Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование части Тихого океана

ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование над морями АТР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая вновь провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Министерстве обороны России заявили ТАСС, что данное мероприятие проходит в соответствии с планом военного сотрудничества на 2025 год и не создает угрозы другим государствам.

В воздушном патрулировании участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС российской стороны и стратегические бомбардировщики Хун-6К китайских ВВС. Они пролетели над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. Общая продолжительность совместного патрулирования составила около восьми часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пограничные службы Китая, России и Монголии провели первые в истории совместные учения.

А в августе Военно-морские силы России и Китая начали совместное патрулирование в Японском море. Напомним, Россия и Китай ежегодно проводят совместные военно-морские патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия сосредоточена на развитии тесного военного сотрудничества с Китаем для усиления глобальной и региональной стабильности, отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе визита в Пекин.



