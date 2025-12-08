Медведчук назвал бюджет Украины на следующий год шагом к экономическому краху

Tекст: Вера Басилая

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2026 год, который, по мнению экс-лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, приведет к полному экономическому поражению страны, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что кабмин Украины действует безграмотно и коррумпированно, проводя заведомо провальную экономическую политику.

Медведчук также отметил, что украинский парламент, в котором многие депутаты в прошлом были свадебными фотографами, ведущими и комиками, «де-факто пафосно узаконил огромную дыру в главной смете страны». Он убежден, что этот документ стал отражением ограниченности властей Украины и учитывает все внешние риски, но лишь усугубляет положение национальной экономики.

Ранее парламент Украины одобрил государственный бюджет на 2026 год с дефицитом почти 2 трлн гривен (45 млрд долларов) и рекордными расходами на оборону.

Верховная рада увеличила оборонные расходы на текущий год на 325 млрд гривен (7,78 млрд долларов), часть которых планируется покрыть доходами от замороженных российских активов.

