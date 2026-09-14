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Правительство ввело временный запрет на экспорт серной кислоты из России
Кабинет министров России ввел временные ограничения на вывоз серной кислоты за пределы страны, которые будут действовать до конца 2026 года.
Правительство установило ограничение на вывоз серной кислоты до 31 декабря 2026 года, передает РИА «Новости». Соответствующие изменения внесены в правительственное постановление от 9 марта 2022 года, регламентирующее перечень запрещенных к экспорту товаров.
«Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно вывоз за пределы Российской Федерации отдельных видов химических веществ по перечню согласно приложению № 4 осуществляется по решению председателя правительства Российской Федерации, или первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, или заместителя председателя правительства Российской Федерации... на основании предложений Министерства промышленности и торговли», – указано в документе.
Согласно нововведениям, список химических веществ с ограниченным экспортом пополнился позицией «серная кислота». При этом сохраняется возможность вывоза вещества в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений. Кроме того, исключение сделано для обеспечения деятельности российских организаций, работающих на архипелаге Шпицберген.
Весной напряженность в Персидском заливе спровоцировала масштабные перебои в глобальных поставках серной кислоты.
В конце прошлого года правительство России временно запретило вывоз из страны технической серы.
Ранее Минпромторг допускал возможность введения ограничений на экспорт стратегического сырья.