    Как радиосвязь способна усилить Северный морской путь
    Мединский назвал заявления Каллас об истории России «калласальными открытиями»
    Российских гимнастов допустили к турнирам в Европе в нейтральном статусе
    Ученые предупредили о развороте Солнца к Земле опасной стороной
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS
    Провалились переговоры о допуске Британии к оборонному фонду ЕС
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    14 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    6 комментариев
    28 ноября 2025, 17:20 • Новости дня

    В Орловской области объявили угрозу атаки беспилотников

    Власти сообщили об угрозе атаки беспилотников на Орловскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителям Орловской области было направлено предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов с просьбой сохранять бдительность.

    Информация о возможной атаке беспилотников была размещена в официальном приложении МЧС России, передает ТАСС.

    В экстренном сообщении уточнялось: «Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны».

    Дополнительных деталей о характере угрозы или предпринятых мерах не приводилось.

    Местным жителям рекомендовалось сохранять спокойствие и следить за поступающей официальной информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сочи Андрей Прошунин рекомендовал родителям не отправлять детей в школы до отмены воздушной тревоги.

    Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, атаковавших Белгородскую область, Крым и акваторию Азовского моря.

    В результате работы ПВО были уничтожены десять украинских беспилотников в воздушном пространстве трех приграничных регионов России.

    28 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Трамп назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе обращения к военнослужащим из Белого дома заметил, что США существенно отстают в плане ледокольного флота, отметив, что разница в числе кораблей, например, с Россией, «до смешного обидна».

    «У нас не было ни одного, теперь у нас один [ледокол]. У России 48, а у нас один. Да это просто смехотворно», – сказал Трамп в ходе трансляции из Белого дома.

    При этом американский лидер признал, что в США строительство одного ледокола будет по стоимости равноценно покупке 11 в Финляндии, что и было сделано в октябре американским правительством.

    «Мы заказали 11 ледоколов. Вы хотели построить один, но он стоил бы почти столько же, сколько 11. Причем каждый из этих 11 гораздо лучше, чем тот один. Не самая лучшая сделка», – отметил Трамп.

    В начале октября на встрече финским президентом Александером Стуббом Трамп объявил о закупке Штатами 11 ледоколов у Финляндии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году.

    Александр Воротников, доцент ИОН Президентской академии, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики рассказал газета ВЗГЛЯД, почему США отстали в ледокольной гонке.

    Комментарии (19)
    27 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    @ Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась пониманием, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас после заявления о нападении России на десятки стран.

    «Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться – это небезопасно», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова также приложила видео к посту, на котором Каллас в ходе пресс-конференции по итогам Неформального совета по иностранным делам заявляет о России, нападающей на страны, а на некоторые по три-четыре раза.

    «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», – говорит Каллас.

    «Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?» – задается, резюмируя, вопросом Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю. Каллас потребовала сократить численность армии России. Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС.


    Комментарии (7)
    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»

    Депутат Железняк: Детективы начали обыски у Ермака с фразы «Сезам, откройся!»

    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    @ Basant Pictures

    Tекст: Вера Басилая

    Детективы (НАБУ) начали обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака словами «Сезам, откройся!», заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил в своем Telegram-канале, что антикоррупционеры начали следственные действия со слов «Сезам, откройся!», передает ТАСС.

    «Выходит, десять разбойников из НАБУ и САП обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы», – с иронией отметил депутат.

    Андрей Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят у него обыски и находятся в его квартире. По словам Ермака, следователям был предоставлен полный доступ, а его адвокаты присутствуют на месте и взаимодействуют с правоохранителями. Ермак подчеркнул, что с его стороны имеется полное содействие следствию, однако не уточнил свое нынешнее местоположение.

    Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение. Об источнике этой информации он не рассказал.

    Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    НАБУ и САП подтвердили проведение обысков у Андрея Ермака в Киеве.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала. Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 04:45 • Новости дня
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Волна возвратов квартир продавцам от покупателей, которые стали заявлять о мошенниках, под влиянием которых совершалась сделка, началась после истории с певицей Ларисой Долиной, рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

    По ее словам, в действующем законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием», «продавец под влиянием», а также не перечислено, какие признаки влияния мошенников должны быть предъявлены суду. По этой причине каждый суд принимает решение «в меру своих возможностей».

    «Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она действительно началась после «дела Долиной». У нас хоть и не прецедентное право, но суды смотрят на коллег. К сожалению, начали повторять эту историю», – сообщила Разворотнева в эфире «Дума ТВ».

    Напомним, дело о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие  завершило расследование дела. Суд решил, что Долина не понимала значения своих действий при продаже квартиры. В сентябре апелляционная инстанция признала  законным возвращение квартиры Долиной.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росреестр предложил новые меры защиты покупателей жилья от мошенников. Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной».

