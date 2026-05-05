Tекст: Катерина Туманова

По данным его агентурного источника, в начале мая между украинским националистом и польским наемником произошел конфликт во время распития спиртных напитков об исторических событиях на Волыни в 1943 году.

«Поляк попытался упрекнуть украинского националиста в том, что УПА* застрелили его прадеда, на что боевик направил на него штатное оружие и произвел несколько выстрелов, в результате чего гражданин Польши получил ранения несовместимые с жизнью», – рассказал он ТАСС.

Марочко уточнил, что убитому польскому наемнику было 27 лет и он подписал контракт с ВСУ в конце 2025 года. Украинский радикал задержан, ведется следствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в апреле вступили в перестрелку со своими наемниками под Купянском. Мать колумбийского наемника раскрыла обман с зарплатами в ВСУ.