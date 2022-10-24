Мать россиянина Винника пожаловалась на ужасающие условия содержания в тюрьме США

Мать россиянина Александра Винника рассказала, что в тесной камере в США находятся 25 человек, питание плохое

Россиянина Александра Винника содержат в американской тюрьме в ужасающих условиях: в тесной камере находятся 25 человек, кормят плохо, надзиратели отобрали крестик и молитвослов, книг и газет нет, сказала мать Винника Вера.

По ее словам, еще одной проблемой стало то, что нет возможности отправить Виннику деньги. А побывавшие в этой тюрьме рассказали, что кормят там очень скудно: утром геркулесовая каша, днем два кусочка хлеба с арахисовым маслом и вечером макароны или рис. В данный момент батюшка из церкви в Вашингтоне выслал ему денег, Александр сможет хотя бы держать связь с близкими и заказать еду, хотя заказать можно только доширак или какие-то сладости, передает РИА «Новости».

Мать россиянина добавила, что в небольшой камере сидят 25 человек, один раз в день выводят на прогулку на час. При этом Винник ходит в кандалах на руках, ногах и даже на поясе, «как в Средневековье».

Кроме того, надсмотрщики не выдают ни книг, ни газет, отобрали крестик, забрали молитвослов. «Посольство передавало ему газеты, но их отправили обратно. Ничего у него, никаких книг. Даже иконки, которые были на бумаге, и те забрали», – рассказала женщина.

Мать Винника выразила надежду, что российское правительство найдет возможность вернуть ее сына. Она написала письмо на имя российского лидера Владимира Путина, на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова. «Может, его вернут по каким-то гуманитарным основаниям или по обмену», – заключила она.

В августе Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем. Он был фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм вывезен из Европы в Сан-Франциско.

Винник находится в заключении пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.

В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник остается в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США. Однако ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.

Ранее США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника из Франции.