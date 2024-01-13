Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.3 комментария
Депутатов Рады захотели лишить брони от мобилизации
Всех чиновников и депутатов Верховной рады могут лишить брони, которая освобождает их от воинской повинности, сообщают украинские СМИ.
Как сообщает издание «Думская» со ссылкой на анонимного депутата правящей фракции «Слуга народа», депутатов могут лишить брони, а то значит, что их могут мобилизовать.
Такое решение примут для того, чтобы надавить на местных жителей, ощущающих неравенство, передает «Царьград».
Ранее президент Украины призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.
До этого глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.