  Лента новостей
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    7 декабря 2025, 12:59

    Над Орловской областью уничтожили украинский беспилотник

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Орловской области средствами ПВО был уничтожен один беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

    Клычков в Telegram-канале отметил, что инцидент произошел сегодня, жертв и разрушений не зафиксировано. Губернатор уточнил, что на месте работают представители МЧС и правоохранительные органы.

    В субботу в Минобороны сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 116 украинских беспилотников над десятью регионами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Орловской области объявили угрозу атаки беспилотников. В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых беспилотников.

    6 декабря 2025, 14:13
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России при освобождении Красноармейска использовали новую тактику штурма города, которая получила название «демеханизация», сообщила британская газета The Daily Telegraph.

    Издание The Daily Telegraph считает, что освобождение Красноармейска российскими войсками стало поворотным моментом в ходе конфликта, передает ТАСС.

    Сообщается, что россияне применили новый способ взятия города, который может стать ключевым для дальнейших боевых действий.

    Издание сообщает, что ранее стороны применяли классическую тактику окружения населенных пунктов с использованием танковых колонн и пехоты. Однако теперь, по информации газеты, Вооруженные силы России используют малочисленные группы бойцов, продвигающиеся в условиях тумана, что затрудняет их обнаружение для беспилотников.

    The Daily Telegraph называет этот подход «демеханизацией боевых действий», подчеркивая, что новые методы позволяют снизить потери и сохранять скрытность маневров.

    Президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов приехать в Красноармейск и лично убедиться в контроле российских военных над городом.

    Путин отметил, что плацдарм в Красноармейске позволяет Вооруженным силам России быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов 30 ноября доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    6 декабря 2025, 15:58
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона

    Украинская журналистка Таран удивилась грязным окнам в резиденции Макрона

    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Лидия Таран, побывав в Елисейском дворце, удивилась грязным, давно не мытым окнам, из-за которых почти невозможно было разглядеть улицу.

    Украинская журналистка Лидия Таран, находясь во Франции, обратила внимание на состояние окон в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».

    Таран опубликовала в соцсетях снимки грязных окон в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. По ее словам, через эти окна практически невозможно было увидеть происходящее на улице.

    «А куда смотрит Брижит?», – иронично спросила журналистка, добавив, что с такими окнами стыдно встречать президентов.

    Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в список экстремистов и террористов в России) отметил грязь и запустение в Елисейском дворце во время визита в Париж на встречу «нормандской четверки» в 2019 году.

    Президент Эммануэль Макрон также обвинил Россию в «распространении фейков» о клопах во Франции.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала причины массового нашествия насекомых в стране.

    6 декабря 2025, 19:55
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    6 декабря 2025, 21:21
    Проевропейские министры и оппозиция Сербии потребовали отнять NIS у России

    Tекст: Вера Басилая

    В правительстве и оппозиции Сербии нарастают призывы к отъему российско-сербской нефтяной компании NIS из-за санкций США, заявил основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

    По словам Вулина, проевропейские министры и представители оппозиции Сербии требуют от властей национализировать подконтрольную российскому капиталу компанию NIS на фоне санкций США, передает РИА «Новости».

    Вулин напомнил, что россияне «десятилетиями обеспечивали надежное снабжение по самым низким ценам…». По словам Вулина, решение этой ситуации возможно только по договоренности с Россией, иначе подобный шаг станет позором и приведет к аналогичной ситуации в отношении китайских инвестиций.

    Скупщина Сербии в начале декабря утвердила проект бюджета на 2026 год с зарезервированными 164 млрд динаров на случай вынужденного перехода контроля над NIS к государству. Президент страны Александр Вучич объявил, что финальное решение по судьбе компании будет принято 15 января, если до этой даты контрольный пакет не будет продан третьей стороне.

    Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, начал поэтапную остановку из-за отсутствия сырья, вызванного американскими санкциями. По информации источника в нефтегазовой сфере, полная остановка оборудования потребует несколько дней.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что работа нефтегазовой компании NIS в стране оказалась под угрозой из-за санкционного давления.

    Власти Сербии выразили разочарование по поводу того, что соглашение о поставках российского газа продлится только до конца 2025 года.

    Российские акционеры приняли решение реализовать контрольный пакет акций NIS без раскрытия данных о будущем покупателе.

    Между тем, венгерская компания MOL рассматривает возможность увеличения своей доли и заинтересована содействовать сделке по изменению контроля над NIS.

