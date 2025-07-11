Заподозренный в махинациях с криптовалютой россиянин попросил Трампа о помиловании

Tекст: Денис Тельманов

Официальное прошение о помиловании было подано президенту США Дональду Трампу арестованным в 2023 году российским инженером и сооснователем платформы Bitzlato Анатолием Легкодымовым, передает ТАСС.

Данную информацию сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, инициатива Легкодымова связана с продолжающимися попытками французских властей добиться его экстрадиции во Францию, где россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

В США Легкодымов уже отбыл срок заключения – 18 месяцев за обмен валюты без лицензии, однако остался под стражей из-за запроса французской стороны.

Мельников заявил: «Анатолий – не преступник, он оказался в центре политической кампании против крипторынка и талантливых русских программистов.

Его решение обратиться за помилованием – это надежда на возвращение США к более взвешенному и справедливому подходу к цифровым финансам. И возможному постепенному налаживанию диалога между США и Россией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США решили перевести гражданина России Анатолия Легкодымова из Майами в Нью-Йорк для разбирательства по обвинениям в его адрес.

Россиянина Александра Винника содержат в американской тюрьме в тяжелых условиях, где в одной камере находится 25 человек и отсутствуют книги и газеты. Вашингтон хочет вернуть девятерых граждан США из России в рамках специального обмена.