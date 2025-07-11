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Заподозренный в махинациях с криптовалютой россиянин попросил Трампа о помиловании
Российский инженер Анатолий Легкодымов, обвиненный в криптомошенничестве, обратился к Дональду Трампу с официальной просьбой о помиловании.
Официальное прошение о помиловании было подано президенту США Дональду Трампу арестованным в 2023 году российским инженером и сооснователем платформы Bitzlato Анатолием Легкодымовым, передает ТАСС.
Данную информацию сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
По его словам, инициатива Легкодымова связана с продолжающимися попытками французских властей добиться его экстрадиции во Францию, где россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.
В США Легкодымов уже отбыл срок заключения – 18 месяцев за обмен валюты без лицензии, однако остался под стражей из-за запроса французской стороны.
Мельников заявил: «Анатолий – не преступник, он оказался в центре политической кампании против крипторынка и талантливых русских программистов.
Его решение обратиться за помилованием – это надежда на возвращение США к более взвешенному и справедливому подходу к цифровым финансам. И возможному постепенному налаживанию диалога между США и Россией».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США решили перевести гражданина России Анатолия Легкодымова из Майами в Нью-Йорк для разбирательства по обвинениям в его адрес.
Россиянина Александра Винника содержат в американской тюрьме в тяжелых условиях, где в одной камере находится 25 человек и отсутствуют книги и газеты. Вашингтон хочет вернуть девятерых граждан США из России в рамках специального обмена.