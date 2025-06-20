Путин опроверг связь спора вокруг Домодедово с национализацией

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости«, Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что продолжающийся уже много лет спор между структурами вокруг аэропорта Домодедово не касается национализации.

«Возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился вот в известное решение суда», – отметил президент.

Путин также подчеркнул, что национализация не может положительно влиять на рост российской экономики. Как пишет ТАСС, глава государства сказал: «Национализация не может положительно влиять на рост российской экономики, мы отдаем себе в этом отчет».

По словам президента, власти России понимают важность стабильных и прозрачных экономических условий для развития бизнеса, а происходящие процессы вокруг Домодедово являются исключительно правовым спором, а не шагом к возврату актива в государственную собственность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Московской области принял решение об обращении аэропорта Домодедово в доход государства.