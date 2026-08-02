Боевик «Кракена» отправлен в Киеве под домашний арест после убийства на Бали

Суд Киева отправил боевика «Кракена» Новостройного под домашний арест

Tекст: Антон Антонов

«Печерский райсуд Киева 31 июля избрал меру пресечения ветерану подразделения Kraken [признан в России террористической организацией и запрещен] Глебу Новостройному в виде круглосуточного домашнего ареста», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве Новостройного задержали по подозрению в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали.

В конце февраля сообщалось о похищении двух украинцев на острове Бали. По данным источников, мужчины могли иметь отношение к крупной сети мошеннических кол-центров. Отмечалось, что эта нелегальная структура контролировалась приближенными Владимира Зеленского.