    Комментарии (30)
    28 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование может осложнить положение Андрея Ермака и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США, в которых Украина, Россия и европейские государства ищут пути урегулирования, сообщает The New York Times.

    Обыски, проведенные в доме, связанном с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, могут сорвать мирные переговоры под эгидой США, передает The New York Times.

    Ермак считается вторым по влиянию человеком в стране и ключевым переговорщиком по мирному урегулированию. Обыски стали результатом коррупционного расследования, связанного с махинациями вокруг государственной атомной компании.

    Ранее оппозиционные депутаты неоднократно требовали отставки Ермака из-за подозрений в его причастности к коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило проведение обыска, но подробностей о предъявленных обвинениях не сообщило. В то же время расследование затрагивает и второго украинского переговорщика Рустема Умерова, которого на этой неделе допрашивали в Киеве после его возвращения из Женевы.

    Расследование происходит на фоне дипломатических попыток США, Украины, России и европейских стран запустить новые переговоры о мире, которые на прошлой неделе столкнулись с серьезными трудностями. В статье отмечается, что российский президент Владимир Путин настаивает на уступке территорий как предварительном условии соглашения. Сам Ермак в интервью The Atlantic заявил: «Господин Зеленский не подпишет ни один документ, который включает в себя отказ от какой-либо украинской территории».

    Антикоррупционные органы Украины провели следственные действия у Ермака утром в пятницу.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за коррупционного скандала.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    Комментарии (7)
    28 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Посол Гончар в Бельгии заявил о подготовке ЕС и НАТО к большой войне с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    При том, что Россия не перестает заявлять об абсурдных обвинениях в якобы готовности напасть то на Евросоюз, то на НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве России.

    «Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО», – заявил Гончар в рамках презентации на тему «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы».

    Он отметил, что Европа при этом стремительно теряет глобальный вес и конкурентоспособность, передает его слова ТАСС.

    Посол указал на то, что Россия «не ищет конфронтации». Москва «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии», подчеркнул он.

    Напомним, президент России Владимир Путин еще на ПМЭФ в июне 2025 года заявлял, что заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО, являются бредом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией. Газета Le Figaro сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готов объявить добровольную военную службу в стране из-за страха перед Россией, и сделал это в четверг, 27 ноября, по сути объявив массовую подготовку французов к войне.

    Комментарии (6)
    28 ноября 2025, 01:01 • Новости дня
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    «Объективную необходимость» в выпуске банкноты номиналом 10 тыс. рублей ощутили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Роза Чемерис, которые направили обращение с этим предложением председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной.

    «Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 тыс. рублей», – приводит РИА «Новости»  выдержку из обращения инициаторов идеи.

    По мнению авторов, наличие такой крупной купюры поможет гражданам и бизнесу сократить объемы наличности при крупных расчетах. Это, по их словам, снизит издержки на производство, пересчет, транспортировку и хранение денежных средств.

    Они считают, что вопросы внешнего вида банкнот имеют большое значение для общества. В связи с этим предложено провести всенародное голосование по выбору дизайна новой банкноты на портале «Госуслуги», чтобы обеспечить прозрачность процедуры.

    В обращении отмечается, что включение граждан в выбор символов повысит доверие к банковской системе и учтет общественное мнение при принятии важных решений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летом МВД пресекло сбыт фальшивых пятитысячных купюр в регионах России. Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, как распознать поддельную купюру и безопасно от нее избавиться. ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей, а также объяснил  отказ от выпуска пластиковых банкнот в России.

    Комментарии (14)
    28 ноября 2025, 09:47 • Новости дня
    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака

    Депутат Рады Железняк: НАБУ и САП пришли с обыском к Ермаку

    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские антикоррупционные структуры проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака утром в пятницу, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Сотрудники НАБУ и САП пришли с обыском к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

    Прочих подробностей депутат не привел.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила о полной блокировке трибуны парламента, если глава офиса президента Украины Андрей Ермак не будет отправлен в отставку.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала.

    Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил делегацию для переговоров по мирному соглашению, назначив Ермака ее главой.

    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 08:42 • Новости дня
    Военкор Пегов сообщил о масштабных потерях ВСУ в Красноармейске

    Военкор Пегов сообщил о потерях ВСУ в Красноармейске из-за ресурсной сделки

    Военкор Пегов сообщил о масштабных потерях ВСУ в Красноармейске
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев уничтожает своих солдат в котле в Красноармейске в попытках удержать крупнейшие шахты из-за ресурсной сделки, рассказал военкор и автор проекта Wargonzo Семен Пегов.

    По словам Пегова, Киев уничтожает своих солдат, продолжая бои в Красноармейске, чтобы не потерять контроль над шахтами редкоземельных материалов в регионе, передает ТАСС.

    Пегов, выступая на образовательной программе «Новые медиа Абхазии», сообщил, что Киев идет на такие меры ради сохранения важной сделки по редкоземельным материалам с США.

    Пегов подчеркнул, что власти Украины не могут отказаться от тех обязательств, которые дали «своим хозяевам», даже ценой жизни солдат.

    По словам Пегова, Киев создает иллюзию борьбы до последнего за ресурсы, но патриотизм тут ни при чем. Как рассказал военкор, мобилизованных украинцев фактически «сжигают» в окружении, чтобы выполнить экономические договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.

    Источник Deep State ранее подтвердил появление российских военных в центре Красноармейска.

    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    При массированной атаке дронов в Новороссийске повреждения получили 227 квартир

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новороссийске после атаки украинских БПЛА насчитали сотни повреждений в квартирах многоэтажных домов и в частных домах, сообщил мэр Андрей Кравченко.

    Пока обследовали 275 объектов жилого фонда, где живет 701 человек, повреждены 34 многоквартирных дома, указал Кравченко, передает ТАСС.

    Всего повреждены 227 квартир и 48 частных домов, по большей части ущерб пришелся на фасады, балконы, стеклопакеты и внутреннюю отделку.

    Серьезнее всего пострадали многоквартирные дома Южного района.

    Ранее в ходе атаки дронов ВСУ на Новороссийск были повреждены минимум 20 квартир.

    Комментарии (6)
    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (11)
    28 ноября 2025, 02:01 • Новости дня
    На западе Украины подожгли историческую Садигурскую синагогу

    Tекст: Катерина Туманова

    В западноукраинских Черновцах 27 ноября был совершен поджог синагоги, о чем в Telegram-канале сообщил посол Израиля в стране Михаил Бродский.

    «Поджог совершен сегодня в Садигурской синагоге в Черновцах. По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией. Никто не пострадал, но помещению синагоги нанесен ущерб», –написал посол, приложив фото внутри здания после пожара.

    Бродский добавил, что диппредставительство на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной по данной ситуации.

    Синагога в Садгоре, построенная около 1770 года, – главный иудейский молитвенный дом и центр религиозной жизни еврейской общины Садгоры, который теперь расположен в черте города Черновцы. По преданию, в основании синагоги земля, привезенная 200 лет назад из Израиля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, храм Иова Почаевского в селе Милиево подожгли в Черновицкой области. Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которую ранее признали вещественным доказательством по делу о мошенничестве.

    «Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», – постановил судья Евгений Паршин, передает ТАСС.

    Суд также удовлетворил ходатайство о возврате мобильного телефона, который считался вещественным доказательством на этапе предварительного расследования. Телефон был возвращен Полине Лурье, свидетельнице по делу, которая ранее купила квартиру у Долиной, но впоследствии была обязана через суд вернуть недвижимость певице.

    Ранее адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей.

    Напомним, суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    Комментарии (10)
    28 ноября 2025, 10:53 • Новости дня
    Названы три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
    Названы три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
    @ Jose Luis Magana/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Обыски у Андрея Ермака проводят по подозрению в его причастности к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, в связи с участием в схемах Тимура Миндича и подозрению в «отжиме» объекта недвижимости, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Следственные действия в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака проходят с утра, передает ТАСС. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, обыски начались около пяти часов утра и проходят в квартире, расположенной в закрытой части правительственного квартала Киева.

    Официальный канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подтвердил факт обысков, отметив, что мероприятия санкционированы и проводятся в рамках расследования, при этом подробности пообещали сообщить позже.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что причиной обысков стала причастность Ермака к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, участие в схемах Миндича и некий объект, который Ермак якобы «отжимал» и по которому имеются документы. По словам Гончаренко, персоналии и дополнительные детали пока не раскрываются.

    Ранее в рамках операции «Мидас» проходили масштабные обыски по делу бизнесмена Тимура Миндича и ряду государственных служащих, связанных с коррупцией в энергетике. Миндич выехал с Украины накануне обысков и в настоящее время находится в Израиле. По информации следствия, общая сумма отмытых средств превышает 100 млн долларов. Сам Ермак может фигурировать на опубликованных НАБУ аудиозаписях под псевдонимом Али-Баба.

    Ранее Железняк сообщил, что украинские антикоррупционные органы проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за скандала с коррупцией.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак продолжит руководить офисом президента. Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    Комментарии (2)
    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

