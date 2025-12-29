Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны около Купянска-Узлового, Подолов, Глушковки в Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Купянском направлении за последние сутки подразделения 6-й армии отразили две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва в Купянск. При этом уничтожены 26 боевиков и 17 единиц военной техники.

Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 210 военнослужащих, пять бронемашин, включая американские бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV, а также итальянскую бронемашину Iveco и канадский бронетранспортер Senator. Уничтожены 21 пикап и пять складов с боеприпасами.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад и штурмового полка ВСУ возле Рыжевки, Андреевки, Алексеевки и Варачино в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Графским, Рубежным и Старицей.

При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку и станцию РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Черевковки, Алексеево-Дружковки, Долгой Балки, Резниковки и Славянска в ДНР.

Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль Hummer, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Гавриловки, Крутояровка, Новопавловка в Днепропетровской области, Торецкого, Светлого, Гришино, Шевченко, Шиловки, Белицкого, Водянского, Доброполья и Нового Донбасса в ДНР.

Потери противника составили более 495 военнослужащих.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны под Братским, Великомихайловкой в Днепропетровской области, Бойково, Терноватым и Зализничным в Запорожской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих и бронетранспортер, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, подразделения группировки войск «Центр» в выходные освободили шесть населенных пунктов, в том числе Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

Во время совещания на одном из командных пунктов спецоперации президент России Владимир Путин отметил профессионализм и находчивость военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград). Путин также сказал большое спасибо военным за освобождение Гуляйполя.