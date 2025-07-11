  • Новость часаЭксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    5 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    11 июля 2025, 13:58 • Новости дня

    Заподозренный в махинациях с криптовалютой россиянин попросил Трампа о помиловании

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский инженер Анатолий Легкодымов, обвиненный в криптомошенничестве, обратился к Дональду Трампу с официальной просьбой о помиловании.

    Официальное прошение о помиловании было подано президенту США Дональду Трампу арестованным в 2023 году российским инженером и сооснователем платформы Bitzlato Анатолием Легкодымовым, передает ТАСС.

    Данную информацию сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

    По его словам, инициатива Легкодымова связана с продолжающимися попытками французских властей добиться его экстрадиции во Францию, где россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

    В США Легкодымов уже отбыл срок заключения – 18 месяцев за обмен валюты без лицензии, однако остался под стражей из-за запроса французской стороны.

    Мельников заявил: «Анатолий – не преступник, он оказался в центре политической кампании против крипторынка и талантливых русских программистов.

    Его решение обратиться за помилованием – это надежда на возвращение США к более взвешенному и справедливому подходу к цифровым финансам. И возможному постепенному налаживанию диалога между США и Россией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США решили перевести гражданина России Анатолия Легкодымова из Майами в Нью-Йорк для разбирательства по обвинениям в его адрес.

    Россиянина Александра Винника содержат в американской тюрьме в тяжелых условиях, где в одной камере находится 25 человек и отсутствуют книги и газеты. Вашингтон хочет вернуть девятерых граждан США из России в рамках специального обмена.

    10 июля 2025, 19:08 • Новости дня
    Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии

    Канцлер ФРГ призвал Словакию поддержать 18-й пакет санкций ЕС

    Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    На конференции в Риме канцлер Германии Фридрих Мерц затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству трех стран.

    Мерц заявил, что Германия готова покупать у США комплексы Patriot и передавать их Украине, сообщает РИА «Новости».

    Также он сообщил о подготовке 18-го пакета антироссийских санкций в рамках Евросоюза. По его словам, только одно государство пока не согласовало этот пакет.

    Мерц призвал Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и поддержать новый пакет санкций против России в рамках ЕС. Канцлер отдельно обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой «оставаться с европейцами» и отметил, что у США и ЕС схожие интересы, направленные на стабильность в мире.

    В адрес президента России Владимира Путина Мерц направил краткое послание: «мы не сдадимся». Он подчеркнул, что Европа должна проявлять единство в вопросах поддержки Украины.

    Напомним, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил с публичным призывом к Фридриху Мерцу наладить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

    Накануне Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.

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    10 июля 2025, 21:07 • Новости дня
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский в Риме отметил, что диалог с Москвой невозможен до завершения ранее согласованных обменов между сторонами.

    Заявление президента Украины прозвучало на пресс-конференции после саммита в Риме, передает Ura.ru.

    «Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше», – заявил Зеленский журналистам.

    Трансляция выступления велась на YouTube. Президент Украины также прокомментировал ситуацию в российских вооруженных силах. Он выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен увеличить численность армии до 1,5 млн человек вместо текущих 1,2 млн военнослужащих.

    Ранее Зеленский убедил Дуду в своей необразованности в деле о Волынской резне.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    11 июля 2025, 01:18 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия должна выплатить Украине 500 млрд евро на покрытие убытков, чтобы получить свои замороженные на Западе активы.

    «Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

    Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

    «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.


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    10 июля 2025, 15:55 • Новости дня
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Соединенные Штаты услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.

    «Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», – сказал Рубио, передает РИА «Новости».

    По словам американского госсекретаря, Вашингтон продолжит диалог со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на «отсутствие прогресса» в мирных переговорах. Он подчеркнул, что президент США разочарован текущей ситуацией, однако не оставляет попыток урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

    Рубио также напомнил, что американская военная помощь Киеву продолжается, несмотря на возникшие технические пересмотры в некоторых поставках. По его словам, решение о прекращении поддержки не принималось, помощь оказывается по установленному графику.

    Ранее Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

    Напомним, в четверг в Куала-Лумпуре прошла встреча Лаврова с Рубио.

    Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным.

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    11 июля 2025, 08:23 • Новости дня
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевское руководство оказалось перед выбором между сокращением потерь на фоне успешного продвижения российских войск и масштабным отступлением по всей линии фронта, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

    Украинское командование рассматривает два варианта действий для предотвращения полного поражения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung.

    Первый вариант – попытаться минимизировать потери на фоне успешного наступления российских войск. Второй – организовать оперативное отступление по всей линии фронта, чтобы избежать капитуляции при провале мирных переговоров.

    Издание отмечает, что у ВСУ нет сил для внезапного удара на фронте, а «даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве».

    Журналисты также подчеркивают, что Владимир Зеленский сейчас оказался в сложной ситуации. Он является единственным, кто может отдать приказ об отступлении, но вынужден выбирать между военной необходимостью и ожиданиями западных партнеров по поставкам вооружений и помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, обратив внимание на освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.

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    10 июля 2025, 20:11 • Новости дня
    Политолог назвала приоритетные версии убийства полковника СБУ Воронича

    Политолог Шеслер: Убийство полковника СБУ Воронича связано с внутренними разборками

    Политолог назвала приоритетные версии убийства полковника СБУ Воронича
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Убийство полковника СБУ Ивана Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди местных спецслужб, которые борются в том числе за освоение западных средств, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. В четверг Воронич был убит в Киеве пятью выстрелами, киевская полиция ведет розыск подозреваемых в свершении этого преступления.

    «Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не обладают такой широкой известностью, как, скажем, одиозные депутаты Рады. Иван Воронич был оперативником из центра специальных операций. В Сети активно обсуждают возможную причастность российских спецслужб к его убийству. Но я думаю, что дело связано с внутренними разборками», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «СБУ – одна из самых коррумпированных структур в стране. Представители этого органа имеют массу врагов. Один из таковых – это бизнес», – указала собеседница, напомнив недавние публикации о том, что украинские силовики шантажируют местных предпринимателей, угрожая в противном случае открыть дела по обвинению якобы в торговле с Россией.

    «СБУ также «крышует» деятельность по «ухилянтам» (уклонистам) и разным иным коррупционным делам. Кроме того, между СБУ, Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины и другими органами идет борьба за присвоение денег из Европы. Поэтому на Украине могли найтись желающие устранить таких деятелей, как Воронич, который, скорее всего, был замешан в разные схемы», – полагает Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Военная хроника». «После 2022 года внутриукраинские силовые структуры, включая СБУ, МВД, ГУР и ГБР, регулярно выясняют отношения. Это уже стало хронической болезнью системы: параллельные цепочки подчинения, конкуренция за бюджеты, контроль над теневыми схемами, самостоятельные операции и многое другое», – указали они.

    «Но есть и другой сценарий. Если подтвердится, что Воронич – не кабинетный функционер, а тот, кто реально занимался диверсиями, то ликвидация приобретает совершенно другие тона. Если его устранение связано не с внутренней зачисткой, а с внешним ответом – это означает начало новой фазы. Появляется реальный шанс, что меняются приоритеты: от реагирования на последствия – к устранению причин», – говорится в сообщении.

    Версию о том, что убийство могло быть местью, связанную со службой полковника, высказал и военкор Александр Коц. «Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим», – написал Коц в Telegram-канале.

    В четверг в Киеве был убит 50-летний полковник Иван Воронич, который занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления центра специальных операций СБУ. Официально он носит наименование «Войсковая часть Е6117».

    Воронич курировал группу «А» («Альфа») в составе СБУ. Именно эта группа, среди прочего, занимается разработкой террористических операций на территории России. Киллер пять раз выстрелил в полковника из пистолета с глушителем, в результате чего мужчина погиб на месте.

    В Киеве начался розыск подозреваемых в свершении этого преступления. Правоохранители предупреждают, что преступники могут быть вооружены и готовы оказать сопротивление при задержании.

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    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России»

    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    10 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Зеленский убедил Дуду в своей необразованности о Волынской резне
    Зеленский убедил Дуду в своей необразованности о Волынской резне
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не был осведомлен о Волынской резне до личного разговора с ним, объяснив это пробелами в украинском школьном образовании.

