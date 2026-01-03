Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Закотного, Кондратовки, Константиновки, Малиновки и Резниковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом противник потерял до 220 военнослужащих, 11 бронемашин и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад матсредств.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Груновки, Кондратовки, Писаревки и Шостки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старицей, Терновой и Чугуновкой.

ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Грушевки, Купянска-Узлового, Сеньково и Смородьковки Харьковской области.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 210 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и станция РЭБ. Уничтожены пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Нового Донбасса, Родинского, Торецкого, Удачного ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери противника составили до 400 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зализничного, Петровки, Воздвижевки и Риздвянки Запорожской области.

ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, шесть бронемашин, две боевые машины РСЗО, в том числе чешскую Vampire, и артиллерийское орудие. Уничтожен склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, российские войска освободили девять населенных пунктов за неделю.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в декабре армия России освободила более 700 кв. километров территории.