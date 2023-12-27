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Минфин Украины заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек
Министр финансов Украины Марченко заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек
Украинский министр финансов Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом будет проводиться бюджетное финансирование мобилизации 500 тыс. человек для вооруженных сил Украины, которую анонсировал президент страны Владимир Зеленский.
«Я не могу ставить вопрос поиска дополнительных источников [бюджетных доходов], не понимая, что вообще происходит», – приводит ТАСС слова Марченко.
Министр также добавил, что не вполне готов работать в формате «обеспечить любой ценой», потому что у него «много вопросов по поводу цены этого обеспечения».
По словам Марченко, мобилизация полумиллиона человек приведет к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов, и дополнительных возможностей для их урезания нет. При этом министр выразил надежду на обещанную помощь США и ЕС.
При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию 500 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в украинских консульствах в ЕС возникли очереди из-за новостей об изменениях правил мобилизации.