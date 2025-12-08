Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.23 комментария
Армия России освободила семь населенных пунктов за неделю
Вооруженные силы России за неделю освободили семь населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости». Об этом сообщило Минобороны России.
С 1 по 7 декабря российские военные установили контроль над тремя населенными пунктами в Донецкой Народной Республике – Клинов, Безымянное и Ровное. Столько же освобожденных территорий зафиксировано в Запорожской области – Зеленый Гай, Доброполье и Червоное.
Еще один населенный пункт – Кучеровка – перешел под контроль в Харьковской области. С начала года, по данным Минобороны, в зоне спецоперации освобождены не менее 275 населенных пунктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Кучеровку и Ровное в ДНР. Военные России также освободили населенный пункт Безымянное в ДНР. Освобождение Червоного открыло Вооруженным силам России дополнительный выход на Гуляйполе.