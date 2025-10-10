На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
США решили экстрадировать россиянина Легкодымова во Францию
Американский суд удовлетворил ходатайство Франции о выдаче российского инженера Анатолия Легкодымова, которого во Франции обвиняют по тем же материалам, что и в США.
Решение об экстрадиции Анатолия Легкодымова во Францию принял суд штата Пенсильвания, передает ТАСС.
Запрос на экстрадицию поступил от министерства юстиции Франции. В этой стране россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.
По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, французские обвинения основаны на тех же материалах, по которым Легкодымов уже был осужден американским судом. В США он уже отбыл 18 месяцев заключения.
Несмотря на это, инженер оставался в изоляторе после завершения срока.
Мельников также подчеркнул, что повторное преследование за те же деяния нарушает нормы международного права. Защита Легкодымова планирует обжаловать решение в вышестоящей инстанции и намерена убедить Министерство юстиции США признать незаконность повторного суда.
Легкодымов был арестован в Майами в 2023 году по обвинению в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии через криптовалютную платформу Bitzlato. Суд в США уже приговорил его к сроку, который он полностью отбыл в СИЗО.
Ранее Легкодымов обращался к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с официальной просьбой о помиловании.
До этого власти США решили перевести Легкодымова из Майами в Нью-Йорк для дальнейших разбирательств.