    Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    18 апреля 2026, 08:51 • Новости дня

    Российский разработчик представил самозатягивающуюся противодроновую сеть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России разработана уникальная противодроновая сеть «Дарвин-Z», способная самозатягивать прорывы после взрыва благодаря Z-образной геометрии ячеек, сообщил гендиректор компании-разработчика «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.

    Дорофеев рассказал, что в России разработана новая противодроновая сеть «Дарвин-Z», способная самозатягивать прорывы после взрыва благодаря уникальной геометрии ячеек, передает РИА «Новости». Сеть выполнена из полипропилена и весит 40 граммов на квадратный метр.

    По словам Дорофеева, ячейки выполнены в форме латинской буквы Z, что позволяет полотну «сползаться» после подрыва дрона, сокращая пробитую площадь на 50%. «Когда дрон подрывается на полотне, конструкция не разрывается вхлам, а именно сползает – соседние ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру», – подчеркнул он.

    Гендиректор объяснил, что сеть поставляется уже в виде готового полотна, что значительно сокращает время монтажа и избавляет бойцов от необходимости сшивать отдельные сегменты, как это было с рыбацкими сетями. Такой подход делает систему более надежной и практичной при работе на передовой.

    Конструкция оснащена монтажно-силовыми ячейками по краям и основным участкам, которые при натяжении формируют жесткие прожилки, заменяя сложную систему тросов. Дорофеев добавил, что для установки сети можно использовать любые подручные материалы: от металлических профилей до деревянных кольев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне спецоперации начали применять противодроновую сеть «Дарвин 3М».

    Военные из группировки «Юг» поймали сетями 560 беспилотников ВСУ.

    Российские Вооруженные силы задействовали новые средства борьбы с украинскими аппаратами.

    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    16 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    Tекст: Ольга Иванова

    Чешское внешнеполитическое ведомство затребовало разъяснений от дипломатического представителя Москвы после обнародования перечня европейских предприятий, выпускающих беспилотные летательные аппараты.

    Глава министерства иностранных дел республики Петр Мацинка пригласил российского дипломата для беседы, передает URA.RU. Причиной такого шага стала недавняя публикация Министерством обороны России подробного списка производителей дронов в европейских государствах.

    «В связи с докладом Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В среду Минобороны РФ назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России.


    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    15 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны «Герань» могли попасть в распоряжение ВСУ практически без повреждений из-за прочного стеклопластикового корпуса и массового применения, сообщили СМИ.

    В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает передает Lenta.ru

    Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

    В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

    Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

    Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

    Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

    Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

    Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    17 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Россия получила право размещать военных в Индии
    Tекст: Ольга Иванова

    Новый договор между Москвой и Дели установил лимиты на совместное размещение кораблей, военных самолетов и личного состава и упростил порядок согласования визитов.

    В рамках действующего соглашения об укреплении военного сотрудничества Россия и Индия могут обмениваться крупными контингентами, передает «Интерфакс». Как отмечается в опубликованном документе: «В рамках настоящего соглашения, если стороны не договорились об ином, на территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более: пяти военных кораблей государства направляющей стороны; десяти военных воздушных судов государства направляющей стороны; трех тыс. человек личного состава воинских формирований государства».

    Военнослужащие могут направляться за рубеж для проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий катастроф. Для полетов авиации требуется подать дипломатический запрос минимум за 14 дней до использования воздушного пространства и аэродромов. Заход кораблей в порты также строго регламентирован и возможен только после аналогичного предварительного уведомления.

    Командир иностранного судна обязан предупредить местного старшего морского начальника о выходе из порта не позднее чем за сутки до отплытия. Само соглашение рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления на такие же периоды. Это произойдет, если ни одна из сторон не заявит о разрыве договора за полгода до истечения срока.

    Документ подписали в Москве 18 февраля 2025 года, а в декабре его ратифицировал российский парламент. Президент Владимир Путин утвердил закон 15 декабря того же года. Договор, призванный упростить логистику флотов и авиации двух стран, официально вступил в силу 12 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Дели 18 февраля 2025 года подписали соглашение о взаимном порядке отправки воинских формирований, военных кораблей и самолетов.

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации этого межправительственного соглашения, предусматривающего упрощенный порядок отправки военных, кораблей и самолетов для совместных учений и гуманитарных миссий.

    Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в области совместных военных учений, включая маневры Indra, Avia Indra и Indra Navy.

