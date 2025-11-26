Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Белгородом и Крымом
Минобороны пресекло атаку четырех украинских дронов над тремя регионами
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, атаковавших Белгородскую область, Крым и акваторию Азовского моря в утренние часы.
В период с 8.00 до 12.00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, два беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Азовского моря. Один дрон был сбит над Белгородской областью, еще один – над территорией Крыма.
В министерстве уточнили, что все перехваченные аппараты принадлежали Вооруженным силам Украины. Уточняется, что пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске при атаке дронов ВСУ повреждения получили 20 квартир.
В ночь на среду глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что в городе отразили атаку БПЛА.