В Сочи родителям рекомендовали не отправлять детей в школы до отмены тревоги

Tекст: Алексей Дегтярев

Все школы и детские сады города продолжают работу, внутри обустроены безопасные места для детей, но, если ученики еще не ушли из дома, не отправлять их туда до отмены воздушной тревоги, указал Прошунин, передает ТАСС.

Прошунин добавил: если ребенок уже находится рядом со школой или детсадом, ему безопаснее войти в здание, так как сотрудники учреждений знают алгоритм действий в подобных ситуациях. К студентам вузов и средних специальных учебных заведений власти обратились с аналогичной рекомендацией: оставаться в укрытии до отмены тревоги.

В утренние часы 27 ноября в Сочи и Сириусе зафиксировали объявление угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в сочинском и калужском аэропортах утром в четверг временно ограничили прием и выпуск воздушных судов с целью обеспечения безопасности.