    17 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Ростех передал Минобороны новую партию передовых истребителей Су-35С

    Tекст: Мария Иванова

    Российская армия получила очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++, признанных мировыми рекордсменами по количеству перехваченных воздушных целей.

    Российская армия получила очередные многофункциональные самолеты от Объединенной авиастроительной корпорации, сообщает Ростех.

    Перед отправкой техника прошла строгую проверку и тестирование военными летчиками, которые высоко оценили удобство и безотказность машин.

    «Эти истребители сегодня – самые результативные современные боевые машины в мире, рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника», – заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

    Он добавил, что высокая оценка пилотов является лучшим подтверждением качества техники.

    Су-35С предназначены для широкого спектра задач, включая перехват дальних целей, прикрытие ударных групп и уничтожение беспилотников. Истребители способны вести разведку и наносить высокоточные удары по наземным и надводным объектам глубоко за линией фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце года госкорпорация «Ростех» завершила плановые поставки истребителей Су-35С.

    Перед отправкой в войска все переданные самолеты успешно прошли необходимые наземные и летные заводские испытания.

    В зоне специальной военной операции эти многоцелевые машины эффективно поражают воздушные и наземные цели противника.

    15 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на опыт Киева в «блокаде Черного моря». Однако он отметил, что таких просьб от Вашингтона пока не поступало.

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь своего государства в разблокировке Ормузского пролива, передает Spiegel.

    По его словам, у Украины есть необходимый опыт, который якобы был получен в ходе операций в Черном море. Зеленский заявил: «Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать, у нас уже есть опыт по блокаде Черного моря». Но Зеленский также отметил, что США пока не обращались к Украине с подобным запросом.

    Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что конфликт с Ираном отвлекает внимание США от поддержки Киева и поставок оружия.

    Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по-прежнему считает необходимым для США прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    16 апреля 2026, 07:29 • Новости дня
    Индонезия отказалась от новых закупок истребителей Rafale

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Индонезии сообщило об отсутствии решений по дополнительной закупке французских истребителей Rafale, несмотря на прошедшие переговоры с Францией.

    Власти Индонезии не планируют размещать новые заказы на французские истребители Rafale, несмотря на слухи после встречи президента страны Прабово Субианто с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости». Представитель министерства обороны Индонезии Рико Рикардо заявил порталу Jakarta Globe: «На данный момент решения о приобретении дополнительных Rafale не принято. Правительство все еще изучает этот вопрос».

    По данным ведомства, переговоры между лидерами Индонезии и Франции носили общий характер и касались вопросов военного сотрудничества и развития оборонной промышленности, без обсуждения новых контрактов на закупку авиационной техники.

    Ранее, в 2022 году, Индонезия подписала контракт на поставку 42 истребителей Rafale на сумму 8,1 млрд долларов. Первая партия из трех самолетов уже прибыла в страну в январе, следующую ожидают в начале мая.

    В контракте предусмотрено обучение пилотов, логистическая поддержка, а также создание учебного центра с современными тренажерами. Индонезия продолжает модернизировать свои вооруженные силы: оборонный бюджет на 2026 год составляет 337 трлн рупий (около 19,7 млрд долларов), кроме того, ранее сообщалось о планах приобрести 48 истребителей KAAN у Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Джакарта под давлением США отменила сделку по покупке 11 российских истребителей Су-35.

    В свою очередь Индия одобрила закупку 26 палубных самолетов Rafale Marine у Франции.

    Позже Нью-Дели рассмотрел вопрос о приобретении еще 114 французских истребителей.

    16 апреля 2026, 14:05 • Новости дня
    USNI News сообщил о рекордном боевом дежурстве авианосца США USS Gerald R. Ford

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский авианосец USS Gerald R. Ford, участвовавший в операциях в Венесуэле и Иране, побил рекорд по продолжительности пребывания на боевом дежурстве, установленный после окончания войны во Вьетнаме в 1975 году, сообщил портал Военно-морского института США USNI News.

    Американский авианосец USS Gerald R. Ford установил новый рекорд по длительности боевого дежурства за последние 50 лет, передает ТАСС со ссылкой на портал Военно-морского института США USNI News.

    Развертывание корабля длится уже 295 дней, что превысило предыдущий рекорд в 294 дня, установленный USS Abraham Lincoln в начале пандемии COVID-19.

