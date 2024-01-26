Политолог: Верховная рада Украины давно утратила свою легитимность

Политолог Корнилов объяснил запрет депутатам Рады на сложение полномочий

«Рада уже давно потеряла свою легитимность, так как выборы в нее должны были назначить еще в прошлом году. Это же касается истекающего срока полномочий Зеленского. Однако новые электоральные кампании украинские власти проводить не собираются, оправдывая это тем, что они якобы не контролируют часть регионов. Хотя действующее руководство страны избиралось в таких же условиях», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Кроме того, в Раде уже сейчас нет полного состава депутатов, предписанного конституцией Украины. В частности, у «Слуг Народа» в Раде давно нет требуемого монобольшинства, а в противном случае по конституции необходимо формировать новую коалицию и новое правительство. Многие депутаты сбежали, попрятались или вовсе не ходят на заседания. Однако оставшиеся парламентарии пока все равно пытаются принимать законы», – подчеркивает собеседник.

«Арахамия беспокоится о сложении мандатов парламентариями, потому что если их станет еще меньше, то они уже не смогут принять ни одного государственного решения. Нельзя будет даже теоретически сказать, что проголосовало нужное число депутатов. Тогда у Зеленского не будет даже видимости законного управления страной. Именно этого хочет добиться оппозиция. Спровоцировав кризис, она может попытаться вынудить власти провести выборную кампанию», – резюмировал Корнилов.

Ранее украинские СМИ сообщили о приближающемся парламентском кризисе на Украине. Причиной стало желание многих депутатов сложить мандаты. Так, 17 парламентариев только во фракции «Слуга народа» написали подобные заявления. Такие данные приводит глава партии Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия.

Он отметил, что депутатов решили не отпускать, чтобы «сохранить легитимность парламента». Сейчас их в Раде 401 вместо 450. Как уточнил Арахамия, еще один законодатель будет «отпущен» по медицинским обстоятельствам. Кроме того, глава фракции «Слуга народа» отметил, что и в других партиях есть желающие отказаться от мандата.

«В Раде пока остается 400 человек», – указал он, добавив, что принимать какие-либо решения в парламенте теперь будет сложнее, ведь для одобрения инициатив необходимо минимум 226 голосов. Арахамия утверждает, что сейчас в Верховной раде нет «единства», и ситуация хуже, чем была до начала конфликта.

В то же время глава фракции «Слуга народа» предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку. По его мнению, это «может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение». При этом подготовка чиновников, в отличие от остальных граждан, может быть лишь частичной, считает Арахамия. «Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии (Верховной рады) в учебке. Это будет парт-тайм», – пояснил он. Ранее украинские издания также сообщали, что депутатов Рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт.