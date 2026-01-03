  • Новость часаСША нанесли удары по жилым районам Венесуэлы
    США нанесли удары по Венесуэле
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    Президент Колумбии сообщил об атаке США по парламенту Венесуэлы
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Исчезнет ли Украина в 2026 году

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    55 комментариев
    3 января 2026, 12:50 • Новости дня

    Российские войска освободили Бондарное в ДНР

    Российские войска освободили Бондарное в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки в результате освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Закотного, Кондратовки, Константиновки, Малиновки и Резниковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял до 220 военнослужащих, 11 бронемашин и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Груновки, Кондратовки, Писаревки и Шостки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старицей, Терновой и Чугуновкой.

    ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Грушевки, Купянска-Узлового, Сеньково и Смородьковки Харьковской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 210 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и станция РЭБ. Уничтожены пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Нового Донбасса, Родинского, Торецкого, Удачного ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника составили до 400 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зализничного, Петровки, Воздвижевки и Риздвянки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, шесть бронемашин, две боевые машины РСЗО, в том числе чешскую Vampire, и артиллерийское орудие. Уничтожен склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска освободили девять населенных пунктов за неделю.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в декабре армия России освободила более 700 кв. километров территории.

    2 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского

    Политолог Шеслер: После назначения Буданова главой офиса президента Киев усилит террористическую деятельность

    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева, а также скажется на переговорном треке. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Террористическая практика украинской власти после назначения Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) будет продолжена. Не стоит забывать, что глава ГУР МО Украины является одним из основных идеологов преступных атак на территорию России», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Более того, Буданов, представляющий интересы спецслужб, по сути, является ставленником Британии. На этом фоне можно говорить о серьезном укреплении позиций Лондона на Украине. Как следствие, стоит ожидать еще большего усиления диверсионной деятельности Киева», – продолжила спикер.

    Определенные изменения ждут и переговорный трек, допускает аналитик. «России стоит отдавать себе отчет в том, что Буданов – представитель «партии войны». Поэтому никакого смягчения в позиции Киева ждать не приходится. И Зеленский лишний раз подчеркивает это новым назначением», – считает она.

    «В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы Украина уступила на этом направлении. Однако Трамп очень ограничен в инструментах влияния. Поэтому он, скорее всего, просто выскажет свое недовольство таким решением Зеленского», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины. Согласился ли он, пока не известно.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Ранее он озвучивал список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и собственно Кирилл Буданов.

    Между тем украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    Комментарии (25)
    2 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев

    КМИС: Число сторонников уступок по территориям на Украине выросло втрое

    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев
    @ Pat Batard/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, увеличилась втрое по сравнению с 2022 годом, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

    Согласно исследованию, в декабре 2025 года 33% респондентов допустили уступки по территориям, тогда как в 2022 году такой позиции придерживались лишь 10%, передает ТАСС.

    Одновременно снизилась доля граждан, полностью отвергающих любые территориальные компромиссы: если в 2022 году их было 82%, то к концу 2025 года – 53%.

    Исследование проводилось методом телефонных интервью с 26 ноября по 29 декабря 2025 года на территориях, контролируемых Киевом. В опросе участвовали 1001 человек старше 18 лет, максимальная статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.

    Ранее опрос показал рекордный уровень недоверия украинцев к правительству Зеленского.

    Газета The New York Times писала, что украинские представители выразили готовность уступить часть территорий в ходе переговоров с делегацией США в марте в Эр-Рияде.

    Комментарии (16)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 01:57 • Новости дня
    Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины

    Глава МИД Чехии Мацинка назвал неуместным заявление посла Украины Зварича

    Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины
    @ Министерство иностранных дел Чехии

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция украинского посла Василия Зварича, который осудил публичное выступление спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры, является неуместной, заявил глава МИД Чехии Петр Мацинка.

    «Я не считаю уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на CTK.

    Дипломат добавил, что если у иностранной дипломатической миссии есть замечания или вопросы, они должны выражаться по обычным дипломатическим каналам. Мацинка также отметил, что чешская политика – это исключительная прерогатива граждан страны и их демократически избранных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, который назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры после его критики в адрес Украины.