    Авианосец вышел с военно-морской базы Норфолк в Вирджинии 24 июня 2025 года, после чего сначала отправился в Европу, затем в Карибское море для участия в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В феврале его перебросили на Ближний Восток, а сейчас он находится в Восточном Средиземноморье, где проходит ремонт после пожара на борту. Ожидается, что развертывание может продлиться до мая.

    Пожар на USS Gerald R. Ford произошел 12 марта, когда корабль находился в Красном море и участвовал в операции против Ирана. После этого авианосец был направлен на греческий остров Крит и затем в порт Сплит на побережье Хорватии для технического обслуживания, сообщили в Министерстве обороны Сербии.

    В Военно-морском институте США подчеркнули, что в их статистике учитываются только периоды выполнения задач национального масштаба, без учебных походов и карантинов. Например, зафиксированный там 341-дневный поход USS Nimitz включал в себя и длительную береговую изоляцию, которая не входит в официальный боевой учет.

    USS Gerald R. Ford был введен в строй в мае 2017 года с опозданием в несколько лет. Это самый дорогой корабль в истории американского флота – его строительство обошлось бюджету США в 13,2 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж американского авианосца USS Gerald Ford более суток тушил возникший на судне пожар.

    После ремонта на Крите боевой корабль прибыл на якорную стоянку в хорватский Сплит.

    Эксперты Пентагона обнаружили на самом дорогом корабле ВМС США ряд значительных неисправностей.

    15 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Концерн «Калашников» досрочно вооружил иностранного заказчика автоматами АК-203

    Tекст: Мария Иванова

    Российские оружейники с опережением графика выполнили экспортный контракт на 2026 год, передав зарубежному клиенту крупную партию модернизированных автоматов АК-203.

    Производитель стрелкового оружия передал зарубежному клиенту крупную партию автоматов АК-203 калибра 7,62 миллиметра, сообщает Telegram-канал концерна. Обязательства по контракту полностью выполнены.

    Улучшенная версия модели АК-103 сохранила традиционную надежность и простоту обслуживания. Оружие оснастили планками Пикатинни для установки дополнительного оборудования при ограниченной видимости. Регулируемый приклад и продуманная эргономика позволяют эффективно применять автомат в разнообразном снаряжении.

    Экспорт автоматов 200-й серии ведется с 2020 года. С начала специальной военной операции интерес иностранных заказчиков к российскому стрелковому оружию существенно вырос, а портфель заказов предприятия стабильно увеличивается.

    Длина автомата в боевом положении составляет от 890 до 950 миллиметров, со сложенным прикладом – 700 миллиметров. Длина ствола достигает 415 миллиметров, а масса без сменных частей не превышает 3,8 килограмма. Вместимость магазина рассчитана на 30 патронов калибра 7,62х39 миллиметра, прицельная дальность стрельбы достигает 800 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году концерн «Калашников» увеличит производство боевого стрелкового оружия.

    По итогам 2024 года предприятие установило десятилетний рекорд экспортной выручки.

    Осенью 2025 года компания приступила к изготовлению модернизированных автоматов АК-308 для зарубежных заказчиков.

    16 апреля 2026, 10:22 • Новости дня
    TWZ сообщил о дебюте спецверсии вертолета MV-75 Cheyenne II

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На форуме AAAA впервые представили рендеринг спецоперационного варианта конвертоплана MV-75 Cheyenne II с дополнительными сенсорами и дозаправкой в воздухе.

    Первый официальный рендер нового конвертоплана MV-75A Cheyenne II в специальной модификации для 160-го авиационного полка спецопераций армии США был представлен на саммите Army Aviation Association of America 2026 Warfighting Summit, сообщает TWZ.

    Презентацию провел командир полка полковник Роджер Валески. По его словам, Cheyenne II предназначен для выполнения специализированных задач элитного подразделения Night Stalkers.

    В новой версии Cheyenne II основной акцент сделан на изменении носовой части: здесь появятся радар и сенсорная турель под фюзеляжем, а также штанга для дозаправки в воздухе. Ожидается, что радар будет типа AN/APQ-187 Silent Knight – он уже используется на других воздушных судах спецопераций США, включая вертолеты MH-60M Black Hawk и MH-47G Chinook. Также установлен DVEPS – система пилотирования в условиях пониженной видимости, позволяющая экипажу ориентироваться даже в пыли, песке, тумане и снегопаде.

    Визуализация спецверсии конвертоплана показывает множество дополнительных антенн и других элементов, характерных для техники 160-го полка. Хотя на рендере не видны системы радиоэлектронной борьбы и защиты, эксперты полагают, что они будут интегрированы, но не раскрываются по соображениям безопасности.

