Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.6 комментариев
Боевик «Кракена» отправлен в Киеве под домашний арест после убийства на Бали
Суд Киева отправил боевика «Кракена» Новостройного под домашний арест
Боевику полка ВСУ «Кракен» (признан в России террористической организацией и запрещен) Глебу Новостройному в Киеве избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщают украинские СМИ.
«Печерский райсуд Киева 31 июля избрал меру пресечения ветерану подразделения Kraken [признан в России террористической организацией и запрещен] Глебу Новостройному в виде круглосуточного домашнего ареста», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве Новостройного задержали по подозрению в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали.
В конце февраля сообщалось о похищении двух украинцев на острове Бали. По данным источников, мужчины могли иметь отношение к крупной сети мошеннических кол-центров. Отмечалось, что эта нелегальная структура контролировалась приближенными Владимира Зеленского.