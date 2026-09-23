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Лайнер Red Wings из Израиля прибыл в Москву после внеплановой посадки в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Израиля, успешно приземлился в аэропорту Жуковский.
До этого лайнеру пришлось совершить остановку в Перми для дозаправки из-за введенных ограничений на полеты по первоначальному маршруту, передает РИА «Новости». «Посадка рейса Red Wings WZ016 Тель-Авив – Жуковский на запасном аэродроме аэропорта Перми была штатной», – подчеркнули представители перевозчика.
В компании уточнили, что после необходимой процедуры судно благополучно добралось до конечной точки назначения.
В настоящее время борт продолжает работу в обычном режиме. Воздушное судно выполняет следующий рейс строго по установленному расписанию.
Напомним, утром 23 сентября летевший в Жуковский пассажирский борт совершил незапланированную посадку в Перми.
В апреле авиакомпания Red Wings возобновила рейсы в Тель-Авив после отмены ограничений.
В августе аэропорт Жуковский перешел на ограниченный режим работы.