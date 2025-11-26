Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Белгородом и Крымом

Минобороны пресекло атаку четырех украинских дронов над тремя регионами

Tекст: Мария Иванова

В период с 8.00 до 12.00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, два беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Азовского моря. Один дрон был сбит над Белгородской областью, еще один – над территорией Крыма.

В министерстве уточнили, что все перехваченные аппараты принадлежали Вооруженным силам Украины. Уточняется, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске при атаке дронов ВСУ повреждения получили 20 квартир.

В ночь на среду глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что в городе отразили атаку БПЛА.







