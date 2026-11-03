Казахстан восстановил прокачку нефти по трубопроводу Атырау – Самара

Прокачка нефти из Казахстана по трубопроводу Атырау – Самара возобновилась

Tекст: Ольга Иванова

Транспортировка топлива была прервана в понедельник, однако сейчас она осуществляется в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

«По состоянию на 3 ноября 2026 года транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара осуществляется в штатном режиме. После технического обследования прокачка была возобновлена», – сообщили в ведомстве.

В понедельник вечером в министерстве отмечали, что прокачку пришлось приостановить из-за атак беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила о временной приостановке транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара после атаки беспилотников.

Украина вопреки требованию президента США Дональда Трампа возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

В пятницу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух мужчин в результате атаки украинских беспилотников на регион.