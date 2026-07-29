Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием для ВСУ
Российские военные поразили порты и доставлявшие оружие для ВСУ сухогрузы
Российские военные нанесли серию ударов по резервуарам с ГСМ в Николаеве и сухогрузам в Одессе, которые использовались для снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.
Вооруженные силы России продолжили атаковать порты Украины и морские суда, доставляющие грузы для украинских войск, передает Минобороны.
Удары наносились вечером 28 июля и в ночь на 29 июля.
В Николаевском морском торговом порту российские беспилотники поразили объекты хранения военных грузов. Также были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для украинской армии.
Кроме того, накануне вечером дроны атаковали два сухогруза восточнее Одессы. Эти суда перевозили вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.
Накануне российские военные разрушили портовую инфраструктуру и резервуары с горючим в Николаеве.
В акватории Черного моря беспилотники атаковали сухогруз с военными грузами для украинской армии.
Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы.