В Орловской области объявили угрозу атаки беспилотников
Власти сообщили об угрозе атаки беспилотников на Орловскую область
Жителям Орловской области было направлено предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов с просьбой сохранять бдительность.
Информация о возможной атаке беспилотников была размещена в официальном приложении МЧС России, передает ТАСС.
В экстренном сообщении уточнялось: «Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны».
Дополнительных деталей о характере угрозы или предпринятых мерах не приводилось.
Местным жителям рекомендовалось сохранять спокойствие и следить за поступающей официальной информацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сочи Андрей Прошунин рекомендовал родителям не отправлять детей в школы до отмены воздушной тревоги.
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, атаковавших Белгородскую область, Крым и акваторию Азовского моря.
В результате работы ПВО были уничтожены десять украинских беспилотников в воздушном пространстве трех приграничных регионов России.