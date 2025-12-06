Глава МИД Франции Барро назвал наложенный на соцсеть X штраф «только началом»

Tекст: Вера Басилая

Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, который был наложен на соцсеть X, является лишь «началом», передает РИА «Новости».

По его словам, власти не дозволят себя запугать, а «прозрачность для крупных платформ носит у нас обязательный характер». Барро также подчеркнул, что TikTok принял новые правила, а X отказался это делать, и назвал действия Еврокомиссии правильными.

Еврокомиссия в июле 2023 года уже предупреждала компанию о выявленных несоблюдениях, связанных с прозрачностью рекламы и доступом исследователей к данным.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года и обязывает цифровые платформы бороться с распространением расизма, наркотиков, контрафакта, детской порнографии и дезинформации. Платформы также должны раскрывать алгоритмы рекомендаций и предоставлять пользователям альтернативные инструменты.

Европейские регуляторы систематически выдвигают требования к крупным онлайн-компаниям, среди которых X, Meta* (признана экстремистской в России) и TikTok, по устранению нарушений DSA. За неисполнение этих требований компаниям грозят дополнительные штрафы или даже запрет деятельности на территории Евросоюза.

Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X (бывший Twitter) на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.

Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.

После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.