    Дуда заявил, что Владимир Зеленский якобы не был осведомлен о событиях Волынской резни до личной беседы с ним, пишет «Комсомольская правда».

    Лидер Польши рассказал, что в разговоре Зеленский сказал: «Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас этому не учили».

    Дуда отметил, что поверил этим словам.

    По его словам, и сегодня на Украине многие не знают подробностей о массовых убийствах поляков, совершенных бандеровцами во второй половине Второй мировой войны. Президент Польши также подчеркнул, что вряд ли старшее поколение рассказывало своим потомкам о страшных событиях тех лет, оправдывая таким образом и Зеленского, и нынешних украинцев.

    Журналисты отмечают, что позиция Дуды вызвала недоумение, поскольку Зеленский, будучи президентом, должен был быть в курсе подобных исторических фактов, влияющих на отношения между Украиной и Польшей. После беседы с Дудой никаких публичных извинений или реакций от Зеленского по поводу Волынской резни не последовало.

    Подобная позиция польского президента вызвала критику в СМИ и социальных сетях, где действия Дуды расценили как попытку оправдать незнание истории со стороны украинского лидера. Исторический спор вокруг Волынской резни остается ключевым моментом в отношениях Польши и Украины.

    Ранее Дуда заявлял, что Варшава не настаивает на международном признании Волынской резни геноцидом.

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    10 июля 2025, 15:37 • Новости дня
    Путин провел совещание по итогам учебного года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минпросвещения Сергея Кравцова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

    В центре повестки оказались итоги учебного года, выпускная кампания и старт приемных испытаний в специализированные, средние и высшие учебные заведения страны, передает ТАСС.

    «У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап уже – поступление в специальные учебные заведения, и в средние, и в высшие», – отметил глава государства, открывая совещание.

    Путин подчеркнул, что несмотря на уход школьных преподавателей в отпуска, работа в сфере образования продолжается. По его словам, уже идут мероприятия по материально-технической подготовке к новому учебному сезону.

    Ранее в Кремле анонсировали совещание Путина по вопросам образования.

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    11 июля 2025, 10:24 • Новости дня
    Лавров передал Рубио выжимку цитат руководства Украины об уничтожении русских
    Лавров передал Рубио выжимку цитат руководства Украины об уничтожении русских
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что лично вручил госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат украинских политиков о планах уничтожения русских.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат украинских политиков с призывами к уничтожению русских, передает ТАСС.

    «Я вчера Марко Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости уничтожать «русню» юридически, а лучше физически», – заявил глава МИД России. По его словам, цитаты были подготовлены на английском языке, и Рубио забрал их с собой.

    Лавров также прокомментировал заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о приоритетности территориальной целостности Украины, назвав такие заявления «саморазоблачением».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отказался комментировать заявления госсекретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине. Лавров и Рубио провели короткую беседу на саммите в Малайзии. Стороны договорились восстановить экономическое сотрудничество.

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    10 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Опубликована ориентировка на возможных убийц полковника СБУ в Киеве
    Опубликована ориентировка на возможных убийц полковника СБУ в Киеве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве разыскивают Гулиеву Нармин и неизвестного мужчину, которых подозревают в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича.

    Ориентировка на подозреваемых оказалась в распоряжении издания «Страна».  В документе указаны данные Гулиевой Нармин, 1991 года рождения, и ее неустановленного сообщника.

    Полиция полагает, что именно эти лица причастны к убийству сотрудника спецслужбы. Правоохранители предупреждают, что подозреваемые могут быть вооружены и готовы оказать сопротивление при задержании.

    В ориентировке особо отмечено требование соблюдать меры личной безопасности при попытке их задержания.

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в четверг сообщил, что в столице Украины утром неизвестный пять раз выстрелил в полковника СБУ Ивана Воронича, в результате чего он погиб на месте происшествия.

    СБУ подтвердила убийство полковника Воронича. Позже в Сети появилось видео убийства полковника.

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    10 июля 2025, 18:19 • Новости дня
    Суд Парижа оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку

    Суд Парижа оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку

    Суд Парижа оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Апелляционный суд Парижа вынес оправдательный приговор в отношении журналистки Наташи Рей, осужденной за высказывания о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан.

    Данглеан подчеркнул, что это стало победой Рей против первой леди Франции, передает РИА «Новости». По его словам, журналистка теперь собирается подать частное обвинение против Брижит Макрон за мошенничество в судебном процессе.

    Ранее сообщалось, что независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

    В сентябре суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной.

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    10 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Масштабную эвакуацию граждан из 325 населенных пунктов региона организуют украинские власти, передает ТАСС.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил: «325 у нас населенных пунктов в статусе эвакуации». Особенно напряженная ситуация наблюдается в районе Купянска, где продолжается обязательный вывоз людей из Шевченковской общины.

    Синегубов подчеркнул, что Купянское направление остается наиболее сложным для области и требует ускорения темпов эвакуации населения. Он отметил, что в случае недостаточных темпов вынужденной эвакуации местные власти будут прибегать к принудительным мерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.

    Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

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    10 июля 2025, 19:26 • Новости дня
    Проголосовавшие за вотум недоверия фон дер Ляйен пожаловались на давление

    Tекст: Валерия Городецкая

    Румынский парламентарий Диана Шошоакэ заявила, что ряд депутатов Европарламента от Румынии, поддержавших вынесение на голосование вопроса о доверии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, подверглись давлению и шантажу.

    По ее словам, инициатор голосования Георге Пиперя особенно жаловался на давление со стороны коллег, передает ТАСС.

    «Известно, что многие подписавшие [инициативу вынесения на голосование вопроса о доверии] подверглись шантажу. Другие мои коллеги жаловались на давление, особенно инициатор [голосования Георге Пиперя]», – заявила Шошоакэ.

    Напомним, депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Ранее сообщалось, что итоги голосования по вотуму недоверия главе ЕК потрясли Брюссель.

    В начале июля евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен.

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    10 июля 2025, 18:34 • Новости дня
    Директору МХАТа Кехману предъявили обвинение в растрате средств
    Директору МХАТа Кехману предъявили обвинение в растрате средств
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководителю МХАТ им. М. Горького и Михайловского театра Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате, он находится под подпиской о невыезде.

    Следствие предъявило обвинение директору МХАТ им. М. Горького Владимиру Кехману по делу о растрате, передает ТАСС. По информации источника агентства в окружении Кехмана, его не арестовали, он отпущен под подписку о невыезде. «Обвинение уже предъявлено, он не арестован, отпустили под подписку о невыезде», – заявил собеседник агентства.

    ТАСС отмечает, что комментариев от следствия и правоохранительных органов на этот момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Кехман был отпущен из Следственного комитета после проведения следственных действий.

    В среду у Кехмана, в МХАТ и еще по нескольким адресам прошли обыски и другие следственные мероприятия, связанные с делом о растрате при реконструкции старой сцены театра. В рамках этих действий сотрудники следствия изъяли документацию и другие носители информации, а также доставили Кехмана на допрос.

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    Россия – второй в мире золотодобытчик – хочет освободиться от зависимости цен на золото от Лондонской биржи. Для этого до конца года планируется запустить торги золотом на Петербургской бирже. Почему исторически Лондон стал законодателем цен на золото и сможет ли Россия перетянуть одеяло на себя? Подробности

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    Неопределенность вокруг Украины ввергает Европу в безумие

    Президент Польши закрыл главный канал поставок западного оружия на Украину, а в МИД Эстонии пообещали заблокировать новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Выглядит так, будто руководство этих стран перевернуло собственную политику с ног на голову и окончательно сошло с ума. И то, и другое отчасти правда. Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    В Европе зреет бунт против «имперской элиты в Брюсселе»

    Главный европейский бюрократ Урсула фон дер Ляйен пережила политический шторм. Европарламент голосовал по поводу вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии. И хотя документ не был принят, и результаты голосования, и повод для него, а главное, фон и дискуссия вокруг персоны фон дер Ляйен показывают, в сколь шатком положении находится и она сама, и в целом единство Евросоюза. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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