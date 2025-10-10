США решили экстрадировать россиянина Легкодымова во Францию

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение об экстрадиции Анатолия Легкодымова во Францию принял суд штата Пенсильвания, передает ТАСС.

Запрос на экстрадицию поступил от министерства юстиции Франции. В этой стране россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, французские обвинения основаны на тех же материалах, по которым Легкодымов уже был осужден американским судом. В США он уже отбыл 18 месяцев заключения.

Несмотря на это, инженер оставался в изоляторе после завершения срока.

Мельников также подчеркнул, что повторное преследование за те же деяния нарушает нормы международного права. Защита Легкодымова планирует обжаловать решение в вышестоящей инстанции и намерена убедить Министерство юстиции США признать незаконность повторного суда.

Легкодымов был арестован в Майами в 2023 году по обвинению в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии через криптовалютную платформу Bitzlato. Суд в США уже приговорил его к сроку, который он полностью отбыл в СИЗО.

Ранее Легкодымов обращался к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с официальной просьбой о помиловании.

До этого власти США решили перевести Легкодымова из Майами в Нью-Йорк для дальнейших разбирательств.