Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.2 комментария
Российские войска освободили девять населенных пунктов за неделю
За минувшую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов в Донецкой народной республике, три – в Запорожской, а один – в Харьковской областях, сообщило Минобороны России.
Среди освобожденных названы Диброва, Димитров, Родинское, Артемовка, Вольное и другие. Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение Богуславки в Харьковской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
Силы группировки «Центр» провели операции в Донецкой народной республике, в результате чего были освобождены четыре населенных пункта и нанесено поражение механизированным, пехотным, десантным, аэромобильным, штурмовым, полковым, морским, бригадам ВСУ, а также бригаде «Азов» (признана террористической, запрещена в России). На этом направлении противник потерял более 3305 военнослужащих, 24 бронированных машины и 32 автомобиля.
Группировка «Восток» взяла под контроль Гуляйполе в Запорожской области, уничтожив более 1405 украинских военных и значительное количество техники. «Днепр» отметился освобождением Степногорска и Лукьяновского также в Запорожской области, где были уничтожены более 365 военных ВСУ, автомобили и склады боеприпасов.
На Купянском направлении подразделения 6-й армии отразили 16 атак ВСУ, уничтожили свыше 180 человек и 30 единиц техники, потери противника в зоне ответственности «Запад» составили более 1390 военных, танки и бронемашины. Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, уничтожив более 1295 украинских бойцов, бронетехнику и склады.
В течение недели Вооруженные силы России нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской оборонной промышленности и инфраструктуре в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России. В ходе противовоздушной борьбы сбиты самолет Су-27, авиационные бомбы, ракеты, снаряды HIMARS и более 1660 украинских беспилотников.
Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Дибровы в ДНР. Кроме того, он поздравил бойцов 60-й и 57-й бригад с освобождением Гуляйполя, а также 247-й полк – с освобождением Степногорска.