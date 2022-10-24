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Мать россиянина Винника пожаловалась на ужасающие условия содержания в тюрьме США
Мать россиянина Александра Винника рассказала, что в тесной камере в США находятся 25 человек, питание плохое
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Россиянина Александра Винника содержат в американской тюрьме в ужасающих условиях: в тесной камере находятся 25 человек, кормят плохо, надзиратели отобрали крестик и молитвослов, книг и газет нет, сказала мать Винника Вера.
По ее словам, еще одной проблемой стало то, что нет возможности отправить Виннику деньги. А побывавшие в этой тюрьме рассказали, что кормят там очень скудно: утром геркулесовая каша, днем два кусочка хлеба с арахисовым маслом и вечером макароны или рис. В данный момент батюшка из церкви в Вашингтоне выслал ему денег, Александр сможет хотя бы держать связь с близкими и заказать еду, хотя заказать можно только доширак или какие-то сладости, передает РИА «Новости».
Мать россиянина добавила, что в небольшой камере сидят 25 человек, один раз в день выводят на прогулку на час. При этом Винник ходит в кандалах на руках, ногах и даже на поясе, «как в Средневековье».
Кроме того, надсмотрщики не выдают ни книг, ни газет, отобрали крестик, забрали молитвослов. «Посольство передавало ему газеты, но их отправили обратно. Ничего у него, никаких книг. Даже иконки, которые были на бумаге, и те забрали», – рассказала женщина.
Мать Винника выразила надежду, что российское правительство найдет возможность вернуть ее сына. Она написала письмо на имя российского лидера Владимира Путина, на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова. «Может, его вернут по каким-то гуманитарным основаниям или по обмену», – заключила она.
В августе Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем. Он был фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм вывезен из Европы в Сан-Франциско.
Винник находится в заключении пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник остается в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США. Однако ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.
Ранее США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника из Франции.
Командир дивизии США допустил ввод американских войск на Украину
CBS News: Командир дивизии США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины в случае эскалации
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Командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО вопреки уверениям Белого дома, сообщил телеканал CBS News.
Как отмечается в публикации, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США была размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что командир «Кричащих орлов» несколько раз сообщил телеканалу, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины.
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих, размещенную на территории Румынии.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
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В МИД объяснили необходимость разговора министров обороны России и США
Дипломат Гаврилов: Вашингтон инициировал разговор министров обороны России и США для исключения рисков и случайностей
Состоявшийся по инициативе Вашингтона разговор министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина был необходим для устранения недопонимания и исключения рисков, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Отвечая на вопрос о целях разговора Шойгу и Остина, Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» указал на необходимость устранить недопонимание между Россией и США, чтобы не было случайностей. По его словам, российская и американская стороны работали над предотвращением инцидентов на море, в воздушном пространстве над кораблями и в более глобальном – ядерном аспекте. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил важность этих контактов и того, что американцы сделали первый шаг в этом направлении, передает ТАСС.
Ранее в пятницу в российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу обсудил с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Накануне российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии, однако Москва и Вашингтон обречены на разговоры о стратегической стабильности.
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В США сообщили о появляющихся проблемах в отношениях с Украиной
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Интересы США и Украины перестали совпадать, так как Киев хочет продолжить военный конфликт с Россией, заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
Он отметил, что планы Зеленского контролировать любой ценой Крым и Донбасс приводят лишь к продолжению конфликта, а также сильнее втягивает в него США. Хотя исторически регионе не входит в интересы страны.
«Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что происходящее приведет к тому, что между США и Украиной пошатнутся отношения, поскольку разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.
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Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США
Минобороны: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Остином
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, в пятницу прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и актуальные проблемы международной безопасности, передает ТАСС.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил с председателем КНШ ВС США Марком Милли ситуацию на Украине.
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Вучич назвал приближением к «идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии
Президент Сербии Вучич назвал приближением к «идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии
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Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, считает президент Сербии Александар Вучич.
Выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии он подчеркнул, что «мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании», его выступление вело агентство TANJUG.
«Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире, а это 101-я воздушно-десантная дивизия, привезли ее в Румынию (и разместили) в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет. Вам ясно, что здесь нет никаких уступок, и мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране», – сказал Вучич, сообщает ТАСС.
Командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил летом в Румынии на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявляют о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс заявил, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».
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В России оценили планы Конгресса США выделить Украине 50 млрд долларов
Политолог Дудаков: Демпартия США пытается обезопасить транши для войны на Украине
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Демпартии США важно не разозлить избирателей до выборов и обезопасить транши для Украины после выборов. Поэтому закон о выделении 50 млрд долларов для Украины может быть принят в период между выборами в ноябре и новой сессией Конгресса, которая состоится в начале января, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков.
«Истеблишмент Демпартии опасается, что после выборов в Конгресс могут начаться проблемы с выделением новых траншей Украине», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что ранее в СМИ появились сообщения о перспективе снижения помощи Украине в случае победы республиканцев.
«Если демократы проигрывают на выборах и теряют большинство как минимум в одной палате, они будут вынуждены договариваться с республиканцами, идти на компромиссы для того, чтобы выделить очередной транш Украине», – пояснил собеседник.
При этом после выборов, назначенных на 8 ноября, у демократов будет полтора месяца – короткий период до начала работы новой сессии Конгресса. Этот период продлится до 3 января, и Демпартия в это время будет сохранять большинство. «Поэтому они намерены выделить 50 млрд долларов в декабре», – указал Дудаков. Отметим, что эта сумма равна примерно половине ВВП Украины.
При этом демократы хотят рассмотреть закон о выделении средств Украине после выборов, чтобы не усугубить настроения среди избирателей. «В США очень много экономических проблем. Выделение такой крупной суммы может еще больше ударить по демократам. Поэтому они хотят дождаться выборов, чтобы не злить избирателей, и лишь затем принять решение о выделении средств», – объяснил американист.
Дудаков полагает, что США могут выделить Украине больше денег и на больший период. «Но даже сумма в 50 млрд на год вызовет серьезное недовольство не только в обществе, но и в Конгрессе», – считает собеседник. Он напоминает, что с начала спецоперации Конгресс США одобрил выделение Украине «помощи» на 65 млрд долларов.
«Цель демократов сейчас – хотя бы на год обезопасить транши Украине, чтобы продолжать накачивать ВСУ оружием. Вероятно, они допускают, что спустя год украинский кризис в целом или его острая фаза могут закончиться. Если же этого не случится, демократам, как я и отмечал, придется договариваться с республиканцами к концу 2023 года», – заметил Дудаков.
При этом Дудаков допускает, что инициатива демократов может быть и вовсе не реализована. «Во-первых, выделение средств Украине будет очень непопулярным решением. Очевидно, что немало законодателей будут голосовать против. Во-вторых, надо понимать, что у демократов – помимо украинского билля – будет огромное количество законов по внутренней повестке, которые они будут пытаться принять, чтобы успеть что-нибудь дореформировать в американском обществе. Демократы будут пытаться сделать все, чтобы закон прошел, но есть подводные камни, которые могут этому помешать», – заключил политолог.
Напомним, конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов. Предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. «Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – цитирует телеканал заявление одного из сенаторов-республиканцев.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи. Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что экономия госрасходов – главный предвыборный лозунг республиканцев. В случае их победы на выборах полностью финансовый поток помощи ВСУ, конечно, не прервется, но ее сокращение вполне реально. Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине.
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В Совфеде призвали бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
Сенатор Долгов призвал бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
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С учетом статуса России в ООН и наших взносов, Москва вправе рассчитывать на качественную работу организации. В противном случае ООН ждет судьба Лиги наций, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор, бывший зампостпреда России в ООН Константин Долгов. Ранее Россия осудила тиражирование представителями всемирной организации «оголтелых фейков».
«Многие чиновники ООН, в том числе на самом высоком уровне, в последнее время себя серьезно дискредитировали. Эта тенденция прослеживалась всегда – там довольно плотное засилье представителей западных стран, Великобритании и США в частности. Порой складывалось впечатление, что ряд стран работает на эти правительства, а не на международную организацию», – рассказал бывший заместитель постпреда РФ в ООН, сенатор Константин Долгов.
«Сейчас тенденция только усилилась. Это видно на примере миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и «зерновой сделки», где гарантом ее реализации должна была стать именно ООН. Последнее заявление спецпредставителя организации о сексуальном насилии и вовсе возмутительное. Таких фейков в последнее время становится все больше», – продолжил он.
