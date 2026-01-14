  • Новость часаReuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    14 января 2026, 21:05 • В мире

    Зеленский решил убрать Тимошенко

    Зеленский решил убрать Тимошенко
    @ REUTERS/Andrii Nesterenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Украине прошли обыски у глав парламентских фракций «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Слуга народа» Давида Арахамии. Их подозревают в подкупе депутатов. Тимошенко уже получила подозрение и ей грозит до 10 лет тюрьмы. Экс-премьер отвергает обвинения, называя свои действия «частной жизнью». Как говорят эксперты, торговля голосами в Раде – далеко не новшество. Почему силовики именно сейчас взялись за Тимошенко и как это связано с потенциальными выборами?

    Главу фракции Верховной рады «Батькивщина» Юлию Тимошенко уличили в подкупе нардепов за голосование по законопроектам, сообщило НАБУ. Обыски в офисе партии начались во вторник вечером и продлились всю ночь. Днем Тимошенко подтвердила факт обысков: «более 30 вооруженных до зубов мужчин» фактически осуществили захват здания, взяв в заложники сотрудников. По информации украинских СМИ, обыски также проводились у главы пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

    «Это грандиозный пиар-ход. Силовики ничего не нашли и просто взяли рабочие телефоны, а также наши документы и личные накопления, полностью отраженные в декларации», – написала Тимошенко в соцсетях. По ее словам, обыски стали частью политической кампании в преддверии выборов. «Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы намного ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – считает глава «Батькивщины».

    Стоит отметить, что в конце декабря 2025 года разговор о выборах на Украине вышел за рамки внутренней процедуры, превратившись в многоходовую дипломатическую игру.

    Позднее в среду НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых, предположительно, Тимошенко, едва ли не шепотом обсуждает ежемесячные выплаты по 10 тыс. долларов трем нардепам за «нужные» голосования. Также она выражает намерение «грохнуть большинство» в парламенте, имея в виду, очевидно, фракцию «Слуга народа».

    Сама экс-премьер с трибуны Рады прокомментировала аудиозаписи следующим образом: «А мы что, не имеем права на частную жизнь, на эмоции? Мы не имеем права кого-то критиковать или о ком-то что-то хорошее сказать? Это что, концлагерь?».

    Тем не менее антикоррупционные органы Украины сообщили Тимошенко о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение) ей грозит наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

    Напомним, это не первый антикоррупционный скандал на Украине за последнее время. Так, в прошлом году НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели операцию «Мидас», в рамках которой обыски прошли у Тимура Миндича – совладельца студии «Квартал-95», считающегося «кошельком» Зеленского. Сам Миндич за несколько часов до начала обысков бежал с Украины.

    Было заявлено о преступном влиянии Миндича на министра энергетики Германа Галущенко и министра обороны Рустема Умерова. Фигурантом дела о коррупционной схеме вокруг «Энергоатома» проходил и глава офиса президента Андрей Ермак, которого называли одним из самых влиятельных чиновников Украины. В итоге Зеленскому пришлось его уволить.

    В самом конце прошлого года НАБУ раскрыло преступную группу нардепов, которые голосовали в Верховной раде за деньги. Силовики провели обыски в ряде помещений Верховной рады.

    В экспертном сообществе выдвигают несколько версий, почему фигурантом расследования стала Тимошенко. Военкор Александр Коц предположил, что лидер «Батькивщины» вступила в ситуативный союз с командой Зеленского ради голосования по отставке ряда министров, но затем попыталась «поторговаться». «На назначении двух последних на новые должности она решила поторговаться и приказала не голосовать за них. И во вторник никого не назначили. Вот ведь совпадение, сразу после этого пришло «маски-шоу», – написал он.

    Военкор также обратил внимание на то, что переговоры о взятках, согласно обнародованным записям, ведутся на русском языке. «Сами-то они, вплоть до Зеленского, в повседневной жизни и криминальной деятельности пользуются языком агрессора. Чтобы точно понимать друг друга», – иронизирует Коц.

