Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении
Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении ДНР
В Донецкой Народной Республике начались бои за Белицкое, а вооруженные силы России зафиксировали продвижение на нескольких направлениях, включая Гришино и железнодорожную станцию, заявил глава региона Денис Пушилин.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о начале боев за Белицкое на добропольском направлении.
Пушилин также заявил, что российские подразделения продвигаются в районе Гришина на красноармейском направлении. По его словам, здесь отмечается успех российских войск и закрепление на новых позициях.
Кроме того, глава региона сообщил, что на фоне успехов российской армии вооруженные силы Украины стягивают резервы к славянской электростанции в ДНР. Он уточнил, что бои продолжаются на участках в Законном, Озерном и Резниковке, где противник пытается усилить оборону.
На константиновском направлении российские войска продвигаются в районе железнодорожной станции, а также делают успехи у населенного пункта Майское и на северной стороне Клебан-Быкского водохранилища.
Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.
Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.
В Константиновке Донецкой народной республики продолжаются ожесточенные городские бои, подразделения российских войск наступают сразу с нескольких направлений.