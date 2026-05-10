Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
FT сообщила о возобновлении попыток Берлина купить ракеты Tomahawk
Германия возобновляет попытки купить американские крылатые ракеты Tomahawk, власти ФРГ также надеются приобрести пусковые установки Typhon, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Германия возобновила попытки закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Правительство ФРГ рассчитывает, что сможет убедить администрацию президента США Дональда Трампа одобрить продажу этих вооружений. По словам неназванных источников, Берлин готов повысить цену, чтобы гарантировать сделку.
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус планирует поездку в Вашингтон для обсуждения деталей сделки с руководством Пентагона. Однако точные сроки визита будут зависеть от возможности организации встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключал изменений в вопросе поставок ракет, отметив, что не рассчитывает на немедленную сделку, но ситуация может измениться.
В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии уже объявляли о планах по размещению с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия, включая Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковое оружие, на территории ФРГ. Президент России Владимир Путин заявлял, что развертывание этих вооружений приведет к отказу России от моратория на размещение ударных средств средней и меньшей дальности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить решение о размещении ракет Tomahawk в Германии. Дональд Трамп намерен вывести обслуживающих пусковые установки Typhon американских военнослужащих из ФРГ. Представители НАТО признали острую нехватку дальнобойных вооружений у европейских стран.