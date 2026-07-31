ВС России за неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов

Tекст: Мария Иванова

В результате поражены предприятия военной промышленности (ВПК), логистические центры, используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, складам вооружения и боеприпасов, цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, объектам инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты 69 управляемых авиабомб, семь снарядов американской РСЗО HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 беспилотника, перечислили в Минобороны.

Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 193 518 беспилотников, 669 ЗРК, 30 380 танков и других бронемашин, 1 766 боевых машин РСЗО, 35 963 орудия полевой артиллерии и минометов, 67 917 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в пятницу утром сообщалось, что российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз.

Накануне ВС России поразили объекты топливной и транспортной инфраструктуры ВСУ.

Днем ранее российский самолет в акватории Черного моря уничтожил безэкипажный катер ВСУ.