«Я лично Прамилу Паттен не знаю, но оперировать такой ложью просто недопустимо. При этом она ничего не сказала по поводу издевательств и убийств гражданского населения украинскими боевиками. И этот человек фактически получает зарплату из нашего кармана, потому что большая ее часть – взносы России. Об этом было бы неплохо напомнить таким «горе-ооновцам». Мы вправе ожидать от них нормальной работы согласно уставу организации», – возмутился собеседник.
Сенатор напомнил, что у России есть несколько вариантов реакции на подобное тиражирование фейков. «Помимо непосредственного осуждения, мы имеем право потребовать и ее отставки, и других запятнавших свою репутацию чиновников ООН. Но вынужден признать, что в таком представителе секретариата ООН заинтересован целый ряд западных стран, которые воюют с нами руками украинцев», – замечает Долгов.
«Нам придется столкнуться с серьезным сопротивлением. И вероятность того, что отставка состоится, минимальна. Но пробовать надо. Кроме того, с такими представителями надо полностью прекращать всякое общение и контакты, их надо просто бойкотировать. Если же организация не одумается, мы можем подумать о более серьезных шагах со своей стороны», – уверен бывший зампостпред РФ в ООН.
«Есть прекрасный исторический пример Лиги наций, которая начала обслуживать интересы небольшой кучки западных государств, потеряла свою актуальность и почила в бозе. И если такая позиция со стороны ООН будет сохраняться, если организация окончательно перестанет выполнять свои непосредственные функции, то смысла в ней просто не будет. Мы пока еще не в этой точке, но постепенное вырождение ООН уже началось», – утверждает сенатор.
«И активную роль в этом процессе играют США, которые не стесняются открыто «выкручивать руки» представителям ряда стран. Проявилось это на примере голосования по непризнанию результатов референдумов на новых территориях России. Я в свое время также видел, как американцы в буквальном смысле шантажируют и угрожают представителям других государств прямо в зале Генассамблеи», – заключил Долгов.
Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что Россия считает недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН граничащих с абсурдом, непроверенных, а подчас и оголтелых «фейков», таких как недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы сексуальных преступлениях со стороны российских военных.
Озвучивание таких ничем не подкрепленных заявлений ставит под сомнение уровень экспертизы служащих ООН, полагает он. Стржижовский также заявил о беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России и других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию, тогда как «неугодные российские СМИ» подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, запугиванию, заморозке банковских счетов, давлению со стороны спецслужб, диффамации, а журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения.
По словам пресс-секретаря, окончательно раскрыли свою истинную суть западные, в первую очередь американские, IT-гиганты. Стржижовский уточнил, что руководство некоторых из них, в частности корпорации «Meta*»*, «не постеснялось открыто признаться в непосредственном вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы».
Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что для дискредитации российской армии использовали «Виагру».
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Экс-советника Трампа приговорили к тюремному заключению
Суд в США приговорил экс-советника Трампа Бэннона к 4 месяцам тюрьмы
Американский суд приговорил Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюрьмы из-за неуважения к Конгрессу, это произошло после отказа давать показания по поводу штурма Капитолия.
Также Бэннону предстоит выплатить штраф в размере 6,5 тыс. долларов. Бэннона считают главным идеологом президентства Трампа. Ранее он попал под суд, отказавшись явиться по повестке в рамках дела о событиях 6 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала NBC.
Напомним, в начале января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.
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Экс-глава ЦРУ не исключил участия сил под руководство США в конфликте на Украине
Бывший директор ЦРУ Петреус не исключил участия сил под руководством США в конфликте на Украине
Экс-директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус не исключил того, что многонациональный контингент под руководством США примет участие в конфликте на Украине.
Он добавил, что нападение на одного из членов альянса выступит для НАТО «красной линией», что повлечет за собой активное вмешательство с его стороны.
«США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», – добавил Петреус в интервью изданию Express, передает РИА «Новости».
Ранее командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО.
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Киев потребовал санкций к России на фоне данных об украинской «грязной бомбе»
Зеленский ответил на сообщения об украинской «грязной бомбе» призывом усилить поддержку Украины и санкции против России
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Комментируя сообщения о том, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой», президент страны Владимир Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям и к усилению поддержки Украины.