    Cheyenne II обещает существенно увеличить дальность и скорость по сравнению с вертолетами MH-60M. Полковник Валески отметил: «Я особенно рад этому аппарату. Меня вдохновляют его скорость, полезная нагрузка и дальность». Он добавил, что модульная архитектура машины позволит быстро и недорого внедрять новые технологии.

    Сроки ввода конвертоплана в строй пока не определены. Армия США ранее планировала ускорить программу, чтобы первые машины поступили на вооружение уже в следующем году, хотя изначально речь шла о 2031 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское командование задействовало вертолеты MH-60M Black Hawk для захвата Николаса Мадуро в Каракасе.

    Боевые машины 160-го авиационного полка используют для ночных полетов радар AN/APQ-187 Silent Knight.

    Позже военные США впервые применили беспилотные катера в ходе операции против Ирана.

    16 апреля 2026, 02:53 • Новости дня
    Пентагон анонсировал поставку танков Abrams с ИИ в декабре

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что американские военные получат четыре новейших прототипа танка M1E3 Abrams, оснащенных искусственным интеллектом, в декабре, сообщил заместитель начальника штаба армии США генерал Кристофер Ланив.

    Ланив выступил с соответствующими письменными показаниями перед комитетом палаты по делам вооруженных сил. Поставка в декабре 2026 года на пять лет опередит первоначальный график разработки, передает РИА «Новости».

    «Первый взвод из четырех ранних прототипов будет передан в войска в декабре 2026 года... Платформа включает в себя беспилотную башню с поддержкой ИИ для быстрого наведения на цели», – заявил военный.

    Генерал также отметил, что модернизированная версия M1E3 Abrams станет на 25% легче. Кроме того, машина окажется вдвое экономичнее своих предшественников, что должно существенно упростить логистику и переброску техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на выставке в Детройте показали прототип новой модификации танка Abrams. Претензии американских военных копились к танку достаточно долго, однако последней каплей стал украинский опыт его боевого применения. Боевые действия на Украине стали серьезным испытанием для всех без исключения танков, но Abrams на фоне других современных машин показал крайне низкую живучесть и неоправданно сложную логистику.

    16 апреля 2026, 08:09 • Новости дня
    Российские дроны получили универсальные боеприпасы для уничтожения любых целей

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные инженеры наладили серийный выпуск унифицированных зарядов для беспилотников, которые за счет многофакторного поражающего воздействия могут уничтожить практически любую мишень на передовой.

    Госкорпорация создала арсенал снарядов для применения в составе FPV-дронов и барражирующих боеприпасов, передает Telegram-канал Ростеха. Новые изделия предназначены для ликвидации командных пунктов, артиллерии и систем противовоздушной обороны.

    В ассортимент вошли осколочно-фугасные заряды для уничтожения легкобронированной техники. Также инженеры подготовили зажигательные боевые части, способные точечно вызывать пожары на позициях противника.

    «Сегодня предприятия Госкорпорации Ростех выпускают линейку унифицированных серийных боевых частей высокого качества для дронов», – заявили представители организации.

    В пресс-службе добавили, что многофакторные боевые нагрузки одновременно воздействуют на объект кумулятивной струей, взрывом и осколками. Подобное сочетание позволяет операторам поражать практически любую мишень, легко меняя цель в зависимости от текущей обстановки на поле боя.

    Напомним, на этой неделе Ростех анонсировал систему защиты от кибератак Echo.

    Ростех также испытал технологию роя дронов для уничтожения сложных целей.

    15 апреля 2026, 11:26 • Новости дня
    Пентагон решил выделить 50 млн долларов на искусственный интеллект для пилотов

    Bloomberg: Американские военные летчики получат систему ИИ за 50 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Для помощи пилотам в экстремальных условиях американское командование спецопераций внедряет искусственный интеллект, заключив контракт с разработчиками на 50 млн долларов.

    Командование специальных операций США заключило контракт на 50 млн долларов с авиационной технологической компанией Beacon AI, передает Bloomberg. Четырехлетнее соглашение направлено на внедрение искусственного интеллекта для помощи военным летчикам.

    Программное обеспечение Beacon AI будет анализировать массив данных, включая погодные условия, маршруты и действия экипажа. Искусственный интеллект поможет пилотам быстрее принимать решения в полете.

