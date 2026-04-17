Российские самолеты возобновили полеты в Израиль после отмены ограничений
Российский пассажирский лайнер Ту-204 взял курс на Тель-Авив, выполняя первый после отмены ограничений рейс российской авиакомпании в Израиль.
Борт российской авиакомпании вылетел в Израиль впервые после отмены ограничений на выполнение полетов. Информация об отправлении рейса появилась на онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, передает ТАСС.
Маршрут в Тель-Авив обслуживает компания Red Wings. Рейс выполняется на пассажирском самолете Ту-204. По предварительным данным перевозчика, время в пути до пункта назначения составит пять часов 45 минут.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.