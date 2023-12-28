Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.8 комментариев
Глава Николаевской области предложил мобилизовать всех украинцев
Глава Николаевской области Ким предложил провести тотальную мобилизацию на Украине
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.
По его словам, «вся страна должна воевать», не 500 тыс. (человек), а 40 млн, кроме того, все предприятия должны быть мобилизованы на военный лад, передает ТАСС.
Ким при этом не сказал, готов ли он сам пойти на передовую, но пригрозил лишением брони для врачей, которые за взятки помогают обычным гражданам избежать мобилизации. Кроме того, он не смог рассказать о том, как он собирается обеспечивать мобилизацию всего населения.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом будет проводиться бюджетное финансирование мобилизации 500 тыс. человек для ВСУ, анонсированной президентом страны Владимиром Зеленским.