплату можно получить перерасчет. В первую очередь обращайтесь в управляющую компанию или ТСЖ. Если проблема связана с конкретным ресурсом (вода, газ, электричество), обращайтесь напрямую к поставщику услуги. При отсутствии реакции – в Госжилинспекцию или в прокуратуру.

Сравнивайте показания счетчиков с данными в квитанции. Проверяйте тарифы – они публикуются на сайтах ресурсоснабжающих организаций. Обращайте внимание на общедомовые нужды – их объем должен быть обоснован. Подайте письменное заявление с требованием сделать перерасчет, приложите показания счетчиков и копию квитанции. Если управляющая компания не отвечает в течение 30 дней, обращайтесь в надзорные органы.

Самые распространенные ошибки, из-за которых люди переплачивают за ЖКХ

Отсутствие счетчиков. Без счетчиков вы платите по нормативам, которые почти всегда выше реального потребления. Установка приборов учета окупается за шесть-двенадцать месяцев.

Неоформленный перерасчет при отъезде. Многие не знают, что можно не платить за воду и мусор в период отсутствия. А зря – это законный способ сэкономить.

Несвоевременная передача показаний. Если вовремя не передать показания счетчиков, первые три месяца начисляют по среднему, а затем – по нормативу, что значительно дороже.

Переплата за общедомовые нужды. Следите за начислениями на ОДН. Если суммы кажутся завышенными, требуйте расшифровку и перерасчет.

Игнорирование льгот и субсидий. Многие семьи имеют право на компенсацию расходов, но не оформляют ее. Проверьте, не относитесь ли вы к льготной категории.

Частые вопросы

Можно ли не платить за воду во время отпуска?

Да, если в квартире нет счетчиков, можно оформить перерасчет за период отсутствия более пяти дней. При наличии счетчиков вы платите только по фактическому потреблению.

Как оформить перерасчет ЖКХ при отъезде?

Подайте заявление в управляющую компанию в течение 30 дней после возвращения, приложив подтверждающие документы (билеты, путевки, справки).

Пересчитают ли плату за мусор, если никто не живет в квартире?

В большинстве регионов да, если подтвердить отсутствие жильцов более пяти дней. Но правила могут отличаться, уточните в своей УК.

Можно ли уменьшить квартплату летом?

Да, за счет перерасчета за время отсутствия, снижения потребления электроэнергии из-за длинного светового дня и использования естественных способов охлаждения.

Кто имеет право на льготы по ЖКХ?

Ветераны, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ, пострадавшие от радиации и другие категории. Также можно оформить субсидию, если расходы на ЖКХ превышают установленную долю дохода.

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