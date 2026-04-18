Российский разработчик представил самозатягивающуюся противодроновую сеть

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дорофеев рассказал, что в России разработана новая противодроновая сеть «Дарвин-Z», способная самозатягивать прорывы после взрыва благодаря уникальной геометрии ячеек, передает РИА «Новости». Сеть выполнена из полипропилена и весит 40 граммов на квадратный метр.

По словам Дорофеева, ячейки выполнены в форме латинской буквы Z, что позволяет полотну «сползаться» после подрыва дрона, сокращая пробитую площадь на 50%. «Когда дрон подрывается на полотне, конструкция не разрывается вхлам, а именно сползает – соседние ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру», – подчеркнул он.

Гендиректор объяснил, что сеть поставляется уже в виде готового полотна, что значительно сокращает время монтажа и избавляет бойцов от необходимости сшивать отдельные сегменты, как это было с рыбацкими сетями. Такой подход делает систему более надежной и практичной при работе на передовой.

Конструкция оснащена монтажно-силовыми ячейками по краям и основным участкам, которые при натяжении формируют жесткие прожилки, заменяя сложную систему тросов. Дорофеев добавил, что для установки сети можно использовать любые подручные материалы: от металлических профилей до деревянных кольев.