    «Это дает летчикам своего рода R2-D2», – заявил генеральный директор и соучредитель компании Мэтт Кокс, сделав отсылку к дроиду из «Звездных войн».

    Технология предназначена для снижения рабочей нагрузки и повышения безопасности полетов в сложных условиях. По словам Кокса, система должна предотвращать ошибки пилотирования, возникающие из-за усталости или перегруженности. Проект ориентирован на дальнемагистральные самолеты, такие как топливозаправщики и грузовые борта.

    Командование спецопераций, традиционно избегающее публичности, не ответило на запрос о комментариях. Контракт предусматривает возможность ускорения производства в случае успешных испытаний разработки. Проект поддерживается инвесторами JetBlue Technology Ventures, Scout Ventures и Costanoa Ventures.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, технический директор Lockheed Martin Крейг Мартелл выступил за тесное взаимодействие человека и искусственного интеллекта в армии.

    Армия США запланировала внедрить ИИ для оптимизации управления воздушным пространством на поле боя.

    Пентагон заключил контракт с компанией Scale AI на разработку прототипа системы военного планирования Thunderforge.

    16 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    TWZ сообщил о планах Boeing оснастить вертолет CH-47 Chinook роем дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания Boeing раскрыла планы по интеграции запускаемых с борта дронов и автономных функций в тяжелый вертолет CH-47 Chinook, уделяя особое внимание интересу армии США.

    Boeing представила свои планы по развитию многоцелевого вертолета CH-47 Chinook, включая возможность запуска роев дронов с борта машины, сообщает TWZ.

    На саммите Army Aviation Warfighting Summit в Нэшвилле компания показала проморолик, где с задней рампы Chinook запускаются беспилотники различных типов для разведки, радиоэлектронной борьбы и атакующих задач. Ожидается, что эта новая функция будет особенно востребована армией США и иностранными операторами.

    В Boeing подтвердили, что испытаний запуска дронов с Chinook пока не было, но компания инвестирует собственные средства в проект и готовится к демонстрациям. Вице-президент направления Vertical Lift Кэтлин Джоливет отметила, что темпы демонстрации будут зависеть от интереса армии США и зарубежных заказчиков. Сейчас аналогичные испытания уже проходят на вертолете AH-64 Apache, где недавно были проведены тесты с беспилотником ALTIUS-700.

    Chinook с большим внутренним пространством может нести намного больше дронов, чем другие вертолеты, и способен запускать даже крупные беспилотные аппараты массой до 100 килограммов, рассчитанные на дальность до 650 км и полет до одного часа. При этом Boeing также продвигает концепцию «оптимально пилотируемого» Chinook с поддержкой искусственного интеллекта или возможностью полностью автономного управления. Компания уже внедрила систему Active Parallel Actuator Subsystem (APAS), снижающую нагрузку на пилотов и повышающую безопасность маневрирования.

    APAS сейчас доступна для спецверсии MH-47G и новых вертолетов для Британии, а в будущем элементы автономии планируют добавить и в CH-47F. В феврале CH-47F впервые совершил полностью автоматическую посадку благодаря обновленной цифровой системе управления полетом DAFCS. Как подчеркнул главный инженер направления, эти технологии закладывают основу для дальнейшей автоматизации полетов, вплоть до создания полностью беспилотных Chinook.

    По словам представителей Boeing, производственные темпы увеличиваются: за прошлый год поставлено шесть CH-47F Block II, в работе еще девять машин по контракту сентября 2025 года и шесть новых заказов – всего 24 вертолета в производстве. Ведутся и поставки для Египта, Южной Кореи, Британии, а первый CH-47F для Германии ожидается в 2027 году.

    Несмотря на то, что первый полет Chinook состоялся еще в 1961 году, спрос на вертолет остается высоким, а развитие цифровых и автономных технологий обещает ему долгую перспективу на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские беспилотники семейства MQ-9 получат способность запускать дальнобойные боеприпасы.

    Китай запланировал летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian для запуска ста беспилотников-камикадзе.

    Российские военные начали применять тяжелые воздушные авианосцы «Пчелка» в зоне спецоперации.

    Напавший на полицейских в Оренбургской области мужчина задержан
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Стармер: Лондон и Париж возглавят военную миссию в Ормузском проливе
    Депутат из партии Зеленского предложил мобилизовать пенсионеров
    Зеленский угрожает руководству Белоруссии судьбой Мадуро
    СК начал расследование смерти певца Кунгурова
    Агутин удивился схожести людей с орангутанами

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

