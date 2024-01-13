Депутатов Рады захотели лишить брони от мобилизации

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает издание «Думская» со ссылкой на анонимного депутата правящей фракции «Слуга народа», депутатов могут лишить брони, а то значит, что их могут мобилизовать.

Такое решение примут для того, чтобы надавить на местных жителей, ощущающих неравенство, передает «Царьград».

Ранее президент Украины призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.

До этого глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.