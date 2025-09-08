Глава Роснедр заявил о бесконечных запасах нефти в России

Казанов заявил о бесконечных запасах нефти в России

Tекст: Ольга Иванова

России хватит запасов нефти на любой срок, если будет обеспечена активная геологоразведка и воспроизводство ресурсов, заявил глава Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС. По его словам: «Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов».

Как отметил Казанов, из 31 млрд тонн запасов нефти только 19 млрд тонн являются подготовленными, а еще 12 млрд тонн – неподготовленные. При переходе в доказанные запасы их объем обычно сокращается, и из 19 млрд тонн доказанных не все экономически рентабельны для добычи. По подсчетам Роснедр, реально пригодными к рентабельной разработке в текущих условиях будут 13 млрд тонн.

Глава Роснедр уточнил, что при такой оценке обеспеченность запасами нефти составляет 25 лет. При этом Казанов подчеркнул, что для того, чтобы не остаться без запасов к 2051 году, необходимо поддерживать постоянный остаток рентабельных запасов в 13-15 млрд тонн. Он отметил, что для этого стране нужна непрерывная геологоразведка.