Депутаты предложили увеличить компенсации пострадавшим от атак БПЛА

Tекст: Денис Тельманов

Депутаты Госдумы направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина обращение с предложением повысить размеры компенсационных выплат пострадавшим от атак беспилотников, передает РИА «Новости».

Одним из авторов инициативы выступил депутат Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия».

В письме предлагается внести изменения в правила предоставления межбюджетных трансфертов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и компенсационные выплаты.

В частности, предлагается увеличить размер компенсаций не менее чем в два раза и ввести регулярную индексацию.

Авторы инициативы предлагают расширить перечень компенсируемого ущерба, включая транспортные средства, которые могут быть единственным средством обеспечения жизнедеятельности семьи или используемые для работы.

В случае полной утраты жилья предлагается предоставлять новое жилое помещение из имущества субъекта РФ либо денежную компенсацию, максимально приближенную к рыночной стоимости утраченного жилья.

Также предусматривается проведение ремонта жилья при частичном повреждении имущества либо компенсация стоимости ремонта по утверждаемым правилам, чтобы жилье восстанавливалось в разумные сроки.

Конкретные размеры компенсаций и финансово-экономическое обоснование должны определяться по итогам межведомственной проработки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили ввести одинаковую компенсацию для россиян, чье имущество пострадало при атаках беспилотников.

На южном побережье Крыма семьям погибших при атаке беспилотника в районе Фороса выплатят по 1,5 млн рублей, а пострадавшим также назначены компенсации.

В Таганроге после ночной атаки БПЛА ВСУ решено снести два жилых дома, где имущество полностью утратили 15 человек из восьми квартир.