Дело Винника во Франции закрыли

Россиянин Александр Винник освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции и будет передан этой стране, сообщил французский адвокат Фредерик Бело.

«Суд Парижа сегодня освободил Винника в рамках дела об экстрадиции в США. Александр Винник освобожден в рамках этого дела. Однако есть другое дело – о его экстрадиции в Грецию. В рамках запроса греческих властей и договоренностей между Францией и Грецией Винник будет вновь заключен под стражу», – передает РИА «Новости» слова адвоката после оглашения решения суда.

По словам адвоката, Винник будет экстрадирован из Франции в Грецию, возможно, уже в четверг.

«Александр Винник, скорее всего, уже сегодня будет передан Греции. В сопровождении французских полицейских и, вероятно, представителей Интерпола его посадят на самолет в Грецию», – сообщил адвокат.

Ранее в четверг Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции Винника и окончании дела в отношении россиянина на территории Франции.

«В связи с просьбой США отозвать их запрос об экстрадиции суд вынес решение об утверждении этой просьбы и о вашем освобождении», – заявила председатель суда, обращаясь к Виннику.

Винник находится в заключении пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.

В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник остается в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США. Однако ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.

Ранее США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника из Франции.