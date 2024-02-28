Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

Есть на Украине давняя забава: раз в десять лет выяснять степень легитимности того или иного политического деятеля. Так было в 2004 году, когда на фоне первого Майдана западные политтехнологи изобрели для Виктора Ющенко третий тур президентских выборов, благодаря которому он все же победил Виктора Януковича. Этот госпереворот вошел в историю как «Помаранчева революція».

Схожая история была и в 2014 году, когда очередной Майдан, но уже с приставкой «Євро», силами юридически ничтожного решения Рады сносил Виктора Януковича. В награду Украина получила мем «Я легитимный!», Александра Турчинова в качестве исполняющего обязанности президента, гражданскую войну и другие побочные явления очередного госпереворота.

И вот наступил 2024 год. Теперь под сомнением оказалась легитимность Владимира Зеленского, чей срок полномочий истекает 20 мая, то есть спустя пять лет после инаугурации в 2019 году. Сам Зеленский с такой перспективой не соглашается и увязывает бурную дискуссию о своей легитимности с «нарративами Кремля». Разведка пугает третьим Майданом, а его офис якобы хочет поинтересоваться у Конституционного суда (КСУ), как управлять страной после 20 мая. Оппозиция же заявляет, что уже 21 мая Зеленский превратится в узурпатора, и чтобы этого избежать, он обязан передать свои полномочия главе Верховной рады.

Казалось бы, в более-менее состоявшемся государстве подобные сценарии просто невозможны, ведь для этого изобретено конституционное право, которое четко определяет границы и сроки полномочий всех ветвей власти. Но украинские политики за последние 30 лет так часто вытирали ноги о конституцию, что протерли в ней дыры, которые в нынешних реалиях залатать непросто.

Юридические аргументы

Сторонники Зеленского ссылаются на 108-ю статью конституции, где сказано, что президент исполняет свои обязанности до избрания на пост нового президента. Поскольку проведение выборов во время военного положения невозможно, руководитель государства вправе оставаться на должности до окончания военного положения и назначения новых выборов.

В свою очередь противники Зеленского настаивают на обратном: коль в конституции ничего не сказано о том, что полномочия президента (в отличие от Рады) могут продлеваться во время военного положения, то с 21 мая он теряет легитимность как внутри страны, так и за ее пределами. И чтобы избежать «трагических последствий», Зеленский должен передать свои полномочия спикеру Рады, которого 112-я статья конституции наделяет правом исполнять обязанности президента.

Политические аргументы

Сам Зеленский утверждает, что страны G7 поддерживают его точку зрения, но «если выборы будут прямо сейчас, то люди выберут меня». Рейтинг Валерия Залужного он старательно игнорирует, но на всякий случай в беседе с западными СМИ допускает возможность проведения голосования в случае внесения поправок в действующее законодательство и при «построении инфраструктуры для онлайн-голосования». Ранее, напомним, под давлением США он почти согласился на этот шаг, но потом официально выкатил цену в 5 млрд долларов и тема на время заглохла.

Теперь же украинская оппозиция в лице окружения Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, а также мэров городов во главе с Виталием Кличко и разного рода «соросят» общими усилиями возвращают тему выборов в повестку дня. Они утверждают, что нелегитимность Зеленского подорвет образ Украины как демократического государства. Это, в свою очередь, негативно скажется на объемах западной поддержки. А вот передача полномочий спикеру Рады – достойный шаг, потому что Рада будто бы априори легитимна.

Рада тоже незаконна?

С правомочностью Рады все тоже не так однозначно. Формально выборы в парламент должны были состояться в конце октября 2023 года, но из-за военного положения и в соответствии с конституцией мандаты депутатов продлились автоматически. Это правда, но не вся: так называемое монобольшинство Зеленского в Раде, то есть фракция «Слуга народа», чисто арифметически давно утратила большинство и ведет свою деятельность не вполне законно.

Например, при голосовании за скандальный законопроект об ужесточении мобилизации в первом чтении «Слуги народа» дали всего лишь 178 голосов при необходимых 226, остальные же голоса просто докупались за наличные, откаты либо под давлением спецслужб. При этом фракции Порошенко и Тимошенко свои голоса не давали, зато бывшая «пророссийская» ОПЗЖ и депутаты-мажоритарщики поддержали «Слуг».

В иных условиях Зеленский мог бы рискнуть и передать полномочия главе Рады Руслану Стефанчуку, учитывая личную подконтрольность спикера президенту. Но в ситуации очевидного парламентского кризиса, который признан главой фракции в Раде Давидом Арахамией, такой шаг практически исключен. Да и где гарантии, что после передачи полномочий те же Порошенко и Тимошенко не пересоберут под себя коалицию в Раде, попутно избрав компромиссного спикера и сформировав удобный для себя кабинет министров?

Кроме того, будь Зеленский уверен в абсолютной поддержке Рады, он мог бы продлить свои полномочия через парламент (внеся необходимые поправки в конституцию) либо изменить закон о выборах так, чтобы переизбраться даже в условиях военного положения. Но и эти пути сохранения власти, судя по всему, признаны ненадежными – а значит, Зеленский едва ли способен закрыть упомянутую выше дыру в конституции.

А судьи кто?

Знаменитый вопрос Чацкого из «Горя от ума» в этой истории более чем актуален, учитывая специфические отношения между Зеленским и Конституционным судом. В 2020 году президент Украины заблокировал работу КСУ, так как судьи сочли неправомерными варианты наказания чиновников за недостоверные данные в налоговых декларациях. В итоге Зеленский назвал решение суда «никчемным», а Рада обвинила КСУ в попытке свержения конституционного строя и захвате власти в стране.

Но по иронии судьбы именно Конституционный суд должен решить вопрос легитимности Зеленского после 20 мая. Есть ли шансы на продление полномочий? Источники в Киеве отвечают: «50 на 50». Сегодня в КСУ работают 13 судей вместо положенных 18. Степень влияния Зеленского на КСУ вызывает сомнения. Если бы он был уверен в позитивном исходе, то поднял бы соответствующий вопрос гораздо раньше, сыграв на опережение. А раз все затянулось, значит идут торги.

Впрочем, достоверность утечек о запросе в КСУ тоже вызывает некоторые сомнения. Сама информация появилась в еженедельнике «Зеркало недели». Этим изданием долгие годы заведует Юлия Мостовая – супруга бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, которая тесно связана с посольством США в Киеве и «соросятами» разного калибра. Стоит добавить, что карьера Мостовой пошла в гору после того, как она в начале 1990-х взяла интервью у Збигнева Бжезинского, который в те годы в Киеве мало кому мог бы дать интервью. С тех пор ее отношения с американским истеблишментом крайне теплы и взаимны.

Так что утечка в «Зеркале недели», судя по всему, появилась неслучайно. Причем слить такую информацию могли как противники Зеленского, так и его ближайшие соратники. Но как бы там ни было, в ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент – Запад может ему помогать любыми объемами оружия и денег.

И совсем другое дело, когда в Киеве расселся коррумпированный диктатор не только по духу, но и по букве местного законодательства, который нарушает священные заповеди «свободного мира», дискредитирует «миропорядок, основанный на правилах» и своей токсичностью уничтожает репутацию всех, кто здоровается с ним за руку. России, разумеется, второй вариант был бы удобен. Но как ляжет эта политическая карта на Печерские холмы – узнаем ближе к 20 мая.