    Политолог Владимир Корнилов, в свою очередь, считает, что нынешние события можно расценивать как предвыборную работу со стороны НАБУ, поскольку Тимошенко является потенциальным конкурентом Зеленского.

    Несколько иной точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. Она допускает, что обыски – это политический заказ, но усомнилась, что инициатор – сам Зеленский, напомнив, что в последнее время Тимошенко стремилась не обострять с ним отношения. В подтверждение этого экс-депутат Рады Олег Царев указал, что фракция «Батькивщины» ранее поддержала закон о лишении НАБУ независимости, назвав это «светлым днем – днем деколонизации».

    «В противостоянии Тимошенко с НАБУ счет теперь 2:0 в пользу детективов»,

    – сыронизировал Царев. Шеслер также отметила, что для Зеленского Тимошенко не является серьезным конкурентом из-за низких рейтингов ее партии, которые, согласно декабрьскому опросу КМИС, составляют около 5%. «Однако, это не означало отсутствие у Тимошенко потенциала к росту», – отмечает издание «Страна», связывая это с ностальгией по временам ее премьерства.

    Шеслер же считает, что обыски – это попытка ограничить возможности маневрирования Зеленского в Раде со стороны структур, вышедших из-под его контроля. «Речь, на мой взгляд, идет о стремлении Запада ограничить последнего и некоторые политические силы на Украине», – заявила Шеслер. Она также добавила, что привлеченный по делу Давид Арахамия, имеющий связи в США, может найти поддержку и «выскользнуть из этой «мясорубки».

    Отсюда вытекает еще одна версия, почему было заведено дело против Тимошенко. Кому-то важно лишить Зеленского управляемого парламента, считает профессор ВШЭ Марат Баширов. Он напомнил, что Рада – ключевой орган при фиксации положений мира. Законодатели будут принимать законы по вопросам безопасности, определять даты выборов президента Украины и нового состава парламента. Впрочем, и в этом случае все неоднозначно.

    Политолог Алексей Нечаев, в свою очередь, отметил, что ситуация вскрывает вопрос о легитимности самой Рады, о чем газета ВЗГЛЯД писала еще два года назад. «С юридической точки зрения, в условиях военного положения полномочия депутатов продлеваются автоматически – отсутствие выборов в 2023 году само по себе их статус не обнуляет», – напомнил он.

    «Но с конца того же года монобольшинство «Слуг народа» де-факто перестало существовать из-за оттока депутатов. Партия власти хронически докупает голоса во фракциях и депутатских группах – это легко проверить по результатам любого значимого голосования. По закону в такой ситуации Рада должна была пересобрать коалицию, обновить спикера и сформировать новое правительство», – написал Нечаев в своем Telegram-канале.

    «Но на этот шаг никто не пошел – он означал бы утрату офисом Зеленского контроля над парламентом. Вместо этого в 2024-2025 годах офис просто докупал голоса, делая вид, что монобольшинство живет и здравствует. Отсюда вывод: юридически Рада легитимна и правомочна лишь отчасти. Равно как и ее решения. Все остальное – вопрос внутренней политической борьбы, конкуренции и товарно-денежных отношений», – акцентировал эксперт.

    По его мнению, Москве стоит задуматься над четкой и официальной формулировкой своей позиции по легитимности и правомочности Рады. «Это важно в рамках переговорного процесса, так Зеленский легитимность утратил, а парламент формально остается хоть сколько-нибудь легитимным органом власти на Украине. Но и здесь все несколько неоднозначно», – заключил Нечаев.

    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства

    2025-й для сельского хозяйства России не был легким сезоном. Испытания принесла не только погода, производству мешало подорожание кредитов и растущая нехватка кадров. И тем не менее российские аграрии закончили год с впечатляющими результатами. Как такое произошло? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО

    Два отстоящих друг от друга примерно на 100 километров направления выглядят наиболее перспективными для продвижения российских войск в зоне СВО в 2026 году. О каких именно участках и городах идет речь, почему оба из них принципиально важны – и как операции в этих зонах будут отличаться тактически? Подробности

    Деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри

    Европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. И этот раскол выходит даже за пределы Европы. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

