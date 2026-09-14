Правительство ввело временный запрет на экспорт серной кислоты из России

Tекст: Валерия Городецкая

Правительство установило ограничение на вывоз серной кислоты до 31 декабря 2026 года, передает РИА «Новости». Соответствующие изменения внесены в правительственное постановление от 9 марта 2022 года, регламентирующее перечень запрещенных к экспорту товаров.

«Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно вывоз за пределы Российской Федерации отдельных видов химических веществ по перечню согласно приложению № 4 осуществляется по решению председателя правительства Российской Федерации, или первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, или заместителя председателя правительства Российской Федерации... на основании предложений Министерства промышленности и торговли», – указано в документе.

Согласно нововведениям, список химических веществ с ограниченным экспортом пополнился позицией «серная кислота». При этом сохраняется возможность вывоза вещества в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений. Кроме того, исключение сделано для обеспечения деятельности российских организаций, работающих на архипелаге Шпицберген.

Весной напряженность в Персидском заливе спровоцировала масштабные перебои в глобальных поставках серной кислоты.

В конце прошлого года правительство России временно запретило вывоз из страны технической серы.

Ранее Минпромторг допускал возможность введения ограничений на экспорт стратегического сырья.