В Орловской области объявили угрозу атаки беспилотников

Трамп назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США

Tекст: Катерина Туманова

«У нас не было ни одного, теперь у нас один [ледокол]. У России 48, а у нас один. Да это просто смехотворно», – сказал Трамп в ходе трансляции из Белого дома.

При этом американский лидер признал, что в США строительство одного ледокола будет по стоимости равноценно покупке 11 в Финляндии, что и было сделано в октябре американским правительством.

«Мы заказали 11 ледоколов. Вы хотели построить один, но он стоил бы почти столько же, сколько 11. Причем каждый из этих 11 гораздо лучше, чем тот один. Не самая лучшая сделка», – отметил Трамп.

В начале октября на встрече финским президентом Александером Стуббом Трамп объявил о закупке Штатами 11 ледоколов у Финляндии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году.

Александр Воротников, доцент ИОН Президентской академии, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики рассказал газета ВЗГЛЯД, почему США отстали в ледокольной гонке.