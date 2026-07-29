ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием для ВСУ

Российские военные поразили порты и доставлявшие оружие для ВСУ сухогрузы

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России продолжили атаковать порты Украины и морские суда, доставляющие грузы для украинских войск, передает Минобороны.

Удары наносились вечером 28 июля и в ночь на 29 июля.

В Николаевском морском торговом порту российские беспилотники поразили объекты хранения военных грузов. Также были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для украинской армии.

Кроме того, накануне вечером дроны атаковали два сухогруза восточнее Одессы. Эти суда перевозили вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.

Накануне российские военные разрушили портовую инфраструктуру и резервуары с горючим в Николаеве.

В акватории Черного моря беспилотники атаковали сухогруз с военными грузами для украинской армии.

Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы.