Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию

Политолог назвала законопроект о мобилизации на Украине «очередным беспределом»

Политолог Шеслер: Новый закон о мобилизации сподвигнет украинцев активнее бежать из страны

Tекст: Анастасия Куликова

«На Украине происходит очередной беспредел. Кабмин на законодательном уровне хочет лишить каких-либо прав людей, которые не явятся по повестке в военкомат», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

Она выделила несколько наиболее резонансных пунктов из пояснительной записки к документу, который распространили местные СМИ. Один из них – инициатива ограничить уклонистов в правах на личное имущество. «Большинство украинцев получают зарплату на банковскую карту, совершают покупки и расплачиваются также безналичным путем. Если законопроект будет принят и украинские власти начнут блокировать счета граждан, люди могут остаться просто без средств к существованию», – пояснила собеседница.

Многие местные жители уже ищут лазейки, чтобы это предотвратить. «Так, в украинских соцсетях звучат предложения заранее снять все деньги с карт. Это, естественно, вызовет огромные потрясения в банковской сфере и всей украинской экономике», – подчеркнула Шеслер.

Кроме того, недовольство у украинцев вызывает введение штрафов за неявку в военкоматы, например, на медицинскую комиссию, добавляет политолог. «Причем санкции достигают десятков тысяч гривен», – заметила она.

«Если почитать отзывы на документ в группах в соцсетях или на форумах, то найти позитивные отклики невозможно. Все обсуждают, как сейчас покинуть Украину. При этом, чтобы бежать за границу, потребуется в три, а то и в четыре раза больше средств, чем это было необходимо еще летом», – указала правозащитница.

По мнению Шеслер, законом о мобилизации украинская власть хочет поправить катастрофическую ситуацию с личным составом на линии фронта. Но, как считает собеседница, эта попытка обернется катастрофой для самих украинских чиновников. «Да, массовые митинги вряд ли последуют, потому что на Украине попросту нет политической силы, которая могла бы их возглавить, а сами люди запуганы. Но я не исключаю, что будут отдельные случаи протеста. На Западной Украине также возможны массовые случаи уклонения. Например, в селе мужчины призывного возраста могут организоваться и дать отпор попыткам затащить их на фронт», – прогнозирует политолог.

«Меры, которые предпринимают украинские власти, коснутся абсолютно каждого. Они принесут огромные проблемы и украинскому обществу, и украинским политикам», – акцентировала Шеслер. При этом в украинском кабмине понимают, что люди не захотят идти в ВСУ даже после введения штрафов. Они не смогут закрыть дыру в 500 тыс. человек. Согласно документу, отсрочку по мобилизации снимут для части инвалидов, она не коснется тех, кто относится к III группе.

Она напомнила, что в качестве исключения от мобилизации упоминаются женщины с маленькими детьми и беременные. «Это говорит о том, что все остальные становятся военнообязанными и должны встать на воинский учет. При этом ранее Зеленский обещал, что мобилизации женщин не будет. Вот чего стоят его слова», – заметила политолог.

Огромное негодование у украинок, по словам Шеслер, вызывает и то, что женщинам призывного возраста будет невозможно покинуть Украину. «Каждая из них представляла, что в какой-то момент сможет с детьми собраться и выехать в безопасное место», – акцентировала правозащитница.

Ранее кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Сообщается, что текст законопроекта не был размещен, а карточка пропала через несколько минут после появления.

В пояснительной записке, которая была опубликована журналистами, говорится, что украинцы обязаны регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Военнообязанные должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки, уважительной причиной для неприбытия являются препятствия стихийного характера, болезнь гражданина и смерть близкого родственника или близких родственников жены, указывает издание.

СМИ пишут, что отсрочка положена студентам только дневной или дуальной формы обучения, получающим уровень образования выше, чем предыдущий по тому же направлению. Также она положена педагогам и научным сотрудникам, работающим на полную ставку.

Кроме того, вводится базовая военная служба сроком до пяти месяцев для всех граждан младше 25 лет, кроме инвалидов и прошедших военную подготовку. При этом нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Полиция также получает дополнительные полномочия по оповещению военнообязанных и право задерживать и доставлять в военкомат призывников-уклонистов.

Новация по отсрочке касается инвалидов первой и второй группы, которых не коснется мобилизация, кроме того, не пойдут служить женщины, которые пребывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные. Также сообщается, что призыву подлежат депутаты всех прошлых созывов.