    6 декабря 2025, 14:15
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы

    Эксперт Гуреев объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы

    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Кроме Бельгии против конфискации российских активов выступают многие страны Евросоюза, потому что изъятие российских средств создает трудно прогнозируемые риски, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Данила Гуреев. Ранее встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с лидерами Германии и Бельгии по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    «Для Брюсселя тема изъятия российских активов – политический вопрос. Передавая эти деньги Украине, европейцы продолжат конфликт и свою собственную легитимность. Если этого не сделать, то с большой долей вероятности на Украине случится дефолт и тогда страна будет вынуждена не просто идти на мирное соглашение с Россией, но и капитулировать», – считает политолог Данила Гуреев.

    Собеседник подчеркнул, что кроме Бельгии против конфискации российских активов выступают другие страны Евросоюза.

    «Нидерланды тоже не торопятся отдавать российские активы. То же самое касается румын, словаков и венгров. В целом на национальном уровне позиция по передаче российских активов Украине одна и та же – никто не хочет этого делать, потому что такой шаг создает трудно прогнозируемые риски. Европейский Центробанк (ЕЦБ) и другие финансовые институты ЕС прекрасно понимают это», – добавил аналитик.

    По его словам, сейчас сложилась ситуация, при которой «ряд высокопоставленных чиновников из ЕС пытается перевернуть всю европейскую политику, но у них это не очень получается».

    «Конфликт в первую очередь идет не между Берлином и Брюсселем, а внутри самого Брюсселя. С одной стороны, Евросоюз – это совокупность национальных государств Европы, а с другой – конфедерация, которая ставит себя выше национальных государств и выступает от имени всей Европы. Нынешнее руководство Германии стало рупором по теме российских активов, потому что оно полностью подконтрольно общей европейской глобалистской политике... С политической точки зрения Брюссель, настаивая на изъятии активов, заботится о своем выживании», – пояснил собеседник.

    По его словам, национальные страны рассматривают данный кризис исключительно с экономической точки зрения. «Для них передача российских активов в пользу Украины означает полную потерю доверия со стороны партнеров. Условно говоря, если Европа изымет российские активы, то Саудовская Аравия и другие страны тут же заберут из ЕС свои вложения. Все это приведет страны Европы к сложно прогнозируемым последствиям. Скорее всего, в результате полной утраты доверия прекратятся денежные вливания из стран Азии, Африки и Южной Америки», – полагает аналитик.

    При этом на переговоры о судьбе российских активов влияет общая усталость от поддержки Украины и рост правых сил в Европе. «Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) через несколько лет может стать доминирующей силой в ФРГ. Риторика АдГ заключается как раз в том, чтобы противостоять глобальной европейской позиции. В других государствах Европы складывается аналогичная ситуация. Те же Бельгия и Нидерланды в свое время привели к власти правые партии. Но серьезная проблема в том, что Евросоюз не дает таким политическим силам выступать с национальных позиций и в перспективе мы можем увидеть кризис ЕС как организации. Простые немцы, французы, испанцы и поляки все чаще задаются вопросом, зачем им Евросоюз?» – добавил спикер.

    Прошедшая накануне встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    «Мы согласились, что время имеет решающее значение в сложившейся геополитической ситуации… У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу… Мы договорились продолжить наши обсуждения с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря», – сообщила Урсула фон дер Ляйен в соцсетях.

    Между тем парламент Бельгии встретил аплодисментами решение Барта де Вевера не изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии.

    В своем заявлении премьер отметил, что предложение по поводу конфискации «не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны». «Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента», – сказал премьер.

    6 декабря 2025, 17:56
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Илона Маска о необходимости ликвидации Евросоюза.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поддержал позицию американского предпринимателя Илона Маска относительно ликвидации Евросоюза, передает ТАСС. По мнению Маска, ЕС необходимо упразднить, чтобы входящие в его состав страны вновь обрели полный суверенитет.

    Медведев выразил одобрение этому заявлению, коротко прокомментировав публикацию словом: «Именно». Этот комментарий появился под соответствующим постом Маска в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.

    Маск заявил, что Евросоюз должен быть упразднен и суверенитет должен быть возвращен отдельным странам.

    7 декабря 2025, 00:51
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной

    Эксперт предложил наказать бойца ММА за спарринг с памятником по примеру Долиной

    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    @ Артур Лебедев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Общественность должна отреагировать на спарринг бойца ММА Магомеда Исмаилова с памятником ветеранам МЧС по аналогии с «отменой» Ларисы Долиной после скандала с квартирой. К этому призвал участник спецоперации член Общественной палаты и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

    Григорьев выступил с резкой критикой в адрес бойца ММА Магомеда Исмаилова после его спарринга с памятником ветеранам МЧС. Он подчеркнул, что негативную реакцию общества вызывают не только сами действия спортсмена, но и его первоначальный отказ признать ошибку.

    Григорьев считает, что «общество и государство должны отреагировать достаточно жестко», чтобы подобное поведение будущем не становилось нормой. Эксперт напомнил о прецеденте с певицей Ларисой Долиной, когда после скандала вокруг продажи квартиры звезды публика перестала посещать ее концерты. Эксперт назвал финансовые потери действенным инструментом воздействия в схожих ситуациях.

    «После истории c Ларисой Долиной люди перестают ходить на ее концерты. Рубль оказался самым эффективным инструментом воздействия на нее. То же самое должно происходить в контексте неподобающего поведения бойцов ММА», – рассуждает он.

    По мнению члена ОП, сегодня спортсмены, особенно бойцы ММА, избалованы популярностью и крупными гонорарами, что провоцирует ощущение безнаказанности и приводит к «преступлениям и хулиганским выходкам». Григорьев отметил, что подобных ситуаций становится все больше, и общество должно реагировать, не допуская участия таких спортсменов в соревнованиях и рекламных кампаниях.

    Григорьев также обратил внимание на роль соцсетей – в погоне за контентом и «крутым» образом многие пользователи, в том числе и известные личности, теряют критическое восприятие собственных поступков и забывают об ответственности перед обществом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве.  Исмаилов сначала заявлял, что подобные тренировки проводит на протяжении шести лет, памятник называл «просто удобным», а его «неправильно поняли». После задержания боец ММА полностью признал вину и выразил раскаяние в содеянном.

    6 декабря 2025, 18:41
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пользователи Windows 11 из России сообщили о появлении «синего экрана смерти» и проблемах с SSD после последнего обновления, сообщили СМИ.

    Обновление Windows 11 с индексом KB5063878 вызвало многочисленные сбои у российских пользователей, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После установки пакета на устройствах стал появляться «синий экран смерти», а SSD-диски переставали корректно работать, особенно совпадения наблюдались при заполненности носителя выше 60%.

    Проблема носит массовый характер, так как аналогичные обращения фиксировались в Европе и Японии еще в августе. Пользователи оставляли жалобы на различных площадках, отмечая, что стандартные способы устранения неисправности не давали результата.

    Корпорация Microsoft пока не давала официальных комментариев относительно связи между появившимися сбоями и установкой обновления KB5063878. В настоящее время единственным способом восстановить работоспособность системы остается откат до предыдущей версии автоматически или вручную.

    Ранее Microsoft приняла решение заменить синий «экран смерти» в Windows 11 на зеленый.

    6 декабря 2025, 17:37
    Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег

    Адвокат: Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег

    Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полина Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на её готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешённым, сообщила журналистам адвокат покупательницы жилья Светлана Свириденко.

    Полина Лурье не намерена отзывать из Верховного суда жалобу относительно квартиры Ларисы Долиной. По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, решение артистки вернуть деньги не влияет на юридическую позицию их стороны. «Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», – заявила она в интервью RT.

    Юрист уточнила, что Долина напрямую не связывалась с Лурье. На предварительном заседании Лурье предлагали организовать личную встречу сторон, однако защита певицы отказалась.

    Свириденко подчеркнула, что оформление квартиры должно происходить в полном соответствии с законом, несмотря на публичные заявления артистки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в эфире Первого канала Лариса Долина пообещала полностью возместить расходы на покупку своей квартиры Полине Лурье после того, как через суд вернула себе недвижимость.

    Сама Лурье отказалась заключать с ней мировое соглашение, несмотря на предложение возврата денег в рассрочку без учета инфляции. Жалоба на судебные решения по этому делу уже зарегистрирована в Верховном суде России.

    6 декабря 2025, 17:06
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море

    Турция выразила опасения России и Украине из-за ударов по судам в Черном море

    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара выразила Москве и Киеву обеспокоенность по поводу риска эскалации войны из-за атак на торговые суда в Черном море, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о передаче опасений Москве и Киеву из-за атак на коммерческие суда в Черном море, передает ТАСС.

    Фидан рассказал, что этот вопрос обсуждался с украинскими представителями, а также был доведен до сведения российской стороны.

    По его словам, тема затрагивалась в беседе с послом и обсуждалась с коллегами из обеих столиц, потому что она вызывает особую чувствительность для Турции.