    Комментарии (3)
    2 января 2026, 21:12 • Новости дня
    ВСУ использовали при ударе по Хорлам средства против бункеров

    Сальдо сообщил об ударе ВСУ по Хорлам средствами для разрушения бункера

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и гостинице в Хорлах применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Вооружённые силы Украины нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области накануне нового года, используя средства поражения, которые обычно применяются против укреплённых бункеров, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, выжившие в результате удара называют произошедшее настоящим ужасом.

    Власти региона пообещали материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Родственникам погибших выплатят по 1 млн. 567,5 тыс. рублей, гражданам с ранениями средней и тяжёлой степени – 627 тыс. рублей, а пострадавшим с лёгкими травмами – 313,5 тыс. рублей. Травмированным также окажут необходимую медицинскую и организационную помощь.

    Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных ВСУ по кафе в Хорлах беспилотников нес около 20 кг тротила.

    В результате атаки на кафе и гостиницу в Хорлах число жертв среди мирных жителей увеличилось до 28 человек, а количество пострадавших превысило 60 человек.

    Власти Херсонской области опубликовали список опознанных 12 погибших при теракте в Хорлах.

    Комментарии (4)
    2 января 2026, 14:37 • Новости дня
    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по портам и инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по ключевой инфраструктуре Одессы привели к серьезным перебоям с поставками продовольствия и топлива, город оказался в полублокаде, а морской экспорт Украины оказался под угрозой, сообщает газета The Wall Street Journal.

    По данным The Wall Street Journal, Одесса оказалась в состоянии полублокады в результате ударов по транспортной и портовой инфраструктуре, передает RT.

    Как отмечает издание, основные удары направлены на подрыв экспортного потенциала Украины, особенно в области сельского хозяйства, ведь страна почти 90% сельхозпродукции отправляет морским путем.

    Авторы статьи подчеркивают, что даже кратковременное вмешательство в работу портов может иметь долгосрочные последствия для экономики страны и влияния на глобальные рынки – эти последствия заметят далеко за пределами конфликта. Также заявляется, что Одесса сейчас входит в число приоритетных целей российской армии.

    Ранее стало известно о перебоях с продовольствием в городе Рени Одесской области из-за перекрытия дорог украинскими военными. Кроме того, основатель группы Prime Дмитрий Лёушкин отмечал, что закрытие моста в Одесской области грозит стране нехваткой топлива.

    Ранее портовая инфраструктура в Одесской области оказалась частично разрушена, повреждены объекты двух крупнейших портов региона.

    Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские силы регулярно наносят удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины, что постепенно отсекает ее от Черного моря.

    Комментарии (2)
    2 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость

    Экс-премьер Кинах: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость

    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
    @ Emmi Korhonen/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Смертность на Украине в три раза превышает рождаемость, заявил в пятницу бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах.

    По его словам, за первые шесть месяцев 2025 года на Украине зарегистрировали около 100 тыс. новорожденных и примерно 249 тыс. смертей, передает РИА «Новости». «Коэффициент отношения смертности к рождаемости приближается к трем к одному», – подчеркнул он в эфире «Новости.LIVE».

    Кинах также добавил, что количество людей с инвалидностью на Украине увеличилось существенно за последние три года: с 2,7 млн в 2022 году до 3,4 млн человек. Он связал это с последствиями конфликта и ухудшением общей ситуации в стране.

    По оценкам ООН, после февраля 2022 года территорию Украины покинули примерно 6,8 млн жителей. Организация отмечает, что некоторые регионы страны практически опустели, так как большинство молодежи уехали, а на местах в основном остались пожилые граждане.

    В 2024 году ЦРУ зафиксировало на Украине самый высокий уровень смертности в мире.

    Комментарии (6)
    2 января 2026, 23:26 • Новости дня
    Зеленский предложил Федорову стать новым министром обороны Украины
    Зеленский предложил Федорову стать новым министром обороны Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову занять должность главы минобороны вместо Дениса Шмыгаля.

    Зеленский заявил о решении изменить формат работы украинского оборонного ведомства. Шмыгаль, занимающий сейчас пост министра обороны, по словам украинского президента, остается «в команде» и ему предложено «другое и не менее важное» направление государственной работы. Зеленский выразил признательность Шмыгалю за его работу, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский утвердил Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) главой своего офиса. Он также назначил Олега Иващенко руководителем военной разведки Украины.

