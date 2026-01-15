Медведев предупредил о рисках игры против Тимошенко на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Медведева, попытки противостоять Тимошенко без серьёзных аргументов часто заканчиваются либо кровавыми протестами, либо бегством оппонентов из страны.

«Напрасно никто не учит простые уроки истории. Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому майдану, или к позорному бегству обидчика из страны», – подчеркнул Медведев в Max.

Комментируя новые обвинения против Тимошенко, Медведев заявил, что Зеленский начал «зачистку возможных конкурентов». Он описал происходящее на Украине как борьбу за власть, в которой «наркоклоун начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов, перетасовывая карты». Медведев отметил, что партия Тимошенко в последние годы потеряла влияние на фоне роста популярности партии «Слуга народа».

Медведев предположил, что НАБУ стало инструментом давления на Тимошенко, а ситуация используется западными странами для политической игры на Украине. По его мнению, таким образом ослабевшую позицию Тимошенко решили использовать в интересах других политиков.

Между тем пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Ольга Постолюк сообщила о планах подать ходатайство о мере пресечения для Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что голос на опубликованных аудиозаписях, представленных НАБУ, ей не принадлежит.

Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало аудиозапись разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе партии в Киеве прошли обыски.

Политолог Владимир Корнилов отметил политическую подоплеку действий против Тимошенко и Арахамия. По его словам, силовики активизировали преследование Тимошенко в связи с возможными выборами.

