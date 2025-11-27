Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове

Tекст: Мария Иванова

В итоге уничтожены до 35 военнослужащих и американская бронемашина MaxxPro, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В целом подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Торецкого, Дорожного, Артемовки, Удачного в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку Ровного.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 210 военнослужащих, семь бронемашин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 450 военнослужащих, танк, семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Могрицы, Мирополья, Павловки, Алексеевки, Андреевки и Новой Сечи в Сумской области.



А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанском, Вильчей, Удами, Хатним и Старицей.

Противник при этом потерял более 180 военнослужащих, три бронемашины, американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Моначиновки, Староверовки, Подолов, Нечволодовки, Благодатовки, Гусинки, Ковшаровки в Харьковской области и Диброва в ДНР.

Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Северска, Резниковки, Платоновки, Славянска, Пискуновки, Константиновки и Берестока в ДНР.

Противник потерял до 275 военнослужащих, машину пехоты, бронеавтомобиль «Казак» и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция РЭБ и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны под Малиновкой, Добропольем, Гуляйполем в Запорожской области, Маяком и Отрадным в Днепропетровской области.

ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ и четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Иванополье в ДНР. А за день до этого они освободили соседнее с Гуляйполем Затишье.