    Фидан пояснил, что Анкара не хотела бы, чтобы торговые маршруты становились объектом атак, а торговые суда подвергались ударам, поскольку это увеличивает риск расширения географии и методов ведения войны.

    Ранее Турция выразила озабоченность послу Украины в связи с атаками ВСУ на торговые суда в Черном море.

    Российский временный поверенный в делах в Турции Алексей Иванов посетил МИД Турции по поводу ситуации вокруг нападений на танкеры.

    МИД Турции отметил, что атаки на торговые суда могут привести к закрытию Черного моря для международного судоходства.

    МИД России осудил действия Киева и назвал их террористическими.

    Президент России Владимир Путин назвал нападения на танкеры в Черном море пиратством и заявил о готовности отрезать Украину от моря, если атаки будут продолжаться.

    6 декабря 2025, 17:49
    МИД заявил о потере ЕС 1,6 трлн евро из-за санкций

    МИД: Экономика Европы потеряла до 1,6 трлн евро за четыре года санкций

    МИД заявил о потере ЕС 1,6 трлн евро из-за санкций
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны за четыре года из-за введенных антироссийских санкций понесли совокупные экономические потери, достигшие 1,6 трлн евро, сообщает МИД России.

    Европейская экономика с 2022 по 2025 годы понесла потери до 1,6 трлн евро в результате введения антироссийских санкций. В заявлении министерства говорится, что Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением, однако смогла сохранить устойчивость и обеспечить продолжение роста, сообщается на сайте МИД России.

    «Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022–2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 трлн евро», – подчеркнули в МИД России

    В министерстве добавили, что односторонние принудительные меры замедляют формирование справедливого многополярного миропорядка и служат инструментом неоколониальной политики коллективного Запада, цель которой – удержать доминирование и ограничить развитие стран мирового большинства.

    В заявлении также отмечается, что Россия, совместно с ответственными партнерами, намерена продолжать борьбу против нелегитимных ограничительных мер и других проявлений неоколониализма для построения справедливой архитектуры без санкционного диктата.

    Ранее издание The National Interest заявило, что экономика Германии оказалась «выпотрошенной» из-за введенных против России санкций.

    Министр Венгрии Петер Сийярто отметил, что ограничения на поставки российских углеводородов подрывают энергетическую стабильность государств Евросоюза.

    Министр финансов США Скотт Бессент назвал ранее введенные пакеты санкций Евросоюза против России неэффективными 19 раз подряд.

    6 декабря 2025, 18:59
    В Белоруссии заявили о национализации крупных предприятий

    Компартия поддержала будущую национализацию крупных предприятий Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    В Белоруссии планируют национализировать несколько крупных предприятий, среди которых производитель обуви «Белвест» и строительная компания «Минскпромстрой», заявил секретарь ЦК КПБ Петр Петровский.

    Ряд крупных предприятий Белоруссии, включая производителя обуви «Белвест» и строительную компанию «Минскпромстрой», в ближайшее время будет передан в собственность государства. Об этом заявил секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии по идеологической работе Петр Петровский на пленуме партии, передает РИА «Новости».

    Петровский подчеркнул, что национализация затронет бизнес, деятельность которого, по мнению властей, противоречит интересам общества и государства. «Собственники, чья деятельность идет вразрез с интересами общества и государства, просто перестают владеть ею», – заявил он.

    Он привел в пример возвращение в собственность государства фабрики «Коммунарка», а также отметил, что после 2020 года национализированы такие предприятия, как Амкодор, «Трансрэйл-БЧ», Славкалий, БНБК и Нативита. В ближайших планах – национализация «Белвеста», «Минскпромстроя» и других компаний.

    Петровский отметил, что Компартия считает данную практику оправданной и поддерживает государственный контроль над стратегически важными активами. По мнению секретаря ЦК, частный сектор в стране должен быть ограничен только малым и средним бизнесом в нестратегических сферах.

    Также он подчеркнул, что власти страны имеют все основания для изъятия и экспроприации частной собственности в случае деструктивных действий владельцев. Он отметил, что государство должно ставить частную собственность на службу обществу, а собственники, пытающиеся «пролоббировать шоковую терапию» и влиять на внутреннюю политику с помощью внешних технологий, по его словам, должны устраняться на ранней стадии.

    6 декабря 2025, 18:24
    Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы
    Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Москвы сын убил своего отца ради наследства, намереваясь продать квартиру и отдать часть средств соучастнику, сообщила прокуратура Москвы.

    Прокуратура Москвы сообщила в своем Telegram-канале, что суд заключил под стражу фигурантов уголовного дела о нападении на супружескую пару в центре Москвы.

