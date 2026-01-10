Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.16 комментариев
Актера из фильма «Один дома» Стерн получил штраф за попытку вызвать эскортницу
Актер Дэниел Стерн, известный по роли грабителя в фильме «Один дома», был оштрафован полицией Калифорнии за попытку воспользоваться услугами проститутки, сообщили СМИ.
«Похоже, Дэниел Стерн не хотел оставаться дома один... потому что полиция выписала ему штраф за попытку вызвать эскортницу», – говорится в сообщении портала TMZ со ссылкой на полицейские документы, передает РИА «Новости».
В материалах уточняется, что изначально в СМИ появилась информация о задержании актера. Позднее полиция Калифорнии официально подтвердила, что Дэниел Стерн отделался только штрафом, не попав под арест.
Ранее актера Девина Рэтрея, сыгравшего роль Базза Маккалистера в фильме «Один дома», обвинили в изнасиловании.
