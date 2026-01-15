Тимошенко заявила о блокировке ее счетов

Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.9 комментариев
Счета лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заблокировали до решения суда, из-за чего она не может внести залог по делу.
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о блокировке своих счетов до решения суда, передает ТАСС.
Она отметила, что не смогла внести залог по «откровенно заказному политическому делу» из-за ограничения доступа к средствам.
По словам политика, она не собирается прекращать борьбу или покидать Украину. В своем обращении Тимошенко назвала происходящее примером «антикоррупционного правосудия международных мошенников» и подчеркнула, что не намерена сдаваться.
Прокуроры намерены ходатайствовать о назначении залога для Тимошенко в размере 1,1 млн долларов. Судебное заседание по выбору меры пресечения назначено на утро пятницы.
Ранее Юлия Тимошенко заявила о необходимости положить конец внешнему управлению на Украине и отстаивать суверенитет страны.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что попытки бороться с Тимошенко без серьезных оснований обычно заканчиваются кровавыми событиями или бегством оппонентов.
Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало запись разговора Тимошенко с депутатом о возможной оплате голосования в Раде.
Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе партии «Батькивщина» в Киеве прошли обыски.