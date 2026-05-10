Обострение на Ближнем Востоке вызвало дефицит серной кислоты

WSJ: Кризис вокруг Ирана взвинтил мировые цены на серную кислоту

Tекст: Антон Антонов

Значительная доля этого вещества традиционно поступает с нефтеперерабатывающих предприятий стран Персидского залива. Химикат критически важен для производства удобрений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

«Война в Персидском заливе и новые китайские ограничения на экспорт привели к резкому росту цен на серную кислоту и вызвали опасения по поводу доступности химического вещества, от которого зависит мир в производстве продуктов питания, металла, бумаги, компьютерных чипов и чистой воды», – говорится в публикации.

Глава компании Acuity Commodities Фреда Гордон пояснила, что угроза дефицита на рынке удобрений заставила Китай, являющийся крупнейшим производителем кислоты, ввести экспортные ограничения. Это решение дополнительно подстегнуло рост цен и усугубило нехватку сырья. По оценке эксперта агентства Argus Сары Марло, от сокращения китайских поставок сильнее всего могут пострадать экономики Чили и Индонезии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте уже сообщалось о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поставки серной кислоты. Кроме того, в Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия.