Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.0 комментариев
В Таиланде россиянина арестовали по запросу США
На Пхукете задержали российского гражданина, его арест запросила американская сторона, мужчину обвинили в причастности к хакерским атакам на цифровую инфраструктуру, сообщают местные СМИ.
Американские власти обвиняют россиянина в хакерской деятельности, они же направили запрос об экстрадиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phuket News.
По информации Управления по борьбе с преступлениями в сфере технологий, власти США считают, что 35-летний россиянин является «хакером мирового класса». Его подозревают в причастности к атакам на цифровую инфраструктуру «государственных ведомств в Европе и США». Делом занимается ФБР.
Генпрокуратура Таиланда одобрила арест россиянина на основании запроса об экстрадиции. Он был взят под стражу «как лицо, экстрадиции которого запрашивает иное государство, в соответствии с законом об экстрадиции».
По данным прессы, россиянин прибыл на Пхукет 30 октября и остановился в гостинице в районе Тхаланг. При аресте у него изъяли ноутбук, несколько смартфонов и криптокошелек для проведения экспертизы. Сотрудники ФБР присутствовали при аресте и обыске в номере гостиницы в качестве наблюдателей.
Ранее суд в США решил удовлетворить ходатайство Франции о выдаче российского инженера Анатолия Легкодымова, которого французские власти обвиняют по тем же материалам, что и в США.
До этого в Сингапуре гражданина России задержали по обвинению в нарушении американских законов в сфере кибермошенничества.