    Один из обвиняемых заявил следствию, что его подельник, являющийся сыном погибшего, рассчитывал получить квартиру отца по наследству, а затем продать ее. Часть вырученных денег планировалось передать второму обвиняемому за помощь в совершении убийства.

    В ведомстве отметили, что обвиняемые не возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на судебном заседании. Обоим мужчинам 2001 и 1995 года рождения предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, совершенных группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

    Прокуратура также информировала, что злоумышленники ворвались в квартиру в центре города, где напали на супружескую пару и закололи мужчину. Сообщается, что один из задержанных – сын убитого, а его соучастник признал вину в преступлении.

    Ранее суд отправил мужчину на принудительное лечение после того, как он убил супругу и малолетнего сына.

    6 декабря 2025, 15:19
    МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
    МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
    @ STEPAN FRANKO/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности.

    Новый саркофаг, построенный для изоляции разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС, перестал выполнять свои основные функции по обеспечению безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

    «Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности, но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», – говорится в сообщении МАГАТЭ.

    В агентстве подчеркнули, что необходимо продолжить работы по восстановлению и дальнейшей защите конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировало о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС.

    Украина ранее заявила о блэкауте на Чернобыльской АЭС.

    6 декабря 2025, 13:55
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аналитики ВЦИОМ выделили специальную военную операцию, инфляцию и состояние здравоохранения как три темы, которые сегодня волнуют наибольшее число граждан России.

    Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что россиян, прежде всего, волнует СВО и события, с ней связанные, пишет ТАСС. Он пояснил, что эта проблема стала ключевой за последние четыре года и будет оставаться таковой до окончания спецоперации.

    Вторым по значимости вопросом названа инфляция и рост цен. Федоров напомнил, что с началом пандемии уровень инфляции в России резко увеличился, и эта проблема затрагивает практически всех граждан страны. Он подчеркнул, что темпы роста зарплат и пенсий, по оценке населения, отстают от подорожания товаров и услуг.

    Третьей темой, вызывающей серьезную обеспокоенность, стало здравоохранение: речь идет о медицинском обслуживании и дефиците кадров, а также о доступности и стоимости лечения и медикаментов. По словам Федорова, подобная ситуация характерна для большинства стран, но в России она волнует, прежде всего, представителей среднего и старшего поколений.

    Кроме этих трех тем, интерес к остальным вопросам носит нишевый характер: пенсионеры чаще всего обеспокоены размерами пенсий, молодежь – уровнем зарплат. При этом проблемы, которые беспокоят россиян, периодически меняются между собой по степени значимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники ВЦИОМ выявили, что 37% россиян ощущают усталость ежедневно, а в числе главных причин называют эмоциональное напряжение и переработку.

    Что касается спецоперации, то большинство граждан России характеризуют иноагентов как врагов и предателей, которые вызывают у них отрицательные эмоции и раздражение.

    Опрос показал, что респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют предпринять против них более жесткие меры.


    7 декабря 2025, 04:55
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР, по мнению спецпосланника президента США Кита Келлога, может стать ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Вопросы принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой Народной Республики остаются ключевыми при урегулировании ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    По его мнению, если урегулировать эти два вопроса, остальные аспекты кризиса можно будет решить относительно просто.

    Келлог отметил, что Запорожская АЭС сейчас находится в состоянии холодного останова, но при этом является крупной атомной станцией. Он подчеркнул, что решение этих вопросов откроет путь к движению в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса.

    «Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», – сказал Келлог.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Путин также рассказал о разногласиях по ряду пунктов американского плана урегулирования и заявил о необходимости консультаций.

    Китайский истребитель взял на прицел японские F-15 у Окинавы
    Страхование судов в Черном море подорожало в три раза после ударов ВСУ
    Хегсет подтвердил планы США по ядерным испытаниям
    Боец ММА признал вину в осквернении памятника ветеранам МЧС
    Россиянин Петр Ян победил грузина Двалишвили и вернул пояс UFC
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    Умер создатель фильмов «Исход» и «Часовые Победы» Урюмцев

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Польский гонор настиг Германию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратились в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Запад раскалывает свара за контроль над киберпространством

    «ЕС должен быть распущен», требует американский миллиардер Илон Маск. А все потому, что Европа, по мнению госсекретаря США Марка Рубио, совершила «нападение на все американские технологические платформы и народ США». О чем идет речь и почему так жестко сцепились между собой союзники по НАТО и западному лагерю в целом? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

