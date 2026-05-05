Марочко рассказал, как радикал ВСУ застрелил польского наемника из-за УПА
Военнослужащий ВСУ в начале мая убил 27-летнего польского наемника во время нетрезвого спора, связанного с историей экстремистской и запрещенной в России УПА* и событиями на Волыни в 1943 году, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По данным его агентурного источника, в начале мая между украинским националистом и польским наемником произошел конфликт во время распития спиртных напитков об исторических событиях на Волыни в 1943 году.
«Поляк попытался упрекнуть украинского националиста в том, что УПА* застрелили его прадеда, на что боевик направил на него штатное оружие и произвел несколько выстрелов, в результате чего гражданин Польши получил ранения несовместимые с жизнью», – рассказал он ТАСС.
Марочко уточнил, что убитому польскому наемнику было 27 лет и он подписал контракт с ВСУ в конце 2025 года. Украинский радикал задержан, ведется следствие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в апреле вступили в перестрелку со своими наемниками под Купянском. Мать колумбийского наемника раскрыла обман с зарплатами в ВСУ.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