Владелец Global Spirits отверг обвинения в финансировании ВСУ

Владелец Global Spirits Черняк отверг обвинения в финансировании ВСУ на 1,3 млрд рублей

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, не признал вину в финансировании Вооруженных сил Украины и националистических подразделений на 1,3 млрд рублей. Его адвокат заявил, что Черняк оказывал помощь мирным жителям и украинским беженцам, а не участвует в поддержке военных.

По словам стороны защиты, в материалах дела отсутствуют доказательства, которые могли бы оправдать избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Черняка подчеркнул, что каждый тезис обвинения противоречив и не подтверждается представленными доказательствами. Он также добавил, что следствие не представило фактов, указывающих на преступные действия Черняка.

Защита утверждает, что вместо финансирования военных Черняк оказывал личную помощь гражданам Украины. Он занимался поставками детского питания, сухих смесей, консервов и лекарств, а также организовывал хостелы для украинских переселенцев в Польше.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits обвиняется в финансировании ВСУ на сумму свыше 1,3 млрд рублей, полученных от прибыли в России.