Российский самолет в акватории Черного моря уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения беспилотников, используемым в интересах ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах, перечислили в Минобороны.

Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 191 899 беспилотников, 667 ЗРК, 30 351 танк и другая бронемашина, 1766 боевых машин РСЗО, 35 946 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 756 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в среду утром ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием для ВСУ.

Накануне ВС России поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ. До этого они также поразили логистические центры ВСУ и цеха сборки БПЛА.