    Летом Шмыгаль перешел на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, а Умеров был назначен секретарем совета национальной безопасности и обороны. Юлия Свириденко сменила Шмыгаля на посту премьер-министра.

    Комментарии (7)
    3 января 2026, 03:34 • Новости дня
    Поддубный: Разведчики нашли в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении
    Поддубный: Разведчики нашли в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Антон Антонов

    В освобожденном Димитрове в ДНР российскими разведчиками обнаружен приказ командования ВСУ, предусматривающий организацию эвакуации украинских военных и техники из ряда населенных пунктов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в Telegram об обнаружении российскими разведчиками документа командующего оперативного командования «Восток» ВСУ.

    Приказ, датированный 13 ноября 2025 года, был найден у ликвидированного украинского офицера. Документ приказывает организовать эвакуацию личного состава и техники «из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман, Даченское, в район Доброполья».

    По словам Поддубного, данный приказ подтверждает, что киевское командование вводило мир в заблуждение относительно действительного положения дел в регионе, поскольку по сути речь идет о приказе «спасайся кто может и как может».

    Также отмечается, что приказ необходим ВСУ для формального обоснования своих действий и снятия ответственности с командования.

    «Если же документ поддельный, то вариантов еще больше. Вплоть до попытки подменить приказы определенным частям и соединениям», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря президент России Владимир Путин получил доклад об освобождении города Димитрова в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1487-го и 1435-го мотострелковых полков с освобождением Димитрова.

    Комментарии (3)
    2 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы

    Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы

    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Херсонской области.

    Представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что беспокойство связано с ростом жертв среди гражданских и разрушением инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, из-за продолжающихся нападений на Украине и в России, передает РИА «Новости».

    Он отдельно отметил, что у ООН «нет возможности проверить детали атаки в Хорлах из-за отсутствия доступа к региону».

    Представитель ООН подчеркнул, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. «Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены», – сказал Дюжаррик. Он добавил, что Гутерриш призвал к прекращению огня на Украине.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных по кафе в Хорлах БПЛА ВСУ нес около 20 кг тротила. По словам главы региона, исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».

    Напомним, следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Россия потребовала от ООН осудить этот теракт.

    Комментарии (7)
    2 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Буданов согласился возглавить офис Зеленского

    Буданов принял предложение Зеленского возглавить его офис

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов в России) согласился занять пост главы офиса президента.

    Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил о новом назначении, передает ТАСС. В своем Telegram-канале он рассказал, что принял предложение Владимира Зеленского стать главой президентского офиса.

    «Принял предложение Владимира Зеленского возглавить офис главы государства. Продолжаю служить Украине», – заявил Буданов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины.

    Комментарии (4)
    2 января 2026, 18:17 • Новости дня
    Опубликован список погибших при теракте ВСУ в Хорлах

    Власти Херсонской области опубликовали список 12 погибших при теракте в Хорлах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Херсонской области заявили, что личности 12 погибших после ночного удара дронами по кафе и отелю в Хорлах уже установлены, однако для окончательной идентификации всех жертв потребуется специальная генетическая экспертиза.

    Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальный список погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на кафе и отель в поселке Хорлы Херсонской области. По последним данным, к 17:00 мск 2 января установлены личности 12 погибших, следует из сообщения в Telegram-канале администрации Херсонской области.

    В числе жертв – мужчины и женщины в возрасте от 15 до 65 лет, среди которых 43-летний мужчина, а также женщины 34 и 44 лет. Персональные данные всех жертв размещены в официальном канале региональной администрации.

    Как отмечается в сообщении, «установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы». Работа специалистов продолжается, информация о новых данных будет появляться по мере возможности.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Херсонской области.

    Соцфонд назначил пенсии родственникам погибших в Хорлах. Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области начало принимать документы от пострадавших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах для оформления единоразовой выплаты.

    Следователи установили личности 13 человек, погибших в ходе теракта в Хорлах.

    Число погибших при атаке на Хорлы достигло 27 человек.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента Украины
    Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову (внесен в список экстремистов и террористов в России) занять пост главы офиса президента Украины.

    Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о предложении начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента, передает ТАСС.

    В публикации указано, что предложение поступило лично от Зеленского, однако не уточняется, дал ли Буданов свое согласие или отказался от этой должности.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Владимир Зеленский впервые озвучил список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и Кирилл Буданов.

    Украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    Комментарии (6)
    2 января 2026, 18:34 • Новости дня
    Мирошник: Назначение Буданова главой офиса Зеленского продиктовано Лондоном
    Мирошник: Назначение Буданова главой офиса Зеленского продиктовано Лондоном
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидатура Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) на пост главы офиса Владимира Зеленского стала результатом усиленного влияния Лондона на политику Киева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Назначение начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова главой офиса Владимира Зеленского продиктовано интересами Лондона, передает ТАСС.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что инициатива исходила от кураторов Зеленского из Британии.

    Он подчеркнул, что Лондону необходимо это назначение для укрепления жесткой позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта, а также для усиления влияния на самого Зеленского.

    Мирошник отметил, что основная цель – поставить главу киевского режима под больший контроль, приблизив его к повестке британских интересов.

    Политолог Лариса Шеслер заявила, что назначение Кирилла Буданова на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева и повлияет на переговорный трек.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал назначение Буданова на этот пост «отличным выбором» просроченного президента.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы своего офиса. Кирилл Буданов принял это предложение.

    Комментарии (8)
    3 января 2026, 00:58 • Новости дня
    Оппозиция захотела добиться отставки спикера парламента Чехии из-за слов о Киеве

    Оппозиция захотела добиться отставки Окамуры с поста спикера парламента Чехии

    Оппозиция захотела добиться отставки спикера парламента Чехии из-за слов о Киеве
    @ psp.cz

    Tекст: Антон Антонов

    Либеральные оппозиционные партии добиваются рассмотрения отставки Томио Окамуры с поста спикера Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии после его критики в адрес Украины, сообщает Irozhlas.

    Инициатива будет вынесена на обсуждение в нижней палате парламента. По данным чешских СМИ, большинство – 108 из 200 мест – в Палате депутатов занимают представители правящих партий. Окамура руководит партией «Свобода и прямая демократия» (SPD), которая входит в правительственную коалицию, передает ТАСС со ссылкой на Irozhlas.

    Президент Чехии Петр Павел выразил серьезную обеспокоенность позицией Окамуры. Он подчеркнул, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с главой коалиционного правительства на ближайшей встрече. По его словам, скоординированная внешняя и безопасность политика необходима для поддержания доверия к Чехии на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Окамура заявил, что Чехия не должна расходовать средства налогоплательщиков на оружие для поддержки конфликта на Украине. Окамура выразил надежду, что страна выйдет из «брюссельского поезда», который движется к третьей мировой войне. Он отметил, что основную выгоду в ситуации получают западные фирмы, правительства и «украинские воры» при украинской власти. Также Окамура назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой».

    Чехия опустилась на восьмое место в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 09:10 • Новости дня
    В Запорожской области уничтожили взвод боевиков «Волки да Винчи»
    В Запорожской области уничтожили взвод боевиков «Волки да Винчи»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Часть личного состава элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» была ликвидирована в поселке Железнодорожное в результате массированного удара, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    В поселке Железнодорожное в Запорожской области уничтожена часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи», передает ТАСС. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделение попало под массированный удар.

    «В Железнодорожном Запорожской области под массированный удар попал очередной взвод элитных боевиков «Волки да Винчи», существенная часть этого взвода уничтожена», – отметил он в беседе с агентством. По его словам, в результате удара погибли порядка десяти представителей ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ в Черниговской области с помощью БПЛА «Герань-2».

    Военнослужащие России под Красноармейском ликвидировали группу из пяти бойцов ВСУ, которые укрылись в жилом доме.

    Комментарии (0)
    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    США нанесли удары по Венесуэле

    В субботу в столице Венесуэлы раздались взрывы. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что удары нанесли Штаты. Причем, по его словам, президент республики вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. В стране введено чрезвычайное положение, а на улицах Каракаса заметили бронетехнику. Что известно о произошедшем? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