«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, мир должен «максимально жестко отреагировать» на угрозы, которые якобы исходят от России, и на «очередное поднятие ставок». Как заявил Зеленский, «угрозы» со стороны России являются поводом для санкций и усиления поддержки Украины, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе» и шаги по укреплению украинской ПВО. Кулеба объявил сообщения о «грязной бомбе» дезинформацией и «предлогом для проведения операции под ложным флагом».
Как сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Блинкен в ответ заверил, что США «отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», передает ТАСС.
Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. Он заявил: «Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас». Также Киев потребовал соблюдения пункта Будапештского меморандума об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия.
Напомним, Шойгу заявил об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы». Сообщалось, что Киев немерен устроить на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
В США признали обратный эффект антироссийских санкций
NYP: Антироссийские санкции провалились и обернулись против Запада
Введенные США и Евросоюзом санкции против России провалились: рубль стал крепче, чем был до конфликта, а российский военный бюджет вырос благодаря высоким ценам на энергоносители, заявил обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон.
Журналист написал в New York Post, что санкции не сработали из-за резко возросших цен на энергоносители, основные статьи экспорта России – это нефть и газ, поэтому страна заработала больше денег, чем в предыдущем году.
Пилкингтон также отметил, что рубль вырос на 23% по отношению к доллару, несмотря на то, что президент США Джо Байден обещал обрушить валюту. Кроме того, провалилась идея о запрете покупок российского газа и нефти, потому что Москва договорилась с Китаем и Индией, передает РИА «Новости».
Обозреватель считает ироничным то, что, пока американцы и европейцы страдают от энергетического кризиса, Китай и Индия покупают энергоносители со скидкой, и призвал любыми средствами снизить цены на энергоносители.
Ранее британская газета The Guardian написала, что развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал еще сильнее.
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Пентагон рассказал о переговорах с Шойгу
Глава Пентагона Остин заявил Шойгу о важности двусторонних контактов
В ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и главы Минобороны России Сергея Шойгу американская сторона указала на важность двусторонних контактов, сообщил пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
Райдер сообщил, что беседа состоялась в воскресенье после того, как Шойгу «запросил повторный разговор». Как утверждается в сообщении Пентагона, Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации». При этом глава военного ведомства США «подтвердил ценность дальнейших контактов» в связи с российской спецоперацией на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Шойгу и Остином второй раз за три дня обсудили ситуацию на Украине. Переговоры в пятницу проводились по инициативе американской стороны. Кроме того, в разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом Шойгу высказал обеспокоенность по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Маск посоветовал не ждать симпатий к Западу от следующего президента России
Маск счел маловероятным, что следующий президент России будет прозападным
Американский предприниматель Илон Маск назвал ошибочными предположения о том, что новый президент России, который придет на смену Владимиру Путину, будет «более склонен к миру и западной философии».
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Маск написал, что считает такой сценарий маловероятным. «Кремль – это не Олимпиада для славных парней», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, бывший советник главы Белого дома Джон Болтон ранее заявил, что глава Российского государства станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины. В Кремле подчеркивали, что безопасность президента Путина обеспечивается на должном уровне. Кроме того, там отметили, что упражнения западных лидеров в ядерной риторике являются пагубной и провокационной практикой.
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона
Министр обороны России Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона Остином
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает российское военное ведомство.
Разговор состоялся в воскресенье. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы» министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.
Также сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
В США назвали ошибку Белого дома в конфликте на Украине
Обозреватель American Thinker назвал ошибку Белого дома в конфликте на Украине
Демократическая партия поспособствовала тому, что США оказались втянуты в долгий и дорогостоящий конфликт на Украине, который закончился бы раньше, если бы Вашингтон не помогал Киеву в его желании вступить в НАТО, заявил обозреватель American Thinker Фрэнк Либерато.
«Если бы украинцы встали перед выбором отказаться от НАТО или продолжить конфликт, то очевидно, какой вариант стал бы фаворитом. Мы могли уже давно забыть об украинском кризисе, если бы не давление на режим Зеленского извне», – передает РИА «Новости» со ссылкой на автора статьи.
Вместо прекращения конфликта власти США продолжают тратить на Украину млрд долларов, что не имеет законного обоснования с точки зрения интересов Вашингтона.
Ранее сообщалось, что интересы США и Украины перестали совпадать, так как Киев хочет продолжить военный конфликт с Россией.