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Disney решил снять новый фильм «Один дома» с Маколеем Калкиным
Daily Mail: Маколей Калкин снимется в новом «Один дома»
Рождественская комедия «Один дома» может получить неожиданное продолжение, поскольку 45-летний Маколей Калкин уже обсудил с руководством голливудской киностудии перспективные идеи возрождения проекта, пишут СМИ.
Корпорация Disney изучает возможность создания новой картины известной франшизы с участием Маколея Калкина, передает РИА «Новости».
Обозреватель Мэттью Беллони раскрыл первые детали вероятного сотрудничества артиста с киностудией. «Беллони... заявил, что 45-летний актер (Калкин) встречался с руководителями Walt Disney Studios в Бербанке, штат Калифорния, чтобы обсудить потенциальные творческие направления для возрождения кинофраншизы», – отмечает газета Daily Mail.
Журналист добавил, что знакомые с концепцией возможного перезапуска источники считают предложенную идею крайне удачной. Оригинальная комедия о мальчике Кевине Маккаллистере вышла в 1990 году, сделав исполнителя главной роли мировой звездой. Вторая часть популярной истории появилась на больших экранах в 1992 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля скончалась звезда фильма «Один дома 2» Бренда Фрикер.
В начале года полиция Калифорнии оштрафовала сыгравшего грабителя в фильме актера Дэниела Стерна за попытку воспользоваться услугами проститутки.
В прошлом году знаменитый особняк из первой части комедии продали за 5,5